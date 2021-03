Alors que le dernier film Evangelion continue de truster la premiere place depuis sa sortie rapportant a ce jour 6 078 211 750 yens et que l'immortel film Demon's Slayer continue de s'accrocher a battre son propre record (39 038 746 700 yens), Monster Hunter avec Mila Jonovitch fait sa petite place en entrant second du box office japonais avec 256 244 150 yens.

posted the 03/30/2021 at 10:31 AM by guiguif