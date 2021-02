Jeux Vidéo

par Ryan Pearson le 22 février 2021 - NichegamerLe président de CyberConnect2 a affirmé que Sony Interactive Entertainment (SIE) avait mit en place des politiques contre la représentation du démembrement ou des membres manquants pour les développeurs japonais. Hiroshi Matsuyama - également PDG de CyberConnect2 - a discuté de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan lors d'une session de questions / réponses en ligne publiée sur le site Game Spark. ( https://www.gamespark.jp/article/2021/02/19/106250.html On a demandé à Matsuyama comment le jeu gérerait les représentations d'effusion de sang et de démembrements présents dans le manga et l'anime d'origine. Matsuyama affirme qu'il y a eu une "décision réglementaire concernant l'illustration de membres manquants", en citant plusieurs titres sous licence Shonen Jump comme exemple.Game Spark rapporte que les développeurs visent une tranche d'âge spécifique dans le système de classification CERO du Japon (l'équivalent de notre PEGI), mais à partir de là, ils peuvent l'adapter davantage en fonction des politiques différentes des constructeurs, comme Nintendo pour la Nintendo Switch ou SIE pour les PlayStation 4 et 5.Parmi les exemples notés de censure au Japon pour CyberConnect2, citons les personnages avec des membres manquants les ayant retrouvés,comme Minato Namikaze dans la série Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm. Dans Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Naruto et Sasuke sont représentés avec des bras noircis, plutôt que perdus. Les représentations de sang ont également été supprimées par rapport aux scènes du manga et de l'anime, et ce changement s'est produit dans toutes les versions du jeu.Matsuyama déclare: "Oui. En effet, la perte de membres chez des personnages qui semblent humains est interdite par le SIE, et non par le CERO. Même si Minato Namikaze est un cadavre ressuscité avec une réincarnation, s'il a l'air humain, ça passe pas. "Cependant, il existe d'autres exemples de jeux similaires où cela ne s'est pas produit. L’exemple donné est celui de Dragon Ball Z: Kakarot, où Nappa coupe le bras de Tien Shinhan. Matsuyama explique que cela a été approuvé par SIE et a émis l'hypothèse que c'était à cause de "la différence d'impact entre Dragon Ball et Naruto" et "que les temps changent".Cela peut paraître surprenant compte tenu d'autres jeux sur les consoles PlayStation récentes. The Last of Us Part II présente des représentations de démembrement et d'autres morts horribles, et Resident Evil 2 propose deux versions différentes (CERO D et Z). Même la version certifiée CERO Z 18+ a un peu de censure.Source et article complet :