C'est en tout cas se que laisse entendre cet article de Tomsguide (je sais pas ce que ça vaut après).En effet un matériaux nommé "substrat ABF", nécessaire aux conceptions des processeurs dernières générations (donc pour le gaming PC, les PS5 et XSX) ainsi qu'aux serveurs 5G, Cloud et de crypto-minage, serait en pénurie. Les quelques entreprises le fabricant auraient déjà des délais de livraison se prolongeant jusqu'à fin 2021.Aussi, Intel et Nvidia seraient prioritaires sur AMD (plus grosses entreprises qu'AMD), or AMD est le fournisseur de puces SoC pour les PS5 et XBox.L'article évoque aussi la recrudescence du crypto-minage (et donc des achats de carte graphiques) une flambée des prix des containers et hypothèse même une montée des prix des consoles. Il parle d'une pénurie jusqu'en été 2021 à minima mais qui pourrait bien s'étendre à toute l'année.Bon en gros je suis foutu pour pouvoir jouer à Demon's Souls Remake