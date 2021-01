Le site Tom's Guide a écrit un article intitulé "Stock PS5 et Xbox : vos chances d'en avoir en 2021 sont ridicules".En cause apparemment, principalement, un matériau, le substrat ABF, nécessaire à la réalisation des SoC des CPU et GPU modernes, et qui est très peu fabriqué.Il y a aussi de nombreux autres goulots d'étranglement, pratiquement tous irrésolvables avant... fin 2021.Une situation catastrophique et inédite. Pour plus de détails, se référer à l'article en question :