Hiroshi Matsuyama, le PDG de CyberConnect2 annonce dans un live stream que "Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba – Hinokami Kepputan" prévu sur PS4 devrait donner de ses nouvelles dans un futur proche dans le Weekly Shonen Jump et V-Jump.On apprend aussi que la majorité de la compagnie est sur le jeu, ce dernier ayant néanmoins pris du retard si on en croit Harada (Tekken) de Namco Bandai present lors de ce live et qui a rapporté avec humour que Matsuyama gueulait beaucoup en interne.Puisqu'on parle de Harada on apprend aussi qu'il taffe sur un nouveau projet qui n'est pas un jeu de combat et qui sera sans doute le jeu le plus cher de l'histoire de Namco Bandai, rien que ça.Kimetsu no Yaiba est toujours prevue pour 2021 en exclusivité sur PS4 (et donc retro PS5), et on rappelle que CyberConnect2 a toujours 3 autres jeux en cours (la Trilogie de la Vengeance) ainsi qu'un RPG toujours non dévoilé.