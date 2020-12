Le film fait scandale à cause d'un dialogue. En effet lors d'un échange il y a une rime entre knees (genoux) et Chinese (chinois), sauf que cette consonance évoque en Chine une comptine raciste du XXe siècle chantée dans les pays anglosaxons pour se moquer des immigrés asiatiques.L'extrait a été massivement partagé sur les réseaux sociaux, le film s'est fait boycotté et a même retiré des salles en Chine.Autre conséquence du rejet du film: le jeu Monster Hunter World et son extension Iceborne se prennent un gros review bombing sur Steam.