Serie ayant fait le buzz il y a 3 ans (deja...), c'est tout juste avant hier que j'ai decidé d'enfin me les lancer, ma seule connaissance de la saga etant le film live assez décrié, mais que j'avais plutôt apprécié a l'epoque ne connaissant pas le manga de base et qui reprenait deja ce qui fait un peu le sel de l'oeuvre, a savoir " est-ce que les humains ne seraient pas pire que les demons ? ".Effectivement tres bonne serie, theme principal fort, ost qui fait le taff, visuelle qui plaira pas a tout le monde mais qui permet une bonne animation et il y a certaines scenes etant assez marquantes vers la fin.Néanmoins j'ai 3 petits points noirs:- Je trouve le rythme assez étrange, les 6 premiers episodes vont a une vitesse convenable, mais les 4 derniers s'enchainent trop rapidement, on ne ressent pas assez la transition entre le monde d'avant et le monde qui part en sucette (fin ep 6/debut ep 7), les combats sont trop courts, Ryo qui part au Perou 2 mins et a le temps de revenir, certains persos sont pas assez travaillés, bref 2/3 épisodes de plus pour en faire un court normal (12/13 eps quoi) n'auraient pas été du luxe pour approfondir tout ça.- Pas compris le role de la seconde Miki, on sent qu'elle est méchante une fois transformé, on comprend qu'elle bute son pote/copain (lui meme qui sert a rien a part la séquence dans le magasin) et sa grand-mere, ken gratos avec le mec qui la menace et le bute ensuite (scene useless comme la scene de masturbation gratos quand elle est humaine) et ensuite on redevient gentille comme ça ? A quoi elle a servit ?- J'ai certainement raté un truc mais je n'ai pas compris ce que le pere d'Akira (devenu demon) faisait dans le bus ? Pourquoi il est devenu un démon ? Pourquoi il n'etait pas avec la mere d'Akira vu qu'ils l'ont laissé a la famille de Miki pour je ne sais plus quelle raison ?Best theme