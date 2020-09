[RAPPEL] PlayStation 5 Showcase à 22h00

Microsoft a fait un point complet sur le lancement de sa Next Gen la semaine dernière et cette fois, c'est au tour de Sony de dégainer avec un show PlayStation 5 qui se tiendra à 22h00, où nous aurons droit le temps d'une quarantaine de minutes à un nouvel aperçu du catalogue, aussi bien first-party que tiers, et couvrant autant le lancement que les mois qui suivront.Rien n'a été officiellement confirmé concernant les annonces de prix (et la date) mais on croise les doigts pour que cette fois, ce soit enfin la bonne.