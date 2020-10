Twinfinite dans une interview a demandé à miHoYo si Genshin Impact pouvait arriver à la prochaine génération. miHoYo a répondu qu'il y avait des plans pour PS5, mais pas pour Xbox, One comme Serie X. Genshin Impact est déjà disponible sur PC, PS4, mobile et une version Switch a été annoncée.On rappelle que c'est le carton du moment avec plus de 20M de download et son développement été deja rentabilisé en moins d'un mois