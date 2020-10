J-RPG en monde ouvert doté d'un fort accent sur l'exploration, Genshin Impact vous propose de prendre part à des quêtes épiques dans l'univers de Teyvat, un endroit rempli de magie, qui a malheureusement sombré dans la corruption et la cupidité. D'après le journal quotidien South China Morning Post, la production de MiHoYo hérite du titre de "plus grand lancement international d'un jeu chinois de l'histoire."En Chine, sur l'App Store, il devient la deuxième application la plus rentable, devant ByteDance's Douyin, sorte d'homologue à TikTok. L'analyste Qimai Data estime qu'il aurait déjà généré 1,84 millions de dollars sur iOS. Et quelques heures après son lancement, il réunit 110 000 spectateurs sur Twitch.Les pré-commandes internationales auraient aussi signé un record, avec 5,3 millions de personnes pré-enregistrées sur le site web en dehors du territoire chinois. Localement, on en compte 16 millions sur l'ensemble des plateformes.D'après Sensor Tower, les précédents titres de miHoYo (fondé en 2012), incluant Honkai Impact 3rd, auraient généré collectivement plus de 40 millions de téléchargements et plus de 760 millions de dollars de dépenses. Selon les analystes, ce nouveau jeu serait le signe "des prouesses techniques et commerciales croissantes de la Chine dans le domaine des jeux vidéo". Rappelons qu'une version Switch a également été annoncée, et qu'un manga est disponible via le site officiel.