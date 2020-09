Petit article pour vous parler d'une machine dont je me foutais un peu royalement a savoir la Gameboy (Color) et sur laquelle j'ai decouvert une petite perle de la Plate-Forme/Action/Puzzle:de Tecmo, qui dans un sens peut rappeller un peu les Klonoa (en particulier portable) puisqu'il vous faudra entre autre utiliser les ennemis pour avancer.Sur une Worldmap a la Super Mario World, vous aurez accès a une 10ene de niveaux (ainsi que 3 niveau bonus de souvenir), chaque niveau étant constitués de nombreuses salles avec parfois le besoin de faire des allez-retours entre elles pour progresser (de la a parler de petits "metroidvania" surtout vers la fin pourquoi pas) le tout jusqu'a arriver au boss de fin de stage.Votre hero a 3 type d'attaques, celle avec son Hyoutan (l'espece de grosse gourde jap) qui vous permettra de transformer les ennemis en cubes, l'épée qui permettra de briser les cubes, ainsi que l’éventail qui vous permettra d'envouter les ennemis pour qu'ils vous suivent. Chaque arme a aussi une attaque chargé.Vous aurez aussi parfois la possibilité d'utiliser des items comme une Drill, des Bombes ect... ainsi que celle de recuperer des quarts de coeurs cachés comme dans Zelda ce qui vous donnera un nouveau cœur de vie supplémentaire une fois les 4 quarts obtenus.

posted the 09/05/2020 at 09:26 PM by guiguif