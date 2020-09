Il est à présent possible de se faire rembourser les précommandes sur le Nintendo eShop. Souvent pointé du doigt pour ses conditions générales d'utilisation assez strictes, Nintendo a décidé d'assouplir les régles de sa boutique en ligne à compter de ce jour, pour permettre aux utilisateurs de récupérer leurs deniers s'ils viennent à changer d'avis. Selon les nouvelles mesures en vigueur depuis le 1er septembre, et en fonction des jeux, les acheteurs disposeront d'un délai d'annulation valable "jusqu'à 7 jours avant la sortie du jeu", après quoi l'achat sera validé.

