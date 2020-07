Bandes d'excités remontés comme des femens par 43°, bonjourQuelques réflexions plutôt neutres et non orientées sur le Xbox Game Showcase. Tantôt avocat du diable, tantôt prêchant la parole divine, ne prenez pas ce qui suit pour autre chose que ce qu'il est intrinsèquement, un bon gros ramassis de conneriesUne journée normale de plus sur GamekyoAh oui j'oubliais, titre putaclic ... check.Même si vous allez comprendre ou je veux en venir par là. Je ne saurais douter de votre intelligence.Il n' y a pas 10 jeux Xbox annoncé pour la fenêtre de sortie, quel scoop. Plusieurs raisons logiques à cela.Contrairement à ce que je lis ici ou là (oui, je pense à toi Walterwhite, mais rien de personnel Frérot), la Xbox One n'est pas abandonnée ces dernières années. Sinon qu'est ce que Ori&TheWillOfTheWisps, Minecraft Dungeons, Grounded, Bleeding Edge, Forza Horizon 4, Gears 5, Flight Simulator, The Medium et Halo Infinite pour la période 2019/2020 ? Les studios sont productifs de tout temps, il n'y a pas de rétention particulière pour alimenter la prochaine console.Ensuite, les fameux studios rachetés en 2017/2018/2019 dont les projets derniers ne sont pas si vieux que ça se doivent de prendre leur temps pour réellement exister face à la concurrence et concrètement faire une différence à même de faire Xbox un éditeur de 1er choix comme peuvent l'être PlayStation, Nintendo en encore THQ NordicC'est donc paradoxalement une bonne nouvelle que les projets ne soient pas prêt de sortir.Enfin, contrairement à la Switch, il y a les tiers sur Xbox. Donc pas de nécessité d'être absolument armé jusqu'au dent dès le début, la Séries X ne subira jamais de trous d'air comme c'est le cas un peu souvent sur Switch par ce simple fait. Surtout à une heure où les exclus ne comptent pas, seul Fifa et CoD. Et n'oubliez pas GTAV surtout.TheLegendofZelda BreathOfTheWild.Y a vraiment besoin d'expliquer !? La Switch sort avec juste ce jeu, soyons sérieux, 1-2 Switch n'est pas un jeu à proprement parler, c'est une démo. Et elle cartonne. Le jeu est superbe techniquement dans sa démo de 2015 et fait PS2 à sa sortie et le jeu met tout de même plus ou moins tout le monde d'accord. Il est donc plus que probable que Halo Infinite emprunte le même chemin prophétique que Zelda. Allez je m'engage sur un 101 en métascore. Juger le fond au lieu de la forme ... On a encore rien vu du jeu et ça le condamne sans retour, quel discernement ...Ah ok donc le mec fait un vieux copié/collé et s'en rend même pas compte.Sauf que non. Toujours Halo Infinite parce que j'ai plusieurs théories quand aux choix de montrer cette séquence de jouabilité somme toute convenue à défaut d'être réellement inintéressante. Et si, sans la pandémie de connerie qui sévit depuis bien plus longtemps que le Covid, ça aurait du être montré au Printemps ? Et si effectivement, ce qui était montré datait de quelques mois ? Autre théorie. Souvenez vous de God of War au Printemps 2018. Il ne faisait pas si impression que ça à quelques encablures de sa sortie pour ceux qui n'ont pas la mémoire sélective, euh courtePareil pour Spiderman, souviendez-vous, la démo avec l'IA en très facile laissait dubitatif bien du monde. Bref, n'est ce pas pour mieux nous surprendre et ne pas révéler les meilleurs moments du jeu ?La confiance affichée de Spencer après ses félicitations transmises à son ex-rival PlayStation (puisque ce sont les GAFA la réelle menace (fantome oseront certains)) était légitime. Après tout, lui a vu des trucs qu'on n'est visiblement pas prêt devoir donc qu'il soit confiant n'est pas étonnant. La traduction a du juste oublié de mettreaprès le terme. Nan plus sérieusement, il y a tout simplement une belle brochette de titres à venir qui s'ils sont réussis devraient clairement changer dans le bon sens la face du catalogue de Xbox : Fable, Everwild, Avowed, State of Decay 3, Tell Me Why, The Medium, Hellblade 2. L'espoir est de mise, il n'y a plus qu'a y mettre les moyens. Bref, je pense que certains enterre trop vite Phil Good Spencer. Il y aura des excuses à formuler dans 7 ans à l'heure des comptes.Gros de coup de gueule contre cette profession. Si, à ce niveau là, c'est du plein temps, ca doit être reconnu par l'Etat. Et en plus ils mangent à tous les selfs. Remise dans le contexte. 2018. Ouaip Google va se lancer dans le JV, PlayStation tremble déjà, Nintendo va redevenir antiquaire, il y a que le chéquier de Microsoft qui résistera, bla bla bla (désolé de la retranscription approximative, faut dire, j'écoute plus au bout d'un moment). 2019, Stadia, ca fait tout de même plus rigoler que trembler. Eh bien, ce sont ces mêmes marchands de tapis qui ont cette capacité de développer des croyances sorti de nulle part comme quoi des titres emballants, massifs vont pleuvoir à la conf' Xbox comme si des données tangibles pouvait décemment le suggérer.A titre personnel, je n'en attendais rien de ce Xbox Games Showcase, j'ai fait l'erreur de croire à Xbox en 2013 et l'engagement éditorial m'a terriblement déçu. Je dirais même qu'au contraire, je suis plutôt rassuré de voir des jeux pas prêts qui prendront le temps de gestation à même de faire transfigurer ces studios. Et in fine leurs productions avec plus de ressources allouées. Mais à la place de ceux qui ont cru à ces projectionnistes sans pellicules, j'aurais les boules.Quelle positionnement pour Xbox sur cette nouvelle génération ?PlayStation a déserté le créneau du multi depuis l'arret MAG en 1986. Xbox a toujours eu cette emphase multi avec un Live Gold à 60 brouzoufes l'année, depuis Halo Combat Evolved je veux dire. Gears, Sea of Thieves, Crackdown 3, les 2 Forza. L'intention "service" de Halo voire de Forza MotorSport, le Fable voire potentiellement Everwild tirent dans ce sens. Et si justement Xbox persévérait toujours plus sur cette ligne de conduite, terrains de jeu (vous l'avez ?) déserté par feu PlayStation ?J'en vois pas mal faire l'éloge funèbre de Xbox alors que les hostilités n'ont pas à proprement parlé commencées.Mais qui alors pour les remplacer ? Sega ? Ils ont eu tellement peur de vous qu'ils ont abandonné leur Dreamcast pour une GameGear Micro. La Ouya ? Vous la souteniez sur les forums, y avait plus personne en magasin ? La Madbox ? La MiamBox ? Un des Gafa ? Samsung ? Ou alors un éditeur tiers majeur ? Mais achèteriez vous la console d'Ubisoft, EA, Activision/Blizzard, TakeTwo, Bethesda voire Thq si l'un de ceux là se résolvait à aller chercher Microsoft ? Autrement dit qui d'entre vous pensent que Xbox est un moins bon éditeur de jeu vidéo que les précédents susnommés ? On fait moins les marioles tout d'un coup ...On critique pas mal Xbox sur le fait qu'il y aurait plus de séquence de jouabilité chez PlayStation que chez eux. Sauf qu'au cumulé, j'ai compté 10 min et 43 secondes pour la doublette Halo Infinite / The Medium et 9 min et 54 secondes pour l'ensemble GT7/Ratchet&Clank RiftApart/Keena/Sackboy/Astro/Returnal/Destruction. Victoire pas KO de Xbox. Rendez vous au next round.Vous vous doutez bien que j'ai autre chose à foutre de mes journées. Quoi que. Non, je n'ai pas sorti ma calculette. Qui a encore une Casio (la scientifique,pas l'autre) en 2020 de toute façon !? Nan mais ok, pas de jouabilité mais n'est ce pas prévisible pour préserver ceci pour le prochain temps de communication ? Je veux dire, on parle de jeux qui se montrent pour la 1ère fois. Il n'y avait pas de jouabilité la 1ère fois qu'on a vu TheOrder ou Spiderman par exemple. Ce n'est pas une règle. Mais faut bien faire vivre la com' des jeux sur 3/4 E3 ... Vous y avez pensé ? Au métier de VRP je veux dire ? Bon, donc ...Admettons que la proposition soit légère à ce stade d'un point de vu exclusivité de période de lancement. On parle tout de même de Halo, d'un retour aux sources, de tiers bels et bien présents, d'une rétro compatibilité sur des tonnes de jeux, d'une manette qui a nombre d'aficionados ... Si en plus la Séries X s'affiche à 450€ contre 500 pour la PS5 ... Que va t'il se passer, les joueurs joueront à Halo, The Medium, Flight Simulator et tous les tiers de l'indé au AAA. Plus ou moins la même situation qu'en 2013 d'un point de vu offre (quelques exclus de chaque coté et les tiers au rendez-vous) mais avec un prix plus avantageux chez Xbox et des titres prometteurs en perspective.Les titres sortant de chez Xbox sur les 2 ans suivant le lancement de la console auront une version Xbox One. Très probablement pour ne pas léser les adhérents Gamepass restant sur One pendant 2 ans en les frustant de devoir nécessairement passer sur la prochaine console. C'est la logique d'un service dissocié d'un quelconque matériel. Sauf que les jeux sont téléchargés car ont besoin de ressources locales pour tourner. Cela amène la situation qu'on connaît entre la volonté de satisfaire tout le monde, les millions de souscripteurs et ceux étant là pour les jeux dans les meilleures conditions.Equation irésolvable pour l'instant puisqu'un matos de 2013 ne fera pas tourner un rendu "next gen" sinon pourquoi changer ? Et ce n'est pas la philosophie PC qui viendra voler à la rescousse des pontes d'Xbox, un jeu PC pouvant être plus beau oui mais seuls les modes transfigurent le rendu d'un jeu, pas le jeu d'activation/désactivation de paramètres ... La com' s'enraye à ce moment là certes mais est ce bien problématique tant que la meilleure version de GTAV se trouvera sur Séries X ? Soyons sérieux 2 minutes ...Maintenant, je vous laisse la liberté de me démontrer que j'ai tord dans les commentaires. Ou d'appuyer dans mon sens si je ne suis pas le seul fou à trouver Xbox s'en sort pas mal compte tenu de leur contexte. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'une course de fond, rappelez vous la génération 7 ...