Géométrie détaillée et lumière réaliste sur Xbox Series X

Deux principaux noms ont été évoqués : Lumen pour la partie lumière, et Nanite pour la géométrie. « Les fonctionnalités clés que nous évoquons fonctionneront sur toutes les plates-formes de console de nouvelle génération » indique Tim Sweeney, fondateur d’Epic Games. Autrement dit, il est évident que la Xbox Series X bénéficiera de tout ça, d’autant plus que de nombreux studios Xbox utilisent aujourd’hui le moteur Unreal Engine 4.



Nous n’avons pas de comparaisons de performances, nous ne pouvons pas partager de comparaisons de performances, mais c’est un ensemble de fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez compter avec cette génération, en particulier la géométrie des micro polygones avec la technologie Nanite ainsi que l’illumination globale en temps réel avec Lumen.



Ce type de rendu graphique avec un tel niveau de détail et une telle lumière réaliste arrivera donc bien sur Xbox Series X pourvu que les développeurs utilisent le moteur comme il se doit. Epic confirme aussi qu’il faut un grand nombre de Teraflops pour faire tourner le tout et ça tombe bien puisque la Xbox Series X dispose d’une puissance de 12 Teraflops.



Le moteur Unreal Engine 5 sera disponible dès le début de l’année 2021 et Fortnite subira une mise à jour vers ce moteur la même année.



Informations techniques complémentaires sur la démo technique

Digital Foundry, encore eux, ont publié un gros article qui ajoute quelques détails intéressant sur la démo technique à laquelle nous avons assisté.



La grande statue de laquelle la caméra s’approche fait 33 millions de triangles avec des textures en 8K

La scène suivante montre 485 statues identiques dans une même pièce avec la même qualité, soit un total de 16 milliards de triangles au total

Epic indique que les 10 milliards de polygones ne sont pas créés pour chaque image car certains sont même plus petits qu’un pixel. Il s’agit d’un rendu approximatif dont le but est qu’aucun détail perçu par le joueur ne manque

Epic confirme qu’un certain nombre de composants sont nécessaires pour obtenir un tel niveau de détails. À commencer par un GPU puissant et une bonne architecture

« Beaucoup de Teraflops sont nécessaires pour ça » indique Epic, en ajoutant qu’il faut également une très bonne capacité à charger ces éléments à très haute vitesse pour obtenir un tel rendu, ce que le SSD des nouvelles consoles permet

Digital Foundry confirme que le moteur de micro-polygones consommera beaucoup de GPU. Si besoin, la résolution peut être abaissée pour soulager le GPU.

La démo tourne en résolution dynamique mais en 1440p la plupart du temps, et sans ray tracing bien que celui-ci soit supporté par le moteur Unreal Engine 5

La démo utilise en très grosse majorité des assets issus de la librairie Quixel Megascans, qui est une énorme banque de données (surfaces, végétation...) en haute définition.