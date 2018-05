Vu que je vais me chopper une One d'ici la fin de l'année, j’achète progressivement les quelques jeux qui m’intéressent sur la machine (ça va aller vite #troll) et je me suis choppé sur le store de Microsoft Recore Definitive Edition en version FR (que j'avais deja acheté en US.... j'pensais que le jeu n’étais pas sorti officiellement en France, mais si, uniquement sur le store de MS --.), mais surtout Gears 4.Les deux jeux sont arrivés dans deux boites différentes, une type taille a chaussure pour Recore (ce qui est deja un peu abusé vu la taille d'un jeu), et pour Gears 4... je vous laisse admirer:Heureusement que j’étais chez moi quand le facteur est passé car aller chercher ça a la poste pour ce qu'il yavait dedans... ils auraient pu foutre une ou deux One voir plus avec