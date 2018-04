...et Nintendo qui balance enfin de vraies annonces après un premier semestre 2018 placé sous le signe du meublage vite expédié, entre portages faciles, jeux indés et productions mineures (Kirby, Mario Tennis...) issues de licences historiques.



Voilà où nous en sommes aujourd'hui, d'abord côté Xbox, ensuite côté Sony avant de boucler la boucle avec Big N :



Espéré en 2016 puis attendu en 2017 (deux années particulièrement arides sur le plan de l'actualité et des sorties de ce côté, avec un réel déficit de hits majeurs et de visibilité sur le long terme), le comeback de la firme de Redmond devrait enfin commencer à prendre forme cette année (toute aussi indigente que les deux précédentes au demeurant...), avec le retour probable des habituels hits de la marque comme Halo et Forza, et la présentation d'une première salve de productions exclusives signées chez les tiers. On parle aussi du retour de Fable.



Toujours est-il qu'avec pour seul projet AAA officiel Crackdown 3 sur son calendrier, pour Microsoft, on repart d'une page blanche. Tout est à faire, tout est à annoncer.



Le facteur reveal est donc d'autant plus fort ici qu'ils sont les seuls du lot à être attendus au tournant dans une optique de reconquête du public et d'apaisement auprès de leurs fans, dont on ne compte plus les déserteurs depuis l'ère maudite de Kinect et du "TV TV TV".



Concernant Sony, à ce stade, la marge de manoeuvre pour nous sortir des lapins du chapeau et voler le show est déjà beaucoup plus limitée pour différentes raisons objectives.



La première, c'est qu'ils ont de gros jeux exclusifs d'annoncés jusqu'à l'horizon 2020. Spiderman, Dreams, Days Gone, The Last of Us, Death Stranding, Ghost of Tsushima, ect.



La deuxième, c'est que tous leurs studios majeurs ont déjà sorti ou vont sortir leur mastodonte, et qu'avec l'explosion des temps de développement et l'arrivée de plus en plus palpable de la next-gen (Sony et les éditeurs third party en parlent déjà), il est techniquement délicat à ce stade d'annoncer une nouvelle salve de AAA produits en interne, la feuille de route de la fin de vie de la PS4 étant déjà largement tracée avec les futurs gros titres évoqués juste au-dessus et l'arrivée tardive d'autres productions comme Shenmue et le remake de Final Fantasy VII.



La troisième raison qui laisse entendre que l'E3 2018 de Sony sera plutôt en mode force tranquille, c'est qu'au-delà du fort statut événementiel des titres déjà officialisés (comme Death Stranding et The Last of Us), et qui suffisent largement pour susciter l'effervescence chez des millions de joueurs, c'est que le géant japonais fait plusieurs events annuels, comme le TGS et la PSX, et qu'ils gardent donc systématiquement des annonces sous le coude pour se garantir d'occuper le terrain médiatique lors des périodes les plus porteuses de l'année.



Et là quatrième et dernière raison...c'est qu'ils sont leaders. Et qu'entre ventes stratosphériques, fréquence de sorties soutenue et hautement qualitative et grosse visibilité sur l'avenir, ils sont un peu les rois du pétrole et peuvent se permettre de s'économiser.



Ils en sont à un point où leur présence à la grand messe vidéoludique de Los Angeles deviendrait presque une option, car que vont-ils bien pouvoir annoncer ? Ils marchent à un rythme de deux à trois titres AAA chaque année, c'est une stratégie qui trouvée sa place et qui fonctionne parfaitement.



Je pense donc que maintenant, en attendant l'arrivée de la next-gen qui pointera le bout de son nez bien assez vite, Sony va lever le pied sur les annonces de blockbusters et favoriser les plus petits projets dans ses shows.



Certaines rumeurs évoquent un nouveau From Software exclusif (Demon's Souls, Bloodborne) en partenariat avec Sony Japan, le retour de Playstation All Stars, un deal sur Devil May Cry 5, le retour d'Onimusha, ou encore le prochain projet d'Ueda, wait & see. Pour ma part, je pense également qu'un nouveau partenariat avec Ready at Dawn (God of War PSP, The Order) est probable. Mais avec déjà un gros catalogue 2018-2019, ils n'ont aucune raison de sortir l'artillerie lourde, alors que la concurrence directe et indirecte a tout intérêt à mettre les bouchées doubles pour sauver sa marque et sa réputation d'un côté, et supporter comme il se doit sa nouvelle machine de l'autre après un début d'année 2018 peu flatteur sur le plan des sorties.



Enfin, concernant Nintendo, la Switch explose tous les records, portée par son concept efficace et de très grosses sorties durant sa première année de vie (Mario 3D, Zelda qui est le titre emblématique du support, Splatoon 2, Mario Kart 8...).



En ce premier semestre 2018, les sorties sont déjà plus rares et mineures de ce côté mais il leur suffira d'un peu de gameplay pour les prochains Smash Bros, Metroid, Bayonetta et de quelques retours inattendus ainsi que des nouveautés bien senties pour assurer le spectacle et connaître une fin d'année historique, je ne me fais aucun souci pour eux. Mais le minimum syndical après 6 mois de disette, ce sera (comme Microsoft, mais dans une bien moindre mesure) de rassurer sur le service après vente, et donc sur le suivi de la machine, en enchaînant présentations de futurs titres connus, annonces fortes et dates fermes.



Pavé César.