Bravely Default HD : gameplay & quelques infos

Comme nous le savons déjà depuis mercredi, à défaut d'un troisième épisode néanmoins envisagé depuis un certain temps par Asano, c'est le premierqui reviendra le 5 juin pour le lancement de la Nintendo Switch 2, au prix de 39,99€ mais en notant bien que malgré son poids peu imposant (environ 11Go), le jeu en boîte sera sur une des fameuses « Key Card ».Bref, le dernier Treehouse a permis de montrer du gameplay sur le sujet, donc en gros une classique refonte HD devant composer avec le manque de deuxième écran. Le HUD et les menus ont donc été refaits pour l'occasion, et nous aurons également droit à de nouveaux mini-jeux, la possibilité de faire appel aux ghosts d'amis en ligne pour nous aider (sans abonnement requis) pour palier à l'absence du Street Pass, mais aussi on nous dit des éléments pour rendre la progression « moins longue ». Et là, difficile de ne pas penser au dernier tiers du jeu on ne peut plus particulier.