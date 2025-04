Nintendo Général

ce que cela change pour les développeurs

Après avoir réagit négativement à l'annonce de ce nouveau type de cartouche pour la, surtout lorsqu'on m'a dit que cela concerné tous les jeux lors de l'effervescence qui a suivi la présentation, j'ai finalement compris où voulez en veniravec leurMais avant toute chose, je tiens à dire que je ne cherche pas à défendre Nintendo, mais simplement à comprendre pourquoi ils proposent ces nouvelles cartouches.J'ai donc profité d'un peu de calme cette après-midi pour réaliser une vidéo afin d'aborder ce sujet, en faisant le tour de la question que ce soit du côté des joueurs mais aussiAfin de vous aider à parcourir au mieux les différentes parties, vous pouvez utiliser les chapitres que j'ai ajoutés au timecode à la vidéo.Et vu que je sais que vous n'êtes pas tous chaud pour aller la regarder et voir les différents détails que j'aborde pour analyser la situation, voici les grandes lignes à retenir :- L'objectif premier est d'interdire les éditeurs de proposer une pseudo version physique de leur jeu avec uniquement un code pour le télécharger qu'on retrouve sur toutes les consoles.- Contrairement au code qui rendait le boîtier vide inutile, en plus de lier le jeu à votre compte et donc de bloquer la possibilité de revendre/prêter le jeu, là vous pourrez décider d'en faire ce que vous voulez comme une version physique qui contient toutes les données du jeu.- Un autre élément et pas des moindres, est de proposer des cartes qui sont peu coûteuse à produire (voir la vidéo pour comprendre le tarif élevé), ce qui va forcément encourager les gros éditeurs vénaux à ne pas utiliser de "vraies" cartouches, mais permettra surtout à des petits éditeurs/dév indépendant de sortir leurs jeux en version physique à moindre frais.Bien entendu tout reposera sur le choix de l'éditeur de l'utiliser ou non, comme c'est déjà le cas aujourd'hui sur toutes les consoles où certains ne mettent qu'un code ou un seul disque.Cela nous permettra de voir les éditeurs qui sont des gros radins, comme d'un côtépour sonà 11 Go etavec sonde 50Go et de l'autrequi proposerasur une cartouche de 64Go.Voilà donc pour les grandes lignes concernant ces cartouches, bien entendu en tant que fan des versions physiques je préfèrerais de loin que les éditeurs proposent uniquement des jeux complets sur la cartouche ou les disques, mais malheureusement cette pratique est déjà beaucoup trop répandu dans l'industrie (voir vidéo) pour qu'un retour en arrière soit possible, surtout avec la part que le déma a pris ces dernières années...Bref, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez et si pour vous cette alternative au tout déma est une bonne idée ? Sachant que comme n'importe quel jeu déjà acheté sur un store par un joueur, il sera toujours possible de DL le jeu après l'arrêt de la vente des jeux sur ces magasins.Pour finir j'aimerais vous poser une question, comment pensez-vous que cela se passera lors de la génération suivante si les jeux sont encore plus lourds et que les autres constructeurs utilisent toujours des disques ? Ils en mettront autant que nécessaire dans la boîte ou ils se limiteront à un seul (voir avec juste un code) obligeant à DL le reste ?