Nintendo Général

Des mises à jour visant à améliorer la jouabilité sur Nintendo Switch 2 sont prévues pour une sélection de jeux Nintendo Switch.



En connectant votre Nintendo Switch 2 à Internet, vous pouvez télécharger des mises à jour gratuites pour certains jeux afin d'améliorer la résolution, la fréquence d'images ou encore d'ajouter des fonctionnalités telles que la prise en charge de GameShare. Le contenu des mises à jour gratuites diffère selon le jeu.

Petit article pour vous indiquer que delà des jeuxqui sont des remasters déguisés, une partie des jeuxauront droit à une mise à jour gratuite dont voici la liste qui sera sûrement rallongée par la suite (nouveau indiqué en haut de la liste) :Vous pouvez la consulter en suivant ce lien : https://www.nintendo.com/fr-fr/Hardware/Nintendo-Switch-2/Nintendo-Switch-2-Mises-a-jour-de-jeux-gratuites-2786093.html Mais ce n'est pas tout, une information n'a pas été rapporté concernant les mises à jour des jeux Switch vers leur version Switch 2 Edition (commeetou encoreet peut-être Kirby), car selon la page des différents jeux et, la mise à jour sera "gratuite" pour toutes les personnes qui ont un abonnementReste une question, ces mises à jour seront telles toujours accessibles lorsqu'on n'est plus abonné à ce service, mais je pense que la réponse sera non comme c'est le cas des extensions "offertes" pour certains jeux. (MK8 et Splatoon). Dans tous les cas, c'est pas ça qui fera oublié le coup des remasters déguisés et dont la màj est payant sans abo, ainsi que le prix exorbitant des jeux de la console...