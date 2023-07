Pour Square Enix, Final Fantasy XVI a effectué un démarrage ''extrêmement solide'' Pour Square Enix, Final Fantasy XVI a effectué un démarrage ''extrêmement solide''

Si les éditeurs ont pour la plupart une belle habitude dans la pratique de la langue de bois, il faut au moins reconnaître que lorsqu'il y a une déception commerciale, ça ne tourne pas autour du pot. Encore plus Square Enix qui ne s'est jamais gêné pour parler de déception(s).



Et ce n'est visiblement pas le cas avec Final Fantasy XVI (3 millions sa semaine de lancement) qui malgré son démarrage en deçà de FFVII Remake (3,5 millions) et encore plus face à Final Fantasy XV (5 millions Day One, record de la franchise), reste considéré comme un premier bilan « extrêmement solide » selon eux au regard du parc installé de PlayStation 5 : plus de 5 % des possesseurs de la console ont acheté le jeu dès sa sortie, ce qui est hautement convenable pour un RPG (enfin… un jeu d'action on va dire).



Et forcément, comme l'époque le veut, Square Enix compte bien en faire un long-seller grâce à l'arrivée de nouveaux joueurs au fil des mois ainsi que les promotions qui arriveront au fil du temps (et une version PC ?). Pour rappel, Final Fantasy XV aura réussi à doubler son chiffre avec les années, avec un bouche-à-oreille pourtant pas très enviable.