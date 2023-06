Star Wars Outlaws montre déjà son gameplay

Kotaku le disait il y a quelques temps : led'Ubisoft Massive est plus avancé qu'on aurait pu le croire, et le show du soir l'a effectivement prouvé même s'il faudra patienter jusqu'en 2024 pour pouvoir le prendre en main sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.On pourra au moins féliciter l'éditeur d'avoir été très généreux coté gameplay pour un titre au lancement aussi lointain, en espérant que l'équipe profite de tout ce temps pour peaufiner un peu plus les animations plus proches du jeu multi que de l'expérience solo.