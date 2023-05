Sony officialise sa nouvelle ''console portable'', pour l'heure exclusivement Remote Play

Encore un leak officialisé avec le « Project Q » qui devrait se nommer au final « PlayStation Q-Lite », la nouvelle console portable de Sony que l'on pourrait résumer simplement par ces mots : une mablette Wii U, version PS5.Car sauf surprise pour ce qui concerne le Cloud Gaming (et on continue d'espérer), le/la Project Q n'est pour l'heure qu'un appareil full Remote Play pour streamer via Wi-Fi vos jeux PlayStation 5 sur écran 8 pouces (1080p) avec toutes les fonctionnalités de la DualSense.Ah oui, et Sony commercialisera aussi une nouvelle paire d'écouteurs (la boîte est jolie).