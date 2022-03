Gran Turismo 7 : les micro-transactions débarquent, et ça commence à râler

Absent durant les périodes de tests de la presse, le menu micro-transactions dea naturellement ouvert ses portes au lancement du jeu, donc depuis hier, aspect qui fait toujours autant râler les joueurs dans des titres vendus au prix fort.Quatre packs sont disponibles :- 100.000 crédits (2,49€)- 250.000 crédits (4,99€)- 750.000 crédits (9,99€)- 2.000.000 crédits (19,99€)On oserait parler de routine vu que Sony n'est pas le premier à proposer des boosts pour aller plus vite (vous pourrez tout obtenir sans rien débourser avec le temps, si vous le souhaitez), ce qui n'empêche pas la communauté de gronder sur deux aspects :- L'obtention des crédits in-game est expressément lente, même si certains lient cela au game-design (le besoin de faire des choix dans sa progression).- Les prix ont été artificiellement gonflés depuisPour ce dernier cas, l'explication est simple. Dans, il était possible d'acheter avec de l'argent réel la quasi-totalité des véhicules avec de l'argent réel, avec un prix allant de 0,99 à 4,99€. Ce n'est plus possible dans, puisque l'on passe obligatoirement par des crédits, et pour un même véhicule, en exemple cité par VGC une Porsche 919 Hybrid 16, le prix passe de 2,99€ dansà environ 40€ dans le nouveau cru. Et on ne parle donc même pas des véhicules légendaires qui pourraient grimper à 200€.Encore une fois, rien d'obligatoire puisque vous pourrez tout débloquer avec le temps, mais la pratique peut rapidement tourner à la polémique : Turn10 en sait quelque chose après