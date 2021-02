Pokémon : le remake de la 4G pour la fin d'année, et un épisode en monde ouvert pour début 2022

Le leak était bien vrai et les joueurs Switch pourront accueillir en fin d'année, donc le remake « Shibi » de la quatrième génération, offrant un point de vue 2D/3D sauf dans les combats plus proche de Pokémon Let's Go (sur le rendu, pas le gameplay).Un titre spécialement développé par ILCA, pour laisser Game Freak s'attarder sur quelque chose de plus ambitieux : le lancement début 2022 d'une nouvelle branche nommée, donc ce qui semble être le premier épisode sera également consacré à Sinnoh et le fameux Arceus. Un véritable épisode en monde ouvert, avec davantage de possibilités dans les déplacements et une modification du système de combat comme de la capture, à découvrir ci-dessous.