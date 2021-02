Le studio chinois Digital Sky présente Project DT, son jeu d'action cyberpunk

Même si les choses ne se font pas en un jour, la scène chinoise prend doucement forme au moins dans ses intentions et un nouveau chantier a commencé à faire de l'oeil depuis le début de la semaine, surtout après la mise en avant de l'analyste Daniel Ahmad : un certain, jeu d'action sous Unreal Engine 4 développé à Chengdu.Et plutôt que trois pauvres artworks, l'équipe a comme d'autres fait par de ses ambitions avec une véritable présentation de gameplay bien loin de ce que les employés ont produit jusqu'à présent (majoritairement des jeux mobiles pour le compte de Bandai Namco, dont du DBZ) et souhaite désormais renforcer ses troupes sur tous les plans possibles : modélisation, programmeur, narration, animation...Aucun support n'est pour l'heure annoncé, donc encore moins une date de sortie.