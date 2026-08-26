Xbox officialise son futur système de licences numériques à partir du physique
Le secret de polichinelle est maintenant devenu officiel : Microsoft annonce son programme de licences numériques à partir du physique, avec une mise en place préalable pour les membres Xbox Insider dès le 31 août avant un déploiement futur pour tous, pour plusieurs milliers de jeux Xbox One et Xbox Series (d'autres seront ajoutés avec le temps, en plus de ceux à venir).
Concrètement, les choses sont simples : vous insérez un jeu physique dans votre Xbox Series X (fonctionne aussi avec une Xbox One) et vous obtenez automatiquement la licence numérique, ce qui vous permet d'y jouer autant que vous souhaitez sans jamais réinsérer le jeu dans votre console, mais également d'en profiter sur PC si Xbox Play Anywhere, ainsi qu'en Cloud Gaming (là encore si disponible). Et si vous avez enregistrer tous vos jeux de cette façon et que votre maison brûle (désolé), vous conservez vos jeux d'une certaine façon.
Attention néanmoins. Dès que quelqu'un d'autre insérera le disque dans sa console avec son propre compte (prêt, revente...), vous perdez automatiquement votre licence numérique. Logique.
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publié le 26/08/2026 à 14:53 par Gamekyo
Ce moove est excellent, même s’ils ne soutiennent plus le physique à l’avenir ils bossent bien et ça donne confiance à ceux qui vont quitter Playstation comme moi
Votre bibliothèque de jeux physiques est bien plus qu'une simple collection de disques. Elle contient des années de souvenirs et d'histoires qui méritent d'être préservées. À partir de la semaine prochaine, les XBOX Insiders pourront débloquer un droit numérique pour les jeux physiques pris en charge. Nous commencerons avec des milliers de titres et en ajouterons davantage au fur et à mesure que possible
Elle pisse dans la gorge de PlayStation.
PS5 clame ou si le lecteur rend l’âme.
La en l'état en fait je vois pas l'intérêt, si j'ai un disque je m'en bat les couilles de la version demat ça m'apporte rien de plus. Et si je vends mon disque je perds tout.
En fait y a que le cas de figure où ta maison crame et ton disque fond qui rend le truc intéressant mais bon voilà l'exemple extrême quoi.
Du coup j'en doute à moins qu'ils trouvent une autre manière
Ça aurait été intéressant si tu pouvais revendre ton jeu physique et garder ta licence numérique.
Tu fais ça, t'as un mec qui achète un gros jeu genre le prochain EA Sports FC, il l'installe sur sa console puis invite les gens à faire la queue devant chez lui avec leur console pour l'installer sur chacune contre 30 ou 40 balles.
Effectivement il y a le bon et le mauvais démat’. Le saint Graal reste Steam mais c’est pas le sujet.
Je crois que certains éditeurs tiers pourraient s'y opposer
Aucun intéret ce truc, ça ne change pas le fait que ça reste des licences les jeux ne vous appartiennent pas.
Donc si tu vends ton jeu ou le prete tu ne peux plus y jouer . Du coup ça applaudit pour quoi ?
Parfait exemple ici qui montre que les gens peuvent être docile à partir du moment où tu sert le caca dans un emballage hermes...
C'est ça qui permet de faire cela, les jeux PlayStation n'ont pas cela, idem pour les jeux 360
Ca doit sûrement venir des débuts de la One et de ce que elle devait être à l'époque.
Et ça veut surtout dire derrière que ta console devra systématiquement être connecté à internet pour pas que des malins exploitent le système. Lisez biens les CGV....
mais à condition que dans leur futur console, ya le store STEAM
si c'est le cas, je vous jure que je prendrai la portable xbox et la console de salon.
donc toi t'achetes un jeu et tu le file à tout le village, tout le monde y joue gratos ?
bah allez, une seule personne achete un jeu en France et le refile à tout le monde alors.
Non mais comment peux tu une seconde raconter ça ? j'espere que tu trolles.
quand t'as un jeu en boite et que tu le file à quelqu'un, tu peux y jouer ???
Bonne chose pour Xbox !
et si tu le prete bah toi tu l'as plus, mais tu peux le recuperer.
t'en fais ce que tu veux quoi. c'est comme un jeu physique mais en numerique quoi, tu le prete...ect
L'idée est très bonne, mais seulement pour ceux qui ont déjà une Xbox
Pour ceux qui veulent changer de crémerie c'est beaucoup plus compliquer avec les prix actuels des XSX. Elle est a 800 depuis le premirr août.
Bref bonne nouvelle pour les joueurs qui jouent déjà sur XSX.
Par contre ils auraient fait ça quand la console était a bon prix, ça aurait été parfait.
Sony, allez-vous réagir ou votre melon est beaucoup trop gros pour faire quelque chose ?!
Personne n’a imaginé cela à part les cinglés.
Tellement envie que la HELIX propose le meilleur des 2 mondes, j’espère que sera vite fixé
Et les disque PlayStation n'ont pas d'ID unique.
je commençais à croire que M ne savait plus comment comment contr attaquer ...
Le prêter ?
Du coup faudra le remettre sur son compte a chaque fois, en réentroduisant le disque ?
C'est rien mais intéressant a imaginer
Et puis comme c'est Sony je vois plus un truc de pingre du genre "tu as une réduction de 10% pour acheter la version numerique".
Moi qui pensais me prendre une Switch 2 en 2028, je commence à me dire qu’une XBOX pourrait faire l’affaire si la plupart des gros jeux sortent encore en physique
Tant pis si je perds la licence en revendant le jeu, je refais très très rarement mes jeux
Jamais je cautionnerai cela peu importe le constructeur
Au contraire j'espère un bide historique pour les PS6/Helix si elles sont a ce prix.
Pourquoi pas un show entièrement dédié à cette dernière ?
à minima il y aura un lecteur disque externe pour la rétro des jeux PS5 en physique...faut réfléchir les gars.
je crois que vous n'avez pas piger.
si moi j'ai le CD de RE9, je l'insert dans ma series X, je possede donc le jeu numerique et je peux retirer le cd tout en continuant à jouer.
mais si je decide de preter le CD à mon cousin pour qu'il y joue, il va l'inserer dans sa propre Xbox et c'est lui qui aura la licence à ce moment la, donc pendant ce temps de mon coté je ne pourrai pas y jouer car je lui ai préter le jeu.
mais je pourrai le recup apres si je veux. un seul pourra l'utiliser à la fois (logique quoi)
oui c'est pas parfait mais perso j'apprecie quand meme qu'ils se bougent.
La colère et l'aveuglement des fanboys...
altendorf plus rassurant que l'autre
Microsoft a fait du boudin depuis plusieurs années, il faut reconnaître que là, il gère mieux la communication que Sony.
Sony qui en pleine période de polémique, s'amuse à balancer un mail pour nous rappeler qu'on va se faire rouler. Même si c'est la même chez les autres, tu choisis le bon moment .
kikoo31 Le moment de la communication est bien choisi, rien à dire
jenicris tu prêtes, tu perds ta licence et tu reprends ta licence quand on te redonne le jeu.
Malroth ouais c'est ce que j'imaginais. Donc faut absolument un lecteur pour la Helix.
Le seule avantage, vous préservez votre collection physique, vous pouvez profiter de votre collection sur une autre console / PC via votre compte , partager votre compte donc votre collection.
J'avais ni de serie x ni de ps5 vu la bibliothèque mais cette news pourrait tout changer avec la rétrocompatibilité.
Je pourrais me laisser tenter.
Et ca demandera aussi une connexion au net obligatoire et permanente pour pouvoir jouer vu que le systeme devra check en permanence que la licence n'est pas ailleurs
Non ils en parlent juste les premiers parce qu'ils ont une génération qui est déjà foutu avec moins de 1 million de vente par an et qu'ils ont déjà officialisé la prochaine.
Sony n'a aucun intérêt à parler de l'écosystème autour de la PS6/PS6 Portable pour la simple et bonne raison ils vendent encore des millions de consoles et le ras de marré GTA 6. Ils ont leur planning et vont le respecté même si ça fait parler les excités...
ratchet Le rayon ps5 va également disparaitre du coup.
Tellement démonté que leur console est top 1 mondial sur juillet et qui va tout ramasser en cette fin d'année. Va pleurer le mongo
Décidément, les derniers fanboy Playstation sont aussi ravagés que les Xpotes sur twitter
Ton dévouement pour la marque est sans faille, un bon petit soldat .
jenicris Non, je pense que c'est à faire sur cette génération, je vois mal Microsoft mettre un lecteur juste pour faire la manip.
gta va rien faire vendre de plus et la tendance des ventes est a la baisse (donc encore plus qu'avant), faut parfois accepter la réalité.
on dirait un fan xbox quand on leur disait que leur console allait plonger a l'époque, et avec les même réponse de leur part...
Déjà que chez Sony on pourra plus...
jackfrost mon dévouement pour surtout aider les idiots comme toi à comprendre des choses basiques. Bisous