Xbox officialise son futur système de licences numériques à partir du physique Xbox officialise son futur système de licences numériques à partir du physique

Le secret de polichinelle est maintenant devenu officiel : Microsoft annonce son programme de licences numériques à partir du physique, avec une mise en place préalable pour les membres Xbox Insider dès le 31 août avant un déploiement futur pour tous, pour plusieurs milliers de jeux Xbox One et Xbox Series (d'autres seront ajoutés avec le temps, en plus de ceux à venir).



Concrètement, les choses sont simples : vous insérez un jeu physique dans votre Xbox Series X (fonctionne aussi avec une Xbox One) et vous obtenez automatiquement la licence numérique, ce qui vous permet d'y jouer autant que vous souhaitez sans jamais réinsérer le jeu dans votre console, mais également d'en profiter sur PC si Xbox Play Anywhere, ainsi qu'en Cloud Gaming (là encore si disponible). Et si vous avez enregistrer tous vos jeux de cette façon et que votre maison brûle (désolé), vous conservez vos jeux d'une certaine façon.



Attention néanmoins. Dès que quelqu'un d'autre insérera le disque dans sa console avec son propre compte (prêt, revente...), vous perdez automatiquement votre licence numérique. Logique.