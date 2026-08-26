recherche
News / Blogs
Xbox officialise son futur système de licences numériques à partir du physique
Le secret de polichinelle est maintenant devenu officiel : Microsoft annonce son programme de licences numériques à partir du physique, avec une mise en place préalable pour les membres Xbox Insider dès le 31 août avant un déploiement futur pour tous, pour plusieurs milliers de jeux Xbox One et Xbox Series (d'autres seront ajoutés avec le temps, en plus de ceux à venir).

Concrètement, les choses sont simples : vous insérez un jeu physique dans votre Xbox Series X (fonctionne aussi avec une Xbox One) et vous obtenez automatiquement la licence numérique, ce qui vous permet d'y jouer autant que vous souhaitez sans jamais réinsérer le jeu dans votre console, mais également d'en profiter sur PC si Xbox Play Anywhere, ainsi qu'en Cloud Gaming (là encore si disponible). Et si vous avez enregistrer tous vos jeux de cette façon et que votre maison brûle (désolé), vous conservez vos jeux d'une certaine façon.

Attention néanmoins. Dès que quelqu'un d'autre insérera le disque dans sa console avec son propre compte (prêt, revente...), vous perdez automatiquement votre licence numérique. Logique.
  • Xbox officialise son futur système de licences numériques à partir du physique
8
Qui a aimé ?
ootaniisensei, aeris201, spartan1985, xynot, idd, aozora78, icebergbrulant, zybear
publié le 26/08/2026 à 14:53 par Gamekyo
commentaires (77)
walterwhite publié le 26/08/2026 à 14:58
C’est là où tu te rends compte que l’écosystème Xbox est bien plus intéressant et plus futurproof que celui de Playstation.

Ce moove est excellent, même s’ils ne soutiennent plus le physique à l’avenir ils bossent bien et ça donne confiance à ceux qui vont quitter Playstation comme moi
linkstar publié le 26/08/2026 à 14:59
N'empêche, c'est un peu une dinguerie.
jaysennnin publié le 26/08/2026 à 15:00
walterwhite ça arrive quand même avec 13 ans de retard, vu que c'était prévu pour être déployé plus tard après le lancement de la xbox one (avec toute la mauvaise com de don mattrick qui a sabordé la marque)
negan publié le 26/08/2026 à 15:02
La boss de chez Xbox déclare :

Votre bibliothèque de jeux physiques est bien plus qu'une simple collection de disques. Elle contient des années de souvenirs et d'histoires qui méritent d'être préservées. À partir de la semaine prochaine, les XBOX Insiders pourront débloquer un droit numérique pour les jeux physiques pris en charge. Nous commencerons avec des milliers de titres et en ajouterons davantage au fur et à mesure que possible

Elle pisse dans la gorge de PlayStation.
yanssou publié le 26/08/2026 à 15:03
Bah voila une bonne nouvelle contrairement à ces rats de Sony.
walterwhite publié le 26/08/2026 à 15:03
jaysennnin Mieux vaut tard que jamais. L’autre canard boiteux de Playstation arrête le physique sans rien proposer en contrepartie. Tous mes jeux boîtes PS4 et PS5 ne serviront peut-être un jour à rien si ma
PS5 clame ou si le lecteur rend l’âme.
chucksly publié le 26/08/2026 à 15:03
Ça aurait dû être de base au début du démat et cela pour chaque constructeur
shincloud publié le 26/08/2026 à 15:03
jaysennnin Même avec une bonne news, t'es pas content lol
nigel publié le 26/08/2026 à 15:04
Franchement, je doute, mais si Microsoft continue le physique, je sais sur quelle plateforme je vais jouer en 2028
jaysennnin publié le 26/08/2026 à 15:05
shincloud au contraire je suis très heureux, je vais enfin "libérer" mes quelques jeux xbox one en physique et les ranger définitivement dans un coin
docteurdeggman publié le 26/08/2026 à 15:06
C’est déjà plus bandant que l’avenir chez Sony
spartan1985 publié le 26/08/2026 à 15:07
Ça aurait été énorme si ça fonctionnait avec les jeux 360 et Xbox OG...plus tard, peut être.
balf publié le 26/08/2026 à 15:07
C'est trop tard mtn, fallait le faire bien avant, quand on avait vraiment besoin. Ca ne nous fera pas oublier que Microsoft est l'un des pionniers du tout numérique
xynot publié le 26/08/2026 à 15:08
C'est un très bon move. à voir en pratique.
mibugishiden publié le 26/08/2026 à 15:08
Ça aurait été intéressant si tu pouvais revendre ton jeu physique et garder ta licence numérique.

La en l'état en fait je vois pas l'intérêt, si j'ai un disque je m'en bat les couilles de la version demat ça m'apporte rien de plus. Et si je vends mon disque je perds tout.

En fait y a que le cas de figure où ta maison crame et ton disque fond qui rend le truc intéressant mais bon voilà l'exemple extrême quoi.
elenaa publié le 26/08/2026 à 15:10
Premier degré, c'est hyper bien comme move ! Dommage cependant qu'ils n'y pensent que maintenant, mais c'est toujours positif.
walterwhite publié le 26/08/2026 à 15:10
mibugishiden Si un de tes enfants rayent le disque, si tu le perds, si ton lecteur claque ou si le jeu est playanywhere t’es bien content d’avoir cette solution.
brook1 publié le 26/08/2026 à 15:15
Il y a le bon et le mauvais démat, si je comprends bien Je suis curieux de voir combien d'éditeurs tiers vont accepter de jouer le jeu.
akinen publié le 26/08/2026 à 15:16
C’est genial je trouve. J’aurais bien aimé la même pour’ma switch 2
jenicris publié le 26/08/2026 à 15:16
spartan1985 les jeux One et XSX ont un "identifiant unique", les jeux 360 non.
Du coup j'en doute à moins qu'ils trouvent une autre manière
22 publié le 26/08/2026 à 15:16
shincloud
shanks publié le 26/08/2026 à 15:17
mibugishiden
Ça aurait été intéressant si tu pouvais revendre ton jeu physique et garder ta licence numérique.

Tu fais ça, t'as un mec qui achète un gros jeu genre le prochain EA Sports FC, il l'installe sur sa console puis invite les gens à faire la queue devant chez lui avec leur console pour l'installer sur chacune contre 30 ou 40 balles.
altendorf publié le 26/08/2026 à 15:17
On se rassure comme on peut, mais le tout numérique, c'est droit devant.
nobleswan publié le 26/08/2026 à 15:18
Ils sont en train de me faire à nouveau aimer la marque Xbox.
walterwhite publié le 26/08/2026 à 15:19
brook1 Absolument, vu qu’on y va tout droit sans avoir le choix, tu as le démat’ de SONY qui sent le caca, et le démat’ Xbox avec la transformation en numérique de tes galettes, le marché gris, le gamepass, Playanywhere…

Effectivement il y a le bon et le mauvais démat’. Le saint Graal reste Steam mais c’est pas le sujet.
khazawi publié le 26/08/2026 à 15:19
Ça va concerner quelques pourcents de joueurs au vu des très faibles ventes en physique.
Je crois que certains éditeurs tiers pourraient s'y opposer
neptonic publié le 26/08/2026 à 15:20
Attention néanmoins. Dès que quelqu'un d'autre insérera le disque dans sa console avec son propre compte (prêt, revente...), vous perdez automatiquement votre licence numérique.

Aucun intéret ce truc, ça ne change pas le fait que ça reste des licences les jeux ne vous appartiennent pas.

Donc si tu vends ton jeu ou le prete tu ne peux plus y jouer . Du coup ça applaudit pour quoi ?

Parfait exemple ici qui montre que les gens peuvent être docile à partir du moment où tu sert le caca dans un emballage hermes...
jenicris publié le 26/08/2026 à 15:22
Pour faire simple et de ce que je comprend les disques comportent de petits segments contenant des identifiants/UUID (identifiant unique) et autres éléments de ce type lorsque le jeu est gravé sur le disque.

C'est ça qui permet de faire cela, les jeux PlayStation n'ont pas cela, idem pour les jeux 360
Ca doit sûrement venir des débuts de la One et de ce que elle devait être à l'époque.
xynot publié le 26/08/2026 à 15:23
neptonic bah c'est logique ça non ? ils vont pas laisser les gens dupliquer les jeux comme ça
neptonic publié le 26/08/2026 à 15:26
xynot donc on en revient au coeur du sujet, tes jeux ne vont plus t'appartenir. Tu ne peux ni revendre ni prêter, wow génial

Et ça veut surtout dire derrière que ta console devra systématiquement être connecté à internet pour pas que des malins exploitent le système. Lisez biens les CGV....
malroth publié le 26/08/2026 à 15:28
j'ai quitté Playstation et clairement je pourrai passer chez XBOX

mais à condition que dans leur futur console, ya le store STEAM

si c'est le cas, je vous jure que je prendrai la portable xbox et la console de salon.
mattewlogan publié le 26/08/2026 à 15:30
negan Ça ne change rien, au fait qu’il pousse vers le tout demat Xbox donc bon
xynot publié le 26/08/2026 à 15:30
neptonic Bah si tu revends le CD, la licence va shift chez le nouveau proprio, donc si tu pourras encore.
malroth publié le 26/08/2026 à 15:30
neptonic la soit t'es débile soit tu le fais exprés

donc toi t'achetes un jeu et tu le file à tout le village, tout le monde y joue gratos ?

bah allez, une seule personne achete un jeu en France et le refile à tout le monde alors.

Non mais comment peux tu une seconde raconter ça ? j'espere que tu trolles.

quand t'as un jeu en boite et que tu le file à quelqu'un, tu peux y jouer ???
supasaiyajin publié le 26/08/2026 à 15:31
Je comprends pas la réaction de certains qui s'imaginaient convertir leur jeu physique en démat, puis revendre le disque tout en conservant la version démat ?
shambala93 publié le 26/08/2026 à 15:31
Ma main à couper que PlayStation a prévu la même chose. Ils n’ont pas encore pris les devant pour la com de leur prochaine machine.

Bonne chose pour Xbox !
shinz0 publié le 26/08/2026 à 15:32
Bonne initiative comme Steam à l'époque avec le CD de Half-Life 2
malroth publié le 26/08/2026 à 15:32
neptonic bah si tu peux le preter, c'est ce que dis l'article.

et si tu le prete bah toi tu l'as plus, mais tu peux le recuperer.

t'en fais ce que tu veux quoi. c'est comme un jeu physique mais en numerique quoi, tu le prete...ect
brook1 publié le 26/08/2026 à 15:32
khazawi Bien sûr qu'ils vont s'y opposer, à part si MS paye pour les amadouer, sinon ça va faire comme la rétrocompatibilité qu'il avait essayé de faire, tu auras une poignée de jeux.
jenicris publié le 26/08/2026 à 15:33
neptonic puis bon y a aussi le soucis de posséder déjà une XSX
L'idée est très bonne, mais seulement pour ceux qui ont déjà une Xbox
Pour ceux qui veulent changer de crémerie c'est beaucoup plus compliquer avec les prix actuels des XSX. Elle est a 800 depuis le premirr août.

Bref bonne nouvelle pour les joueurs qui jouent déjà sur XSX.

Par contre ils auraient fait ça quand la console était a bon prix, ça aurait été parfait.
icebergbrulant publié le 26/08/2026 à 15:34
Belle initiative !
Sony, allez-vous réagir ou votre melon est beaucoup trop gros pour faire quelque chose ?!
aozora78 publié le 26/08/2026 à 15:34
Bon move!
shambala93 publié le 26/08/2026 à 15:35
supasaiyajin
Personne n’a imaginé cela à part les cinglés.
walterwhite publié le 26/08/2026 à 15:35
malroth La même ici.

Tellement envie que la HELIX propose le meilleur des 2 mondes, j’espère que sera vite fixé
jenicris publié le 26/08/2026 à 15:36
icebergbrulant ils le feront pas. Tant que Totoki sera là, ça l'arrange pas.
Et les disque PlayStation n'ont pas d'ID unique.
kikoo31 publié le 26/08/2026 à 15:36
putain enfin une annonce Xbot qui destroy playsdemation

je commençais à croire que M ne savait plus comment comment contr attaquer ...
brook1 publié le 26/08/2026 à 15:38
shambala93 Pour les first party, il devrait au minimum le proposer, mais si jenicris dit vrai pour les ID uniques, c'est mort.
jenicris publié le 26/08/2026 à 15:39
malroth Dès que quelqu'un d'autre insérera le disque dans sa console avec son propre compte (prêt, revente...), vous perdez automatiquement votre licence numérique. Logique

Le prêter ?

Du coup faudra le remettre sur son compte a chaque fois, en réentroduisant le disque ?
C'est rien mais intéressant a imaginer
nicoliafox publié le 26/08/2026 à 15:39
shambala93 Possible mais comment ?A priori le systeme marche car chaque jeu en disque xbox a un id unique (mise en place a l'époque de la one). Rien ne dit que Sony a pensé à cela.

Et puis comme c'est Sony je vois plus un truc de pingre du genre "tu as une réduction de 10% pour acheter la version numerique".
malroth publié le 26/08/2026 à 15:39
walterwhite j'espere aussi, ça serait bien le reveal pour les games awards, je crois que c'etait laba qu'ils avaient reveler la series X à l'époque il me semble
icebergbrulant publié le 26/08/2026 à 15:41
jenicris Ouais, je le crains
Moi qui pensais me prendre une Switch 2 en 2028, je commence à me dire qu’une XBOX pourrait faire l’affaire si la plupart des gros jeux sortent encore en physique

Tant pis si je perds la licence en revendant le jeu, je refais très très rarement mes jeux
supasaiyajin publié le 26/08/2026 à 15:41
Maintenant, plus qu'une confirmation pour le support du physique, même des Game Key Disc ou la revente de jeux démat, moi je dis banco.
linkstar publié le 26/08/2026 à 15:42
mibugishiden L'autre utilité c'est de pouvoir profiter des jeux Xbox Play Anywhere sur tous tes supports avec la licence de ton jeu Xbox : PC et consoles portables type ROG Ally. Franchement c'est plutôt sympa.
jenicris publié le 26/08/2026 à 15:43
icebergbrulant de toute façon, ce qui me refroidi d'avance pour les next gen, c'est leur future prix a plus de 1000 balles
Jamais je cautionnerai cela peu importe le constructeur

Au contraire j'espère un bide historique pour les PS6/Helix si elles sont a ce prix.
walterwhite publié le 26/08/2026 à 15:43
malroth Exact, en 2019 ils avaient fait le reveal de la SX lors des VGA

Pourquoi pas un show entièrement dédié à cette dernière ?
beppop publié le 26/08/2026 à 15:43
ya des idiots qui pensent que la PS6 ne sera pas retro ?

à minima il y aura un lecteur disque externe pour la rétro des jeux PS5 en physique...faut réfléchir les gars.
fiveagainstone publié le 26/08/2026 à 15:44
C'est pour aller sur du full démat', donc de la merde. Mais c'est mieux que rien.
malroth publié le 26/08/2026 à 15:45
jenicris bah oui, le PRETER

je crois que vous n'avez pas piger.

si moi j'ai le CD de RE9, je l'insert dans ma series X, je possede donc le jeu numerique et je peux retirer le cd tout en continuant à jouer.

mais si je decide de preter le CD à mon cousin pour qu'il y joue, il va l'inserer dans sa propre Xbox et c'est lui qui aura la licence à ce moment la, donc pendant ce temps de mon coté je ne pourrai pas y jouer car je lui ai préter le jeu.

mais je pourrai le recup apres si je veux. un seul pourra l'utiliser à la fois (logique quoi)
malroth publié le 26/08/2026 à 15:47
fiveagainstone au moins eux proposent des solutions.

oui c'est pas parfait mais perso j'apprecie quand meme qu'ils se bougent.
jackfrost publié le 26/08/2026 à 15:47
neptonic Le but n'est pas de revendre ta bibliothèque Xbox pour pouvoir toujours en profiter... Il faut réfléchir 3 secondes. Le but est d'accompagner le joueur vers la demat, ça s'arrête là. Il n'y a rien à applaudir, c'est une logique qu'un certain concurrent devrait avoir. Je dois avoir plus de 500 jeux (ps2, 3, 4 et 5), je ne vais pas m'amuser à repasser à la caisse... Je vais continuer de profiter de ces consoles, mais je ne continuerai pas l'aventure chez eux.

La colère et l'aveuglement des fanboys...

altendorf plus rassurant que l'autre

Microsoft a fait du boudin depuis plusieurs années, il faut reconnaître que là, il gère mieux la communication que Sony.
Sony qui en pleine période de polémique, s'amuse à balancer un mail pour nous rappeler qu'on va se faire rouler. Même si c'est la même chez les autres, tu choisis le bon moment .

kikoo31 Le moment de la communication est bien choisi, rien à dire

jenicris tu prêtes, tu perds ta licence et tu reprends ta licence quand on te redonne le jeu.
fiveagainstone publié le 26/08/2026 à 15:48
malroth Ouais, mais en fait c'est la moindre des choses. On applaudit un truc qui devrait être normal quand on force les gens à passer au démat'.
jenicris publié le 26/08/2026 à 15:49
jackfrost voilà c'est ce que j'imaginais. Mais faut espérer que la Helix est un lecteur du coup. Sinon pas de prêt

Malroth ouais c'est ce que j'imaginais. Donc faut absolument un lecteur pour la Helix.
ratchet publié le 26/08/2026 à 15:49
Il y a moyen que ça devient intéressant ! Mais j’ai plus confiance en Xbox je trouve les consoles mauvaises et aucun jeu dessus. Les rayons Xbox ont disparu depuis trop longtemps dans les magasins.
jobiwan publié le 26/08/2026 à 15:50
Même si la proposition est pertinente, dématérialiser son jeu physique sur son compte personnel, cela ne change rien sur le fond du problème concernant les conditions d'utilisations.
Le seule avantage, vous préservez votre collection physique, vous pouvez profiter de votre collection sur une autre console / PC via votre compte , partager votre compte donc votre collection.
yani publié le 26/08/2026 à 15:50
Intéressant cette news et si ça se confirme sur leur prochaine console, y a des chances que la xbox écrase la ps6.

J'avais ni de serie x ni de ps5 vu la bibliothèque mais cette news pourrait tout changer avec la rétrocompatibilité.

Je pourrais me laisser tenter.
keiku publié le 26/08/2026 à 15:51
c'est mieux que rien tant que les serveurs microsoft fonctionne comme a chaque fois avec le démat

Et ca demandera aussi une connexion au net obligatoire et permanente pour pouvoir jouer vu que le systeme devra check en permanence que la licence n'est pas ailleurs
beppop publié le 26/08/2026 à 15:54
malroth au moins eux proposent des solutions.

Non ils en parlent juste les premiers parce qu'ils ont une génération qui est déjà foutu avec moins de 1 million de vente par an et qu'ils ont déjà officialisé la prochaine.

Sony n'a aucun intérêt à parler de l'écosystème autour de la PS6/PS6 Portable pour la simple et bonne raison ils vendent encore des millions de consoles et le ras de marré GTA 6. Ils ont leur planning et vont le respecté même si ça fait parler les excités...
jackfrost publié le 26/08/2026 à 15:54
beppop Nous les idiots, on attend la communication de ton culte qui se fait démonter depuis 2 mois. Tu as des news le lobo ?

ratchet Le rayon ps5 va également disparaitre du coup.
brook1 publié le 26/08/2026 à 15:55
beppop À part un ou deux joueurs PC du site, j'ai vu personne le prétendre ici ou ailleurs, faut être con pour le croire surtout.
beppop publié le 26/08/2026 à 15:56
jackfrost démonté par qui ? les chômeurs du dimanche ?

Tellement démonté que leur console est top 1 mondial sur juillet et qui va tout ramasser en cette fin d'année. Va pleurer le mongo
jobiwan publié le 26/08/2026 à 15:56
Et un second point, pour l'heure, il s'agit d'une proposition qui ne concerne que le catalogue actuel. Qu'en sera-t-il pour les jeux futurs ?
walterwhite publié le 26/08/2026 à 15:59
beppop Super, la PS5 se vend bien, du coup ça légitime le fait que SONY nous chie ouvertement à la gueule ?

Décidément, les derniers fanboy Playstation sont aussi ravagés que les Xpotes sur twitter
sosky publié le 26/08/2026 à 15:59
mibugishiden toujours plus hein ?
jackfrost publié le 26/08/2026 à 15:59
beppop Ok, donc rien de concret, tu parles sans savoir. Je peux au moins t'offrir la vaseline ?

Ton dévouement pour la marque est sans faille, un bon petit soldat .

jenicris Non, je pense que c'est à faire sur cette génération, je vois mal Microsoft mettre un lecteur juste pour faire la manip.
keiku publié le 26/08/2026 à 16:00
beppop la switch est devant et la 2 le sera aussi, la ps5 fait moins que la ps4, et ca c'était déja avant la polémique...

gta va rien faire vendre de plus et la tendance des ventes est a la baisse (donc encore plus qu'avant), faut parfois accepter la réalité.

on dirait un fan xbox quand on leur disait que leur console allait plonger a l'époque, et avec les même réponse de leur part...
jenicris publié le 26/08/2026 à 16:02
jackfrost ok donc on pourra plus prêter ces jeux la prochaine gen, ça craint un max.
Déjà que chez Sony on pourra plus...
beppop publié le 26/08/2026 à 16:02
walterwhite tu as fait segpa ou tu sais lire ?

jackfrost mon dévouement pour surtout aider les idiots comme toi à comprendre des choses basiques. Bisous
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Microsoft
104
Ils aiment
Nom : Microsoft
site officiel : https://live.xbox.com/fr-FR/Home
Copyright © Gamekyo