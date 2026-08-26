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Valor Mortis propose également son Story Trailer
Valor Mortis a aussi eu droit à sa nouvelle bande-annonce pour la GamesCom, permettant à ceux qui avaient loupé l'existence du jeu de rappeler que l'on parle d'un Soulsborne à la première personne, développé par les mecs de Ghostrunner, et situé dans une uchronie où un mal obscur ravage l'Europe durant les guerres napoléoniennes.

On y jouera William Dowsett, un soldat anglais ayant fui la monarchie pour embrasser les idéaux de Napoléon (interprété par Vincent Cassel), se réveillant comme seul survivant d'une bataille, désormais frappé par la fameuse malédiction qui (outre les pouvoirs) lui permettra d'entendre façon télépathie à la fois la voix de l'Empereur, mais aussi celle d'une rebelle souhaitant mettre fin à l'occupation impériale. Vous le sentez le choix à faire à un moment ou l'autre ? Nous verrons bien si ce sera le cas le 13 octobre (PC, PS5, XBS, Game Pass).

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osiris67, pcverso
publié le 26/08/2026 à 12:46 par Gamekyo
commentaires (2)
pcverso publié le 26/08/2026 à 13:17
Deja dans ma wichlist
kujotaro publié le 26/08/2026 à 14:43
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Fiche descriptif
Valor Mortis
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Nom : Valor Mortis
Support : PC
Editeur : Lyrical Games
Développeur : One More Level
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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