Valor Mortis propose également son Story Trailer

a aussi eu droit à sa nouvelle bande-annonce pour la GamesCom, permettant à ceux qui avaient loupé l'existence du jeu de rappeler que l'on parle d'un Soulsborne à la première personne, développé par les mecs de, et situé dans une uchronie où un mal obscur ravage l'Europe durant les guerres napoléoniennes.On y jouera William Dowsett, un soldat anglais ayant fui la monarchie pour embrasser les idéaux de Napoléon (interprété par Vincent Cassel), se réveillant comme seul survivant d'une bataille, désormais frappé par la fameuse malédiction qui (outre les pouvoirs) lui permettra d'entendre façon télépathie à la fois la voix de l'Empereur, mais aussi celle d'une rebelle souhaitant mettre fin à l'occupation impériale. Vous le sentez le choix à faire à un moment ou l'autre ? Nous verrons bien si ce sera le cas le 13 octobre (PC, PS5, XBS, Game Pass).