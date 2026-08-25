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Final Fantasy VII Revelation : la nouvelle bande-annonce, basée sur les Armes
C'était l'avant-dernier morceau des deux longues heures de la conférence GamesCom, et Final Fantasy VII Revelation s'est sans surprise illustré avec l'un des points centraux de cette ultime (?) partie : les face-à-face contre les fameuses « Armes » dont certaines nous avaient déjà bien fait souffrir à l'époque.

Connaissant Square Enix, la totalité nous sera spoilé d'ici le lancement au printemps 2027 (PC, PS5, XBS, NS2) donc libre à vous de patienter sagement en esquivant chaque nouveau trailer.

7
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jenicris, shincloud, adamjensen, idd, junaldinho, mwaka971, link49
publié le 25/08/2026 à 20:05 par Gamekyo
commentaires (27)
jenicris publié le 25/08/2026 à 20:07
On a la confirmation du sous marin. Même s'ils l'avaient déjà teasé deux fois, une fois dans Rebirth et plus récemment dans une interview

Bref day one. Je retiens que lui et la maj gratis de TW3
Si j'avais su je serais venu à la fin...
rbz publié le 25/08/2026 à 20:07
blacksad6 publié le 25/08/2026 à 20:09
C ouf à quel point la hype monte pour ce jeu. Ils ont mis les bouchées doubles sur cet opus. Il va tout démonter l’an prochain
rbz publié le 25/08/2026 à 20:11
ce trailer de merde avec ce foutu montage a l'américaine... 2 x de suite.
qu'est ce qui se passe la, c'est encore les actionnaires qui font chier ?

Rebirth avait encore des trailer a la square plutôt stylé.
la punaise... wha ..quand t'es fan de jrpg, c'est compliqué ...
shinz0 publié le 25/08/2026 à 20:12
Le design des Armes est horrible
zekk publié le 25/08/2026 à 20:12
jenicris publié le 25/08/2026 à 20:13
shinz0 j'aime bien Ultima
nobleswan publié le 25/08/2026 à 20:18
J'ai l'impression qu'il y a plus trop de Hype au bout du troisième épisode.
natedrake publié le 25/08/2026 à 20:23
nobleswan Yep, KH 4 est plus attendu que ce FF VII Revelation.
adamjensen publié le 25/08/2026 à 20:25
J'ai hâte.
Je crois qu'on a même vu les Méga Matéria.
Elles sont énormes comparé au jeu de d'origine, mais ca me plaît, et au moins, elles portent bien leur noms.
Je me referais les deux autres avant la sortie.
rbz publié le 25/08/2026 à 20:25
nobleswan tu perds forcément des gens après 3 jeux mais pour le coup ... la communication du jeu n'est pas bonne.

Quand tu vois les trailers, ta pas l'impression que le jeu représente l'aboutissement d'un projet vieux de 13 ans..
jenicris publié le 25/08/2026 à 20:27
adamjensen ouais on les a vu, avec Yuffie juste a côté
brook1 publié le 25/08/2026 à 20:28
Square Enix sont nuls en marketing, c'est pas une nouveauté.
adamjensen publié le 25/08/2026 à 20:30
jenicris
guiguif publié le 25/08/2026 à 20:36
kadaj68800 publié le 25/08/2026 à 21:10
Tant que " a Secret, sleeping in the deep sea " est toujours aussi mélancolique, ça me va.
sandman publié le 25/08/2026 à 21:58
faut vraiment être fan... deja que la hype était descendu avec la présentation au game awards qui était raté... ca va pas faire beaucoup de ventes encore une fois pour un épisode soit disant légendaire... et faut pas être très regardant sur les textures, ca se voit que ca va tourner sur switch2 à l'aise tellement y'a des textures pas terribles...
J'ai entendu que FF9 remake était annulé parce que FF7 remake se vendait pas assez, pas très étonnant quand tu découpes un JRPG en 3 épisodes et un gameplay action bourrin... Tu perds deja la moitié des fans comme moi et tu perds des joueurs entre chaque épisode... Mauvais calcul square enix...
noctis publié le 25/08/2026 à 22:11
Ils savent plus faire des bandes annonces ou c'est moi qui suis blazé ? J'ai hate d'y jouer quand meme
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 22:14
J'aime bien le trailer... Ça va voler...ca va armer... c'est joli
Je ne comprends pas les commentaires...
losz publié le 25/08/2026 à 22:23
sandman T'es difficile, pas grave pour les textures, techniquement ca reste au dessus de tous les jrpg sortis à ce jour et sûrement des 10 prochaines années vu le niveau technique dans ces prods.
51love publié le 25/08/2026 à 22:45
rbz d'accord avec toi, la com' n'est vraiment pas bonne et met mal en valeur le titre.

Le jeu semble pris au piège entre la fibre nostalgique des vieux gaillards fans de FF7 PS1, et l'envie de suivre son petit cahier des charges pour s'ouvrir à un nouveau public biberonné aux open worlds et à Fortnite.

Le jeu sera certainement tres sympathique, mais au secours le marketing horrible.

ça merriterait des trailers qui donnent la chaire de poule, de par ses musiques, son ambiance, ses evenement sans trop en montrer non plus plutot que de présenter des grosses bebetes et des mecs qui sautent en parachute oklm.

A une époque lointaine, SE était le maitre de la mise en scene

Il sont perdus quelque part en modernité en parti raté et ringardise.

C'était déjà le cas de Remake et Rebirth d'ailleurs.
ratchet publié le 25/08/2026 à 23:53
C’est tellement une dinguerie bordel
Visuellement c’est ouf et le contenu a l’air juste hallucinant!
hyoga57 publié le 26/08/2026 à 01:00
La bande annonce est vraiment catastrophique.
cyr publié le 26/08/2026 à 05:07
2 heure de conférence mais il y a eu des annonces ou?

J'ai pas l'impression en regardant ici.
jenicris publié le 26/08/2026 à 05:11
cyr T'as rien perdu
docteurdeggman publié le 26/08/2026 à 05:16
Mon dieu…
ziggourat publié le 26/08/2026 à 05:41
rbz +10 c'est à l'image du show, sans âme. On a l'impression qu'ils ont été conseillé par un service marketing américain et qu'ils ont coché toutes les cases d'une check list. On retrouve tous les codes des trailers à l'américaine, on a tout, sauf l'ambiance de Final Fantasy VII, c'est balot quand même

Le jeu sera certainement cool, mais bordel, ce marketing de l'enfer.
Gras
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Fiche descriptif
Final Fantasy VII Revelation
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Nom : Final Fantasy VII Revelation
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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