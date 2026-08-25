Final Fantasy VII Revelation : la nouvelle bande-annonce, basée sur les Armes

C'était l'avant-dernier morceau des deux longues heures de la conférence GamesCom, ets'est sans surprise illustré avec l'un des points centraux de cette ultime (?) partie : les face-à-face contre les fameuses « Armes » dont certaines nous avaient déjà bien fait souffrir à l'époque.Connaissant Square Enix, la totalité nous sera spoilé d'ici le lancement au printemps 2027 (PC, PS5, XBS, NS2) donc libre à vous de patienter sagement en esquivant chaque nouveau trailer.