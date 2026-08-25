Final Fantasy VII Revelation : la nouvelle bande-annonce, basée sur les Armes
C'était l'avant-dernier morceau des deux longues heures de la conférence GamesCom, et Final Fantasy VII Revelation s'est sans surprise illustré avec l'un des points centraux de cette ultime (?) partie : les face-à-face contre les fameuses « Armes » dont certaines nous avaient déjà bien fait souffrir à l'époque.
Connaissant Square Enix, la totalité nous sera spoilé d'ici le lancement au printemps 2027 (PC, PS5, XBS, NS2) donc libre à vous de patienter sagement en esquivant chaque nouveau trailer.
Bref day one. Je retiens que lui et la maj gratis de TW3
Si j'avais su je serais venu à la fin...
qu'est ce qui se passe la, c'est encore les actionnaires qui font chier ?
Rebirth avait encore des trailer a la square plutôt stylé.
la punaise... wha ..quand t'es fan de jrpg, c'est compliqué ...
Je crois qu'on a même vu les Méga Matéria.
Elles sont énormes comparé au jeu de d'origine, mais ca me plaît, et au moins, elles portent bien leur noms.
Je me referais les deux autres avant la sortie.
Quand tu vois les trailers, ta pas l'impression que le jeu représente l'aboutissement d'un projet vieux de 13 ans..
J'ai entendu que FF9 remake était annulé parce que FF7 remake se vendait pas assez, pas très étonnant quand tu découpes un JRPG en 3 épisodes et un gameplay action bourrin... Tu perds deja la moitié des fans comme moi et tu perds des joueurs entre chaque épisode... Mauvais calcul square enix...
Je ne comprends pas les commentaires...
Le jeu semble pris au piège entre la fibre nostalgique des vieux gaillards fans de FF7 PS1, et l'envie de suivre son petit cahier des charges pour s'ouvrir à un nouveau public biberonné aux open worlds et à Fortnite.
Le jeu sera certainement tres sympathique, mais au secours le marketing horrible.
ça merriterait des trailers qui donnent la chaire de poule, de par ses musiques, son ambiance, ses evenement sans trop en montrer non plus plutot que de présenter des grosses bebetes et des mecs qui sautent en parachute oklm.
A une époque lointaine, SE était le maitre de la mise en scene
Il sont perdus quelque part en modernité en parti raté et ringardise.
C'était déjà le cas de Remake et Rebirth d'ailleurs.
Visuellement c’est ouf et le contenu a l’air juste hallucinant!
J'ai pas l'impression en regardant ici.
Le jeu sera certainement cool, mais bordel, ce marketing de l'enfer.