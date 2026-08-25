Earth Defense Force 6 remet le couvert sur PS5 dans une édition encore plus chaotique
4 ans que la franchise Earth Defense Force tourne sur le même jeu, et ce n'est pas encore terminé avec l'annonce d'un Earth Defense Force 6.2 : Invaders from Another World, une réédition qui va augmenter un peu plus le nombre d'ennemis à l'écran (parfois jusqu'au double, pour un joyeux bordel) tout en apportant pour la première fois dans la franchise un système de customisation d'armes pour attribuer des effets élémentaires, le tout accompagné de quelques missions inédites.
Sortie prévue courant 2027 au Japon, uniquement sur PlayStation 5, et ne soyez pas trop pressés pour une version européenne qui de toute façon ne sera pas traduite au-delà de l'anglais (et probablement sans édition physique).
D'ailleurs même reproduire le 6 sous UE5 ça doit être compliqué, dans ce jeu on peut tirer au sniper à une très grande distance et on voit les ennemis à très grande distance. La PS5 serait pas assez puissante (ou alors une limitation du moteur) pour reproduire le jeu sans avoir besoin de réduire la taille de la map ou la distance d'affichage.
adelf Oui comme chaque premier teaser d'un nouvel opus, va savoir pourquoi, cela dit on a déjà des images mais c'est surtout au TGS qu'on va avoir plein d'informations. https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/2135113.html
En tout cas ça parait tellement énorme le nombre d'ennemis affiché que je me demande bien comment on pourra gagner...j'imagine qu'il y a pas mal de modifications apporté parce que bon doublier le nombre d'ennemis et avoir comme seul atout d'ajouter un élément glace/feu/electric etc à nos armes ça parait insuffisant.
loganwolverine J'ajoute qu'il y a tout simplement une volonté de faire quelque chose de kitch comme les vieux films Godzilla ou les série de pseudo power ranger.
Et aussi que D3publisher est un éditeur de jeu a tout petit budget et EDF est sans aucun doute leur plus gros succès mais aussi leur plus gros budget.
Chaque opus se vend plus que le précédent mais la licence vise avant tout le Japon, le reste du monde n'étant pas encore une grosse source de revenu.
Vivement le TGS pour en savoir plus...mon rêve c'est de voir au moins une nouvelle classe (pourquoi pas 2?) mais je sais pas si ça sera pour cet opus ous pour EDF7 dans 5ans~.