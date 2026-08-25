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Earth Defense Force 6 remet le couvert sur PS5 dans une édition encore plus chaotique
4 ans que la franchise Earth Defense Force tourne sur le même jeu, et ce n'est pas encore terminé avec l'annonce d'un Earth Defense Force 6.2 : Invaders from Another World, une réédition qui va augmenter un peu plus le nombre d'ennemis à l'écran (parfois jusqu'au double, pour un joyeux bordel) tout en apportant pour la première fois dans la franchise un système de customisation d'armes pour attribuer des effets élémentaires, le tout accompagné de quelques missions inédites.

Sortie prévue courant 2027 au Japon, uniquement sur PlayStation 5, et ne soyez pas trop pressés pour une version européenne qui de toute façon ne sera pas traduite au-delà de l'anglais (et probablement sans édition physique).

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publié le 25/08/2026 à 08:21 par Gamekyo
commentaires (8)
loganwolverine publié le 25/08/2026 à 09:28
Toujours l'air d'un jeu PS3 remaster... faudrait changer de moteur graphique là ca ne passe plus ...
negan publié le 25/08/2026 à 09:28
C'est quand ils veulent pour un retour sur Xbox, surtout après le coup de pouce de Xbox a l'époque...
adelf publié le 25/08/2026 à 09:40
Le trailer ne laisse pas spécialement apparaître de nouveautés au bestiaire en tout cas.
coconutsu publié le 25/08/2026 à 13:29
loganwolverine Ca se voit pas dans le trailer mais il sera plus beau que le 6 mais surtout c'est pas une licence qui vise les graphismes, par exemple ce 6.2 va avoir le double d'ennemis à l'écran vis à vis du 6. C'est pas quelque chose de faisable sous UE5.

D'ailleurs même reproduire le 6 sous UE5 ça doit être compliqué, dans ce jeu on peut tirer au sniper à une très grande distance et on voit les ennemis à très grande distance. La PS5 serait pas assez puissante (ou alors une limitation du moteur) pour reproduire le jeu sans avoir besoin de réduire la taille de la map ou la distance d'affichage.

adelf Oui comme chaque premier teaser d'un nouvel opus, va savoir pourquoi, cela dit on a déjà des images mais c'est surtout au TGS qu'on va avoir plein d'informations. https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/2135113.html
coconutsu publié le 25/08/2026 à 13:44
Bon sinon j'ai envie de dire day one comme d'hab mais ça sera pas pour tout de suite, le jeu sort en 2027...mais probablement que au japon donc 2028 pour chez nous.

En tout cas ça parait tellement énorme le nombre d'ennemis affiché que je me demande bien comment on pourra gagner...j'imagine qu'il y a pas mal de modifications apporté parce que bon doublier le nombre d'ennemis et avoir comme seul atout d'ajouter un élément glace/feu/electric etc à nos armes ça parait insuffisant.

loganwolverine J'ajoute qu'il y a tout simplement une volonté de faire quelque chose de kitch comme les vieux films Godzilla ou les série de pseudo power ranger.

Et aussi que D3publisher est un éditeur de jeu a tout petit budget et EDF est sans aucun doute leur plus gros succès mais aussi leur plus gros budget.

Chaque opus se vend plus que le précédent mais la licence vise avant tout le Japon, le reste du monde n'étant pas encore une grosse source de revenu.
adelf publié le 25/08/2026 à 15:53
coconutsu J'ai vu quelques images après coup, notamment les champignons, ouais. Ça hype déjà plus. Après c'est sûr c'est pas pour tout de suite chez nous de toute façon.
coconutsu publié le 25/08/2026 à 16:08
adelf Le nombre d'ennemis est vraiment énorme! Je me demande si ils ne vont pas passer le nombre de joueurs max de 4 à 5 ou 6.

Vivement le TGS pour en savoir plus...mon rêve c'est de voir au moins une nouvelle classe (pourquoi pas 2?) mais je sais pas si ça sera pour cet opus ous pour EDF7 dans 5ans~.
adelf publié le 25/08/2026 à 16:24
coconutsu Je pense aussi que les grosses nouveautés comme une classe ce sera plutôt pour le 7. Même si la customisation des armes c'est déjà pas mal, surtout si le système d'éléments permet des "réactions" et n'est pas juste visuel. On verra au TGS.
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Earth Defense Force 6
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Nom : Earth Defense Force 6
Support : Playstation 5
Editeur : D3 Publisher
Développeur : D3 Publisher
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4
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