Earth Defense Force 6 remet le couvert sur PS5 dans une édition encore plus chaotique

4 ans que la franchisetourne sur le même jeu, et ce n'est pas encore terminé avec l'annonce d'un, une réédition qui va augmenter un peu plus le nombre d'ennemis à l'écran (parfois jusqu'au double, pour un joyeux bordel) tout en apportant pour la première fois dans la franchise un système de customisation d'armes pour attribuer des effets élémentaires, le tout accompagné de quelques missions inédites.Sortie prévue courant 2027 au Japon, uniquement sur PlayStation 5, et ne soyez pas trop pressés pour une version européenne qui de toute façon ne sera pas traduite au-delà de l'anglais (et probablement sans édition physique).