Marvel's Wolverine : les skins de la Digital Deluxe
Petit trailer pour débuter la journée, ici pour montrer les différents skins bonus de l'édition Digital Deluxe de Marvel's Wolverine, cinq costumes précisément dont celui de Age of Apocalypse et pas tous du meilleur goût, ou alors c'est la tronche du personnage qui limite un peu l'appréciation. L'édition à 10 balles supplémentaires (89,99€) ajoutera également 5 apparences de griffes et 4 points de compétence pour aller plus vite.
Le lancement reste attendu pour le 15 septembre, exclusivement sur PlayStation 5.
Cette tenue est magnifique et vaut largement les 90€ demandé, pas comme pour ce jeu de bébé qu'est Mario kart.
Only for rhe payer
bookker donc si cest un bon jeux cest pas grave 10 euros pour des skins ? Ahah belle mentalité.
c'est moins grave, mais bon je n'achète pas pour autant, je n'ai jamais pris ni ne prendrait de dlc de ma vie et je préfèrerait que ca n'existe pas mais pour le coup c'est vous qui avez voulu ca et c'est vous qui avez accepter ses pratique et fait en sorte qu'elle se répende... et quand je dis vous c'est bien les joueurs de AAA a l'américaine...
bien sur quand les autres quand ils ont vu que ca vendait ils ont fait pareil, pourquoi s'en priverait il, mais c'est aussi pour ca que le jv aujourd'hui est dans l'impasse...
alors ils faut commencer par faire tomber ceux qui ont amener se système sur le marché dans un premier temps, avant de commencer a critiquer les autres
Vraiment, hors de question que je prenne ce jeu à moins que la presse et les joueurs n'offrent des retours dithyrambiques.
Les 89,99 de Wolverine, ça concerne uniquement la version numérique mais quand on aura plus le choix c'est ce qui nous sera imposé.
Capcom et Onimusha Way of the Sword c'est 99,99 mais on a au moins le jeu en physique avec steelbook pour une Premium Edition, laissant encore le choix à côté https://editioncollector.fr/collectors/onimusha-way-of-the-sword-edition-collector-ps5
Capcom qui soit disant s'en fou du physique
( c'est du 90 / 10 )
Voilà la répartition pour Resident Evil Requiem :
US : 22 % Physical / 78 % Digital
Japan : 51 % Physical / 49 % Digital
France : 55 % Physical / 45 % Digital
UK : 40 % Physical / 60 % Digital
Australia : 43 % Physical / 57 % Digital
On se fou de notre gueule, c'est du délire !
vers0 tu sais que t'achètes déjà du vent sur Steam, alors balaie devant ta porte avant de l'ouvrir ! si tu veux posséder ton numérique tu vas chez GOG et c'est tout.
Ah oui c'est vrai que Requiem c'est 100% de leur CA
Serait peut être temps de prendre les autre chiffre en compte et pas que ce qui vous arrange
Sinon c'est day one et les bonus sont très cool, car ce sont des BONUS (il y aura déjà masse de costumes dans le jeu de base).
Mais comme dit plus haut, les gens gueulent quand ça les arranges pour les dlc. 10€ pour 10 costumes et 4 griffes c'est pas grand chose quand en face t'as 1 COSTUME pour sf6 à 15€. Mais bon hein
Ce jeu ultra générique sera en occasion des le premier week end donc ceux qui veulent quand même le faire n'auront pas longtemps a attendre mais faut que ce jeu ( et tous les autres sony d'ailleurs bide)
Je suis pas le plus gros fan lèche noisettes de Sony, je ne les aimes pas mais je suis curieux de le prendre en main.
Les costumes sont pas mal 10 euros pour 5, il faut bien soutenir ce studio pro hippie
Les studios occidentaux ont bien changé, en allant voir le site insomniac les galeries groupées de la gueule des devs tu comprends vite pourquoi Sweet baby inc est bien impliqué pareil pour naughthy dog