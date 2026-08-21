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Marvel's Wolverine : les skins de la Digital Deluxe
Petit trailer pour débuter la journée, ici pour montrer les différents skins bonus de l'édition Digital Deluxe de Marvel's Wolverine, cinq costumes précisément dont celui de Age of Apocalypse et pas tous du meilleur goût, ou alors c'est la tronche du personnage qui limite un peu l'appréciation. L'édition à 10 balles supplémentaires (89,99€) ajoutera également 5 apparences de griffes et 4 points de compétence pour aller plus vite.

Le lancement reste attendu pour le 15 septembre, exclusivement sur PlayStation 5.

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link49
publié le 21/08/2026 à 06:52 par Gamekyo
commentaires (33)
yogfei publié le 21/08/2026 à 07:06
10€ supplémentaire pour ca... Les gens sont vraiment devenus des pigeons...
olex publié le 21/08/2026 à 07:10
Non merci. On se fout vraiment de la gueule du monde.
rendan publié le 21/08/2026 à 07:12
Le JV est vraiment devenu une blague
stampead publié le 21/08/2026 à 07:14
yogfei tu m'ôtes les mots de la bouche, on va peut être me traiter de réac,mais ce genre de costumes normalement, tu les gagnés en récompenses de défis ou autres à l époque et pas en sortant la carte banquaire et il y en a qui vont encore trouver ça normal.
sey75 publié le 21/08/2026 à 07:17
Les hypocrites de retour quand c’est capcom qui revendait 3 fois le même jeux pour obtenir les skins les stages et les perso pour street fighter 4 y’avait personne quand Capcom fait une édition à 100€ pour Onimusha pour des skins y’a personne Capgod mas la moi dans le fions ????????
dooku publié le 21/08/2026 à 07:18
Haha qu'il ne donne pas envie
keiku publié le 21/08/2026 à 07:22
sey75 mais street fighter 4 reste un bon jeu...
oreillesal publié le 21/08/2026 à 07:26
Jour 1 évidemment
Cette tenue est magnifique et vaut largement les 90€ demandé, pas comme pour ce jeu de bébé qu'est Mario kart.
Only for rhe payer
vers0 publié le 21/08/2026 à 07:30
Si sony le fais c'est que ca se vend , meme plus besoin du tube de vaseline
sey75 publié le 21/08/2026 à 07:30
Ouais mais tu parle de street 4 ta même pas skills mdr tu galère a faire un combo donc bon et Wolverine sera aussi bon dans son registre mais ce qui est drôle c’est que tu dénonce des chose mauvaise dans l’industrie mais la ça passe si le jeu est bon mdr t’est contradictoire du coup ton t’est totalement en train de détruite ta narratif tu mec contre les gros méchants de l’industrie comme d’hab « HYPOCRISIE »
sey75 publié le 21/08/2026 à 07:34
On est dans un monde où les gens cautionne le fait de repayer le jeux 2 fois après l’avoir payer une fois déjà pour avoir le jeu complet ????les sois disant passionnés qui boycott les gros méchants de l’industrie au final les hardcore gamer sont pire que les joueurs casu les hardcore gamer qui paye des skins a 500€ dans des jeux multi sur pc ou dépense dans des collector tout pourri qui valent 30€ revendu 250€ ou encore dans jeux switch 2 revendu 70€ qui valent 30€ avec des budget de jeu ps3 qui peine a faire du 60 fps stable avec des texture flou tant dis que le joueurs casu achète uniquement 1 ou 2 jeux dans l’année on se demande qui sont les piegons au final ????
stampead publié le 21/08/2026 à 07:42
sey75 Tu peux nommer les gens que tu traites d"hypocrites ? car je fais partie de ceux qui critiquent cette fumisterie et comme on se connait pas,j 'aimerais savoir si je fais partie de ceux que tu insultes
sey75 publié le 21/08/2026 à 07:45
Quasiment vous tous hein comme tout à l’heure j’ai lu un mec qui a fait un long roman pour dire qu’il achèterai pas Onimusha day one mais quel ment en occasions pour boycott Capcom pour leur prise de parole sur le débat physique demat et juste après il dit il achètera day one code Veronica mdr l’incohérence
stampead publié le 21/08/2026 à 07:52
sey75 Donc tu es capables de connaitres les achats ou de critiquer les jugement de valeurs de personnes que tu connais ni de près ni de loin ? wouahh mais tu es trop fort, tu peux me dire c'est quoi la couleur de mon slip aujourd'hui et pour quel raison je l 'ai choisi ?
bookker publié le 21/08/2026 à 07:56
keiku donc si cest un bon jeux cest pas grave 10 euros pour des skins ? Ahah belle mentalité.
keiku publié le 21/08/2026 à 07:59
sey75
bookker donc si cest un bon jeux cest pas grave 10 euros pour des skins ? Ahah belle mentalité.

c'est moins grave, mais bon je n'achète pas pour autant, je n'ai jamais pris ni ne prendrait de dlc de ma vie et je préfèrerait que ca n'existe pas mais pour le coup c'est vous qui avez voulu ca et c'est vous qui avez accepter ses pratique et fait en sorte qu'elle se répende... et quand je dis vous c'est bien les joueurs de AAA a l'américaine...
bookker publié le 21/08/2026 à 08:06
keiku Je pense surtout aux joueurs de FIFA, de CoD, etc. Ce sont ces joueurs qui ont commencé à cautionner ces méthodes... Tout ça pour avoir un jolie skin de kikoolol... bordel ...
keiku publié le 21/08/2026 à 08:10
bookker mais pas qu'eux, les premier c'est les joueurs d'oblivion chez xbox qui ont acheter 1 millions de monture a 2 euro, et n'oublions pas les joueurs de gta et autre...

bien sur quand les autres quand ils ont vu que ca vendait ils ont fait pareil, pourquoi s'en priverait il, mais c'est aussi pour ca que le jv aujourd'hui est dans l'impasse...

alors ils faut commencer par faire tomber ceux qui ont amener se système sur le marché dans un premier temps, avant de commencer a critiquer les autres
vers0 publié le 21/08/2026 à 08:14
Le probleme aujourdhui c'est que la nouvelle generation de joueur fonce droit dedans quens je vois les gamins preferer achetet 20 euro de vbuks plutot quun jeu doccasion
aozora78 publié le 21/08/2026 à 08:43
A part le manteau en cuir, le reste est dégueulasse, même scandaleux je dirais.

Vraiment, hors de question que je prenne ce jeu à moins que la presse et les joueurs n'offrent des retours dithyrambiques.
niflheim publié le 21/08/2026 à 08:50
C'est les futures dérives qui nous attendent, avec des jeux en augmentation jusqu'à 99,99 en numérique seulement si GTA VI ne fait pas un flop.

Les 89,99 de Wolverine, ça concerne uniquement la version numérique mais quand on aura plus le choix c'est ce qui nous sera imposé.

Capcom et Onimusha Way of the Sword c'est 99,99 mais on a au moins le jeu en physique avec steelbook pour une Premium Edition, laissant encore le choix à côté https://editioncollector.fr/collectors/onimusha-way-of-the-sword-edition-collector-ps5

Capcom qui soit disant s'en fou du physique
( c'est du 90 / 10 )

Voilà la répartition pour Resident Evil Requiem :

US : 22 % Physical / 78 % Digital
Japan : 51 % Physical / 49 % Digital
France : 55 % Physical / 45 % Digital
UK : 40 % Physical / 60 % Digital
Australia : 43 % Physical / 57 % Digital

On se fou de notre gueule, c'est du délire !


vers0 tu sais que t'achètes déjà du vent sur Steam, alors balaie devant ta porte avant de l'ouvrir ! si tu veux posséder ton numérique tu vas chez GOG et c'est tout.
asakk publié le 21/08/2026 à 08:50
sey75 la seul difference c'est que Capcom la toujours fait avec street fighter par exemple street figther 2 il te fallait acheter carrément une nouvelle cartouche pour juste avoir un jeu plus rapide et quelques nouveau coup et une an plus tard il te ressortait le même jeu mais avec quelques nouveau persos et une cartouche ne coutais pas 80€ mais plutot entre 90 et 110€, et le Street Fighter II: The New Challengers lui coutais 599F (140€) t'imagine lâcher 140€ juste pour un jeu en 1994???
vers0 publié le 21/08/2026 à 08:57
niflheim ca fait plus d'une decenie que je joue sur steam et que jai encore les jeux en ligne ou hors ligne va racconter tes connerie a d'autre . Tu viendra me parlais quand tu auras plus besoins d'une ia ou de youtube pour te torcher .
triplewater publié le 21/08/2026 à 09:01
niflheim

Ah oui c'est vrai que Requiem c'est 100% de leur CA

Serait peut être temps de prendre les autre chiffre en compte et pas que ce qui vous arrange
burningcrimson publié le 21/08/2026 à 09:08
À part la noire et rouge qui est passable, le reste c'est poubelle.
kujotaro publié le 21/08/2026 à 09:31
Les aigris sont de retour. Venir sur la new d'un jeu qu'on deteste et qu'on ne va pas acheter pour dire "c'est de la merde naze, arnaque blabla" je ne comprendrai jamais le principe. Mais bon, la réflexion et le bon sens c'est pas donné à tout le monde ma foi.

Sinon c'est day one et les bonus sont très cool, car ce sont des BONUS (il y aura déjà masse de costumes dans le jeu de base).

Mais comme dit plus haut, les gens gueulent quand ça les arranges pour les dlc. 10€ pour 10 costumes et 4 griffes c'est pas grand chose quand en face t'as 1 COSTUME pour sf6 à 15€. Mais bon hein
stampead publié le 21/08/2026 à 09:34
bookker en faite c'est ceux qui on acheté une armure pour la monture d'oblivion qui été à deux euros ainsi que que la vrai fin en dlc de (prince of persia 200 qui ont commencé à cautionner cette pratique, il me semble que les dlc de fable 2 en faisait aussi partie si je m'en souvient bien,j 'avais tellement de rage à l'époque de voir les joueurs se jeter dessus.
stampead publié le 21/08/2026 à 09:35
kujotaro défendre le fait de se faire enfler et s 'en vanter, c'est ça que je comprendrait jamais.
tokito publié le 21/08/2026 à 09:36
C'est chose déconstruite immonde est d'un générique , c'est quoi cette saloperie
jasonduval publié le 21/08/2026 à 09:56
Ceux qui veulent faire chier sony n'achetez pas ce jeu day one

Ce jeu ultra générique sera en occasion des le premier week end donc ceux qui veulent quand même le faire n'auront pas longtemps a attendre mais faut que ce jeu ( et tous les autres sony d'ailleurs bide)
judgedredd publié le 21/08/2026 à 10:09
Il y a beaucoup d'hypocrites et il se vendra quand même avec polémique.
Je suis pas le plus gros fan lèche noisettes de Sony, je ne les aimes pas mais je suis curieux de le prendre en main.
Les costumes sont pas mal 10 euros pour 5, il faut bien soutenir ce studio pro hippie
Les studios occidentaux ont bien changé, en allant voir le site insomniac les galeries groupées de la gueule des devs tu comprends vite pourquoi Sweet baby inc est bien impliqué pareil pour naughthy dog
yanssou publié le 21/08/2026 à 10:21
Je trouvais déjà les costumes dans spider man 2 à chier mais là c'est un autre level.
stampead publié le 21/08/2026 à 10:22
il y en a içi ,quand on leur présente un plat de merde,ils doivent quand même le manger et avec appétit pour défendre a ce point les pratiques de sony et ensuite traiter les autres d 'hypocrites.
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Marvel's Wolverine
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Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
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