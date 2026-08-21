Marvel's Wolverine : les skins de la Digital Deluxe

Petit trailer pour débuter la journée, ici pour montrer les différents skins bonus de l'édition Digital Deluxe de, cinq costumes précisément dont celui de Age of Apocalypse et pas tous du meilleur goût, ou alors c'est la tronche du personnage qui limite un peu l'appréciation. L'édition à 10 balles supplémentaires (89,99€) ajoutera également 5 apparences de griffes et 4 points de compétence pour aller plus vite.Le lancement reste attendu pour le 15 septembre, exclusivement sur PlayStation 5.