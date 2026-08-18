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Elden Ring : le trailer Switch 2 à J-10
Bandai Namco vient nous rappeler avec cette courte vidéo que Elden Ring : Tarnished Edition arrivera enfin sur Nintendo Switch 2 pour ce 28 août, au prix balaise de 79,99€ mais ceux qui fouinent pourront tout de même trouver des versions physiques à 60 balles voire moins.

Bref, plusieurs mois de retard pour ce portage, et heureusement vu l'état de cette version lors de la présentation initiale, mais la partie technique a depuis drastiquement été amélioré pour être enfin digne selon les premiers retours.

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publié le 18/08/2026 à 15:22 par Gamekyo
commentaires (3)
saram publié le 18/08/2026 à 15:41
Y a du 60 fps ?
flom publié le 18/08/2026 à 15:41
J espérant tellement une vrai cartouche. Tant pis. Je passe
ing09 publié le 18/08/2026 à 15:53
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Fiche descriptif
Elden Ring
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Nom : Elden Ring
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : FromSoftware
Genre : action-RPG
Multijoueur : Coop & PVP
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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