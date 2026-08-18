Elden Ring : le trailer Switch 2 à J-10

Bandai Namco vient nous rappeler avec cette courte vidéo quearrivera enfin sur Nintendo Switch 2 pour ce 28 août, au prix balaise de 79,99€ mais ceux qui fouinent pourront tout de même trouver des versions physiques à 60 balles voire moins.Bref, plusieurs mois de retard pour ce portage, et heureusement vu l'état de cette version lors de la présentation initiale, mais la partie technique a depuis drastiquement été amélioré pour être enfin digne selon les premiers retours.