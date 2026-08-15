S.T.A.L.K.E.R. 2 : présentation de l'upgrade 2.0, et c'est effectivement plus joli

Le 20 août,sera remis en avant, déjà avec le lancement de sa grosse extension(29,99€, ou inclus dans l'édition Ultimate), mais aussi avec l'upgrade majeure 2.0 sur laquelle GSC Game World revient en ce jour avec une présentation vidéo.La première chose qui saute directement aux yeux, c'est bien entendu l'upgrade du moteur (on passe de l'Unreal Engine 5.1 au 5.5.4), avec un bien meilleure rendu de la végétation et des effets météo qui auront davantage d'influence sur le gameplay. Espérons tout de même que les versions consoles soient aussi bien servies que ce qui est montré ci-dessous (le PC donc).La mise à jour améliorera également le comportement de l'IA et le système A-Life pour multiplier un peu plus les rencontres dans des points d'intérêt (feux de camp, anciens arrêts de bus…) et on ajoutera à cela :- Mode pour customiser la difficulté- 4 nouvelles armes- Enfin le retour des jumelles (trois types)- Meilleure gestion du spawn- Onglet statistiques sur votre PDA