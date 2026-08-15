S.T.A.L.K.E.R. 2 : présentation de l'upgrade 2.0, et c'est effectivement plus joli
Le 20 août, S.T.A.L.K.E.R. 2 sera remis en avant, déjà avec le lancement de sa grosse extension Cost of Hope (29,99€, ou inclus dans l'édition Ultimate), mais aussi avec l'upgrade majeure 2.0 sur laquelle GSC Game World revient en ce jour avec une présentation vidéo.
La première chose qui saute directement aux yeux, c'est bien entendu l'upgrade du moteur (on passe de l'Unreal Engine 5.1 au 5.5.4), avec un bien meilleure rendu de la végétation et des effets météo qui auront davantage d'influence sur le gameplay. Espérons tout de même que les versions consoles soient aussi bien servies que ce qui est montré ci-dessous (le PC donc).
La mise à jour améliorera également le comportement de l'IA et le système A-Life pour multiplier un peu plus les rencontres dans des points d'intérêt (feux de camp, anciens arrêts de bus…) et on ajoutera à cela :
- Mode pour customiser la difficulté
- 4 nouvelles armes
- Enfin le retour des jumelles (trois types)
- Meilleure gestion du spawn
- Onglet statistiques sur votre PDA
Ou ils vont encore ameliorer le jeu ? Le system A-life 2.0 est present ?
J'ai vraiment envie de decouvrir le jeu quand yaura plus aucun ajout en fait. Je veux etre certain que c'est la version ultime.
malroth : très bonne question, mais une chose est sûr ils vont encore faire des patchs et ajustement, donc perso je vais encore attendre que le jeu soit complètement fini avant de m'y remettre.
malroth : oui pareil, surtout s'il y a encore des DLC de prévu, ils vont devoir corriger les bugs de ce nouveau contenu aussi, donc autant attendre la version complète
Après j'espère juste qu'ils ont fini de retoucher les mécanismes du game design, parce que c'est aussi le genre de truc qui peut créer des nouveaux bugs en cascade.
goldmen33 Donc jamais
D'ici là le GP existera plus mec, donc autant prendre la version à prix cassé d'ici les soldes d'hiver.
Mais mon avis reste le même: une grosse merde