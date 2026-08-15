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S.T.A.L.K.E.R. 2 : présentation de l'upgrade 2.0, et c'est effectivement plus joli
Le 20 août, S.T.A.L.K.E.R. 2 sera remis en avant, déjà avec le lancement de sa grosse extension Cost of Hope (29,99€, ou inclus dans l'édition Ultimate), mais aussi avec l'upgrade majeure 2.0 sur laquelle GSC Game World revient en ce jour avec une présentation vidéo.

La première chose qui saute directement aux yeux, c'est bien entendu l'upgrade du moteur (on passe de l'Unreal Engine 5.1 au 5.5.4), avec un bien meilleure rendu de la végétation et des effets météo qui auront davantage d'influence sur le gameplay. Espérons tout de même que les versions consoles soient aussi bien servies que ce qui est montré ci-dessous (le PC donc).

La mise à jour améliorera également le comportement de l'IA et le système A-Life pour multiplier un peu plus les rencontres dans des points d'intérêt (feux de camp, anciens arrêts de bus…) et on ajoutera à cela :

- Mode pour customiser la difficulté
- 4 nouvelles armes
- Enfin le retour des jumelles (trois types)
- Meilleure gestion du spawn
- Onglet statistiques sur votre PDA

5
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belmoncul, vers0, goldmen33, mithrandir, midsaru
publié le 15/08/2026 à 09:33 par Gamekyo
commentaires (15)
vers0 publié le 15/08/2026 à 10:01
Je vais my remettre du coup pour tester voir recommencer un game .
sosky publié le 15/08/2026 à 10:02
Comme la sensation d’avoir joué à une bêta le jour de sa sortie sur Xbox
abookhouseboy publié le 15/08/2026 à 10:05
Je vais enfin pouvoir me lancer dans ce jeu qui s'annonce être un digne successeur.
malroth publié le 15/08/2026 à 10:18
Du coup la c'est vraiment la version ultime ?

Ou ils vont encore ameliorer le jeu ? Le system A-life 2.0 est present ?

J'ai vraiment envie de decouvrir le jeu quand yaura plus aucun ajout en fait. Je veux etre certain que c'est la version ultime.
goldmen33 publié le 15/08/2026 à 10:47
On refera un run quand il reviendra dans le gp
tripy73 publié le 15/08/2026 à 11:13
sosky : j'allais dire la même chose, d'ailleurs j'avais rapidement abandonné quand j'avais vu l'état de la build qui était plus proche d'une early acces que d'un jeu en version 1.0. Bref, après faut pas s'étonner si les joueurs ne veulent plus acheter les jeux day one...

malroth : très bonne question, mais une chose est sûr ils vont encore faire des patchs et ajustement, donc perso je vais encore attendre que le jeu soit complètement fini avant de m'y remettre.
kinectical publié le 15/08/2026 à 11:27
Et bah moi qui ne la toujours pas commencé je pense enfin l’acheter sur ma Pro en plus il est en solde ces le bon moment je pense je suis en manque de FPS post apocalyptique
sosky publié le 15/08/2026 à 11:34
tripy73 j’ai arrêté à cause de gros bugs de script sur la quête principale ahah
malroth publié le 15/08/2026 à 11:42
tripy73 ah ok, je vais attendre aussi alors. J'ai attendu 2ans, je peux attendre encore ^^
mattewlogan publié le 15/08/2026 à 12:12
C’est effectivement moins vilain que quand c’est sorti
brook1 publié le 15/08/2026 à 12:21
Le jeu sera en constante évolution, de l'aveu des développeurs, donc vous allez l'entendre longtemps si vous voulez un jeu "définitif"
loganwolverine publié le 15/08/2026 à 12:34
c'est plus jolie qu'a la sortie, vivement les retours qui rassurent
tripy73 publié le 15/08/2026 à 13:22
sosky : pas étonnant, le jeu était clairement pas fini quand ils l'ont sorti...

malroth : oui pareil, surtout s'il y a encore des DLC de prévu, ils vont devoir corriger les bugs de ce nouveau contenu aussi, donc autant attendre la version complète

Après j'espère juste qu'ils ont fini de retoucher les mécanismes du game design, parce que c'est aussi le genre de truc qui peut créer des nouveaux bugs en cascade.
ravyxxs publié le 15/08/2026 à 13:29
malroth Ultime non, car le coeur du jeu est pété jusqu'à la moelle, et faudra des années avant d'avoir un truc quasi parfait ou net comme les anciens STALKER qui eux étaient surtout dû à la pauvre optimisation technique. Un moteur maison aurait dû voir le jour, mais j'imagine que le UE5 à beaucoup tromper de dev à l'époque, un des pires moteur qui soit.

goldmen33 Donc jamais
D'ici là le GP existera plus mec, donc autant prendre la version à prix cassé d'ici les soldes d'hiver.
hebuspsa publié le 15/08/2026 à 15:22
Ce jeux…..un gros pétard mouiller mais qu’il faut surtout pas critiquer!!!
Mais mon avis reste le même: une grosse merde
Gras
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Fiche descriptif
S.T.A.L.K.E.R. 2
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Nom : S.T.A.L.K.E.R. 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : GSC Game World
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X
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