Kingdom Hearts IV : trailer, premier monde Pixar confirmé et fenêtre de lancement

Mauvaises langues furent celles qui hurlaient qu'il ne fallait rien attendre du D23 : Square Enix était bien venu avec un nouvel aperçu depour d'ailleurs y confirmer le premier monde Disney/Pixar, sans grande surprise celui de Coco (on va dire qu'il était top 3 sur les paris avec Vaiana et Zootopie).On apprend en outre que :- Le lancement tombera fin 2027 (PC/PS5/XBS/NS2), ce qui donne espoir aux joueurs PlayStation pour une ultime version physique, hors report important.- Une série d'animation est en cours de développement avec le support de l'équipe créative, à venir exclusivement sur Disney Channel et Disney+. Le scénario serait inédit tout en « rendant hommage » au casting des différents jeux.