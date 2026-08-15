Kingdom Hearts IV : trailer, premier monde Pixar confirmé et fenêtre de lancement
Mauvaises langues furent celles qui hurlaient qu'il ne fallait rien attendre du D23 : Square Enix était bien venu avec un nouvel aperçu de Kingdom Hearts IV pour d'ailleurs y confirmer le premier monde Disney/Pixar, sans grande surprise celui de Coco (on va dire qu'il était top 3 sur les paris avec Vaiana et Zootopie).
On apprend en outre que :
- Le lancement tombera fin 2027 (PC/PS5/XBS/NS2), ce qui donne espoir aux joueurs PlayStation pour une ultime version physique, hors report important.
- Une série d'animation est en cours de développement avec le support de l'équipe créative, à venir exclusivement sur Disney Channel et Disney+. Le scénario serait inédit tout en « rendant hommage » au casting des différents jeux.
Néanmoins c’est fluide, donc c’est déjà un bon début.
J’aurais bien aimé que square améliore sa méthode de communication (en prenant exemple sur capcom ou nintendo).
Là c’est honteux pour une licence aussi connue.
Day one lui aussi