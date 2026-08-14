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Mafia : la totale pour seulement 50 balles
Pour ceux qui n'ont jamais touché à la franchise Mafia, 2K vous donne l'occasion de vous rattraper en sortant une méga-compilation dite Mafia : La Collection Omerta pour 99€ la totale et même seulement 50€ si vous craquez avant le 28 août.

(Note :
- Sur PlayStation 5, il faut être obligatoirement PS Plus pour avoir droit à la promo.
- Si vous possédez déjà un des jeux de la compilation, le prix s'adapte en conséquence.)

Et pour le contenu, tout y est :

- Mafia : Definitive Edition (avec upgrade PS5/XBS)
- Mafia II : Definitive Edition (avec tous les DLC)
- Mafia III : Definitive Edition (avec tous les DLC)
- Mafia : The Old Country (avec tous les bonus Deluxe + la nouvelle extension)

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publié le 14/08/2026 à 22:07 par Gamekyo
commentaires (15)
syoshu publié le 14/08/2026 à 22:22
Ça aurait été l'occasion de l'annoncer sur Switch, ça s'y collerait bien...

Mais 99€ Oo
ravyxxs publié le 14/08/2026 à 23:11
Pour ceux et celles qui n'ont jamais touché à la série, c'est cadeau à ce prix. Le vilain petit canard qu'est le 3 risque difficile à finir par contre...
jeanouillz publié le 14/08/2026 à 23:23
Quand ce pack sera en super promo d'ici 1 an et quelques ce sera chouette ! J'ai déjà fait le 2 et le 3
22 publié le 14/08/2026 à 23:32
Au lit chiites :
suzukube publié le 14/08/2026 à 23:40
Vive le demat'
losz publié le 15/08/2026 à 00:04
suzukube Ca revient moins cher en physique que ce pack même à 50 balles donc 99
vagrant publié le 15/08/2026 à 00:06
Bof, sur PC la Mafia Trilogy (les remakes) est à 9,79€ et Mafia The Old Country à 21,99€...
ravyxxs publié le 15/08/2026 à 00:08
suzukube Bordel...y a deux heures j'essayais de lancer mon GTA 4 sur Steam acheter y a des années avec les DLC, et sans succès ça passait pas, alors je commençais à avoir la haine à cause de ce tout démat, et je me disais putain, le jeu est pas à moi, je loue, soucis de serveur et voilà que ça veut pas se lancer, mais le jeu est installer PUUTTAAAAIN....Steam remboursez moi !! ARRRGGHGH....petite recherche google...désactivé les fonctions de firewall de Windows 11....PUTAIN WINDOWS TU FAIS CHIER...même problème....bordel c'est pour ça qu'on vous pirate bande d'enfoiré....vérifier votre VPN..................................

............*désactive le NORDVPN*.....

*Le jeu se lance et marche*.



HAHAHA BORDEL...j'ai été bien con pour le coup, Rockstar et Steam on juste activer une sécurité, mes connexions sont faites en France ou en Angleterre....pas au USA ou en Hollande !!
altendorf publié le 15/08/2026 à 00:27
ravyxxs Même avec le temps, ils ont rien peaufiné ? Je me rappel que la version PS4 était tellement mal optimisé que j'avais dû arrêter ma quête pour le platine tellement il y avait des bugs et que certains trophées ne tombés pas
jf17 publié le 15/08/2026 à 00:41
Pour ceux que ça intéresse c'est disponible sur pc a 35 euros
bogsnake publié le 15/08/2026 à 00:47
Moi j'ai pris le 1er PS4/PS5 pour 6€ au lieu de 40€ sur le PSN
sph1x publié le 15/08/2026 à 00:55
Faut arrêter d'acheter sur le psn pour faire chier Sony. Pas étonnant après ça que Sony fonce dans le tout démat
grundbeld publié le 15/08/2026 à 02:56
losz Ah ben cela ne m'étonne pas tiens. Mais tu te donnes du mal pour rien. Tu parles à des esclaves mentaux qui ne peuvent plus être sauvés. Leur gourou pourrait leur demander une photo mensuelle de leur paf pour valider leur compte qu'ils trouveraient moyen de dire que c'est une bonne chose...

Ce sont des gens content d'être asservis, fiers même. A ce stade-là, il ne reste aucune chance de redevenir sain.
derno publié le 15/08/2026 à 03:07
suzukube et il finira dans ta pyramide de backlog parce que bon, je parle de moi mais je doute que je suis le seul dans se cas là, une fois le premier fini je n'ai pas la tête à enchainer direct sur le 2 alors ne parlons pas du 3 et du 4...j'ai ça avec apollo justice trilogie, j'ai réussi à en enchainer 2 mais le troisième attend un creux qui n'arrivera probablement jamais....en plus je suis presque sur de pouvoir les trouver individuellement pour moins chere en boite...sans dlc avidement^^
walterwhite publié le 15/08/2026 à 03:41
30€ max en physique le tout. Quelle douille le démat’, encore plus chez Playstation…99€ le prix normal, ces malades mentaux.
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Mafia : The Old Country
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Nom : Mafia : The Old Country
Support : PC
Editeur : Take Two Interactive
Développeur : N.C
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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