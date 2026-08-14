Mafia : la totale pour seulement 50 balles

Pour ceux qui n'ont jamais touché à la franchise Mafia, 2K vous donne l'occasion de vous rattraper en sortant une méga-compilation dite Mafia : La Collection Omerta pour 99€ la totale et même seulement 50€ si vous craquez avant le 28 août.
(Note :
- Sur PlayStation 5, il faut être obligatoirement PS Plus pour avoir droit à la promo.
- Si vous possédez déjà un des jeux de la compilation, le prix s'adapte en conséquence.)
Et pour le contenu, tout y est :
- Mafia : Definitive Edition (avec upgrade PS5/XBS)
- Mafia II : Definitive Edition (avec tous les DLC)
- Mafia III : Definitive Edition (avec tous les DLC)
- Mafia : The Old Country (avec tous les bonus Deluxe + la nouvelle extension)
Mais 99€ Oo
............*désactive le NORDVPN*.....
*Le jeu se lance et marche*.
HAHAHA BORDEL...j'ai été bien con pour le coup, Rockstar et Steam on juste activer une sécurité, mes connexions sont faites en France ou en Angleterre....pas au USA ou en Hollande !!
Ce sont des gens content d'être asservis, fiers même. A ce stade-là, il ne reste aucune chance de redevenir sain.