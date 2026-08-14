Mafia : la totale pour seulement 50 balles

Pour ceux qui n'ont jamais touché à la franchise Mafia, 2K vous donne l'occasion de vous rattraper en sortant une méga-compilation ditepour 99€ la totale et même seulement 50€ si vous craquez avant le 28 août.Et pour le contenu, tout y est :(avec upgrade PS5/XBS)(avec tous les DLC)(avec tous les DLC)(avec tous les bonus Deluxe + la nouvelle extension)