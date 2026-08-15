Modern Warfare 4 : toutes les infos de la bêta

Activision a finalisé ses plans concernant les deux phases bêta de, la première exclusivement pour ceux qui ont précommandé le jeu sauf sur Switch 2 (vu qu'on ne peut pas le précommander, justement), la deuxième pour tout le monde sans exception.- Accessible à ceux qui ont précommandé le jeu (PC, PS5, XBS)- 5 maps inédites- 6 modes 6V6, 1 mode 10V10, 1 mode 3V3- Possibilité de tester le nouveau mode Kill Block- Accès surprise à l'une des missions de la campagne solo (voir vidéo ci-dessous)- Bêta ouverte pour tous (PC, PS5, XBS, NS2)- Même contenu (juste un changement dans l'une des maps).- Ajout de deux modes de jeu- Accès à la nouvelle map de(mode Résurgence)