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Modern Warfare 4 : toutes les infos de la bêta
Activision a finalisé ses plans concernant les deux phases bêta de Call of Duty : Modern Warfare 4, la première exclusivement pour ceux qui ont précommandé le jeu sauf sur Switch 2 (vu qu'on ne peut pas le précommander, justement), la deuxième pour tout le monde sans exception.

PHASE 1 : 21 au 25 août

- Accessible à ceux qui ont précommandé le jeu (PC, PS5, XBS)
- 5 maps inédites
- 6 modes 6V6, 1 mode 10V10, 1 mode 3V3
- Possibilité de tester le nouveau mode Kill Block
- Accès surprise à l'une des missions de la campagne solo (voir vidéo ci-dessous)

PHASE 2 : 28 août au 1er septembre

- Bêta ouverte pour tous (PC, PS5, XBS, NS2)
- Même contenu (juste un changement dans l'une des maps).
- Ajout de deux modes de jeu
- Accès à la nouvelle map de Call of Duty : Warzone (mode Résurgence)

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publié le 15/08/2026 à 09:21 par Gamekyo
commentaires (2)
geralttw publié le 15/08/2026 à 12:04
Mais du coup ça rend warzone officiellement disponible sur switch 2 le 28 août ? À moins que ce ne soit que pour la bêta ?
sadagast publié le 15/08/2026 à 15:39
Une Mission de Campagne disponible en Beta Test ? C'est bien une première dans l'Histoire de la Saga.
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Fiche descriptif
Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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