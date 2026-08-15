Modern Warfare 4 : toutes les infos de la bêta

Activision a finalisé ses plans concernant les deux phases bêta de Call of Duty : Modern Warfare 4, la première exclusivement pour ceux qui ont précommandé le jeu sauf sur Switch 2 (vu qu'on ne peut pas le précommander, justement), la deuxième pour tout le monde sans exception.
PHASE 1 : 21 au 25 août
- Accessible à ceux qui ont précommandé le jeu (PC, PS5, XBS)
- 5 maps inédites
- 6 modes 6V6, 1 mode 10V10, 1 mode 3V3
- Possibilité de tester le nouveau mode Kill Block
- Accès surprise à l'une des missions de la campagne solo (voir vidéo ci-dessous)
PHASE 2 : 28 août au 1er septembre
- Bêta ouverte pour tous (PC, PS5, XBS, NS2)
- Même contenu (juste un changement dans l'une des maps).
- Ajout de deux modes de jeu
- Accès à la nouvelle map de Call of Duty : Warzone (mode Résurgence)