Phantom Blade Zero : le State of Play répond aux dernières questions, sauf sur le endgame

Comme promis, PlayStation et S-Game se sont associés pour nous livrer (en pleine nuit) un State of Play spécialement dédié au très attenduafin de parler matos avec une cinquantaine d'armes (en mixant principales et secondaires), tous améliorables à la forge avec heureusement la possibilité de pouvoir récupérer les matériaux placés dans une arme pour la faire revenir au niveau de base afin d'investir dans une autre.Hormis cela, on nous précise que le jeu proposera huit maps à explorer (toutes connectées) pour laisser parler l'exploration sans tomber dans le monde purement ouvert, et enfin la présence de 4 modes de difficulté allant du relativement « facile » au vrai challenge lié au scénario. En effet, après avoir eu le cœur transpercé, notre héros doit faire avec un organe de fortune qui ne tiendra que 66 jours. Dans le mode de difficulté ultime, chaque mort vous retire une journée de vie.Rendez-vous le 29 octobre (PC/PS5) avec néanmoins une interrogation qui perdure : cela fait très longtemps que les développeurs n'ont plus évoqué les promesses initiales du endgame (mode roguelite et donjons spéciaux jouables en coopération).