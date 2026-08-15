Rebs Gaming : Xbox va continuer de miser à fond sur la sous-traitance pour l'avenir de Halo Rebs Gaming : Xbox va continuer de miser à fond sur la sous-traitance pour l'avenir de Halo

Le très sourcé Rebs Gaming nous livre un petit rapport ce week-end pour attester, comme on s'y attendait un peu, que Halo Studios prend de plus en plus des allures de maison-mère gérant les choses plus qu'elle ne les crée, avec notamment pour Halo : Campaign Evolved une externalisation assumée (il suffit de voir les crédits de fin) sur pas moins de 15 studios jusqu'à emprunter des employés chez Rare, Turn10 et Ninja Theory.



Et pas de retour en arrière, mais plutôt une consolidation de cette nouvelle politique mais avec cette fois de meilleurs choix pour éviter de nouveaux couacs. Rebs cite justement le précité dont l'un des piliers du chantier fut le studio Abstraction (qui a conçu toute la structure des missions jusqu'aux scrips et l'équilibrage), avant de quitter brusquement le développement suite à sa séparation de Virtuos, d'où le fait que l'anneau Alpha n'a pas le même rendu dans le menu principal et dans la cinématique finale.



Rebs Gamins valide également la rumeur lancée par Jez Corden sur une possibilité de développement de nouveaux jeux directement chez Activision (un peu plus habitué à une bonne gestion du calendrier, faut au moins leur reconnaître ça) et indique d'ailleurs en complément que Sledgehammer a proposé plus tôt cette année un premier prototype un peu « rudimentaire » sur du multi. Le projet a été annulé dès le début du mois de juillet, mais Xbox continuerait d'explorer des pistes chez les différents développeurs de Call of Duty.