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Rebs Gaming : Xbox va continuer de miser à fond sur la sous-traitance pour l'avenir de Halo
Le très sourcé Rebs Gaming nous livre un petit rapport ce week-end pour attester, comme on s'y attendait un peu, que Halo Studios prend de plus en plus des allures de maison-mère gérant les choses plus qu'elle ne les crée, avec notamment pour Halo : Campaign Evolved une externalisation assumée (il suffit de voir les crédits de fin) sur pas moins de 15 studios jusqu'à emprunter des employés chez Rare, Turn10 et Ninja Theory.

Et pas de retour en arrière, mais plutôt une consolidation de cette nouvelle politique mais avec cette fois de meilleurs choix pour éviter de nouveaux couacs. Rebs cite justement le précité dont l'un des piliers du chantier fut le studio Abstraction (qui a conçu toute la structure des missions jusqu'aux scrips et l'équilibrage), avant de quitter brusquement le développement suite à sa séparation de Virtuos, d'où le fait que l'anneau Alpha n'a pas le même rendu dans le menu principal et dans la cinématique finale.

Rebs Gamins valide également la rumeur lancée par Jez Corden sur une possibilité de développement de nouveaux jeux directement chez Activision (un peu plus habitué à une bonne gestion du calendrier, faut au moins leur reconnaître ça) et indique d'ailleurs en complément que Sledgehammer a proposé plus tôt cette année un premier prototype un peu « rudimentaire » sur du multi. Le projet a été annulé dès le début du mois de juillet, mais Xbox continuerait d'explorer des pistes chez les différents développeurs de Call of Duty.
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publié le 15/08/2026 à 19:16 par Gamekyo
commentaires (11)
negan publié le 15/08/2026 à 19:27
Il faut revenir Halo vite et bien.

C'est une bonne chose.
apollokami publié le 15/08/2026 à 20:00
Il faut surtout arrêter le massacre avec Halo Studio et confier la licence à d'autres.
Si ce sont toujours eux qui sont à la tête pour gérer et prendre des décisions il n'y aura rien de bon.
skuldleif publié le 15/08/2026 à 20:06
apollokami à quel massacre tu fais allusion? la popularité ou le jeu en lui meme? parceque moi de halo 5 à infinite je vois une progression et non une régression
matarise publié le 15/08/2026 à 20:09
apollokami des rumeurs de plus en plus insistante dise que Microsoft réfléchit a donner la gestion de la licence a Activision, blizzard j'espère que c'est rumeurs son vrais que je suis comme toi se studio et une catastrophe et ne comprend rien a la licence HALO plus il sorte des jeux halo plus il s'enfonce

skuldleif tu a des standard bien bas si tu pense réellement sa
skuldleif publié le 15/08/2026 à 20:19
matarise non j'ai juste joué aux 2
olex publié le 15/08/2026 à 20:24
Eh bien, pourquoi pas ! Franchement, si ça peut apporter un vent de fraîcheur, clairement, on ne dit pas non. Au moins, ça tente quelque chose. Bon courage aux équipes qui vont succéder à Bungie, puis à 343i, en espérant qu'ils aient les moyens pour leurs ambitions, et qu'on les lynche pas après leur création...
skuldleif publié le 15/08/2026 à 20:28
attan je check le meta et surtout l'userscore.. ah bah oui j'ai raison
https://www.metacritic.com/game/halo-5-guardians/

https://www.metacritic.com/game/halo-infinite/

halo studio comprend halo et ont prouvé avec halo infinite qu'ils peuvent relancer la licence qualitativement et scénaristiquement ,bien sur ils ont du s'arranger avec ce qu'ils ont fait dans halo 5 , mais c'est rien en comparaison des dingueries que par exemple capcom sort sur les scenar de RE et on leur en tiens pas rigueur en tout cas pas au point de vouloir leur retirer la licence LOL , le gameplay quand a lui est aux petits oignons
dooku publié le 15/08/2026 à 20:46
Avec des doublages d IA à chier ?
bourru publié le 15/08/2026 à 21:36
On l'avait un peu deviné mais les licenciements chez Xbox cachent en réalité des délocalisations massives.

Les studios MS et Bethesda vont externaliser l'ensemble de la création d'assets en Inde et il restera un cœur de quelques dizaines de développeurs en Occident pour gérer le bousin.

Quand ils ont délocalisé nos usines, ils nous ont dit rassurez-vous, il vous restera les métiers de création et le tertiaire. Lol !
bourru publié le 15/08/2026 à 21:48
Il faut tourner la page avec Star Wars, Halo, Tomb Raider ou autre...

C'était bien et comme je suis un joueur rétro invétéré, je continuerais à jouer aux vieux Halo des anciens de Bungie, aux premiers Tomb Raider de Core Design, aux Rogue Squadron et aux Jedi Knight de Lucas Arts.

Mais pour les jeux de demain, ces licences sont finis. Les génies qui les ont créé sont à la retraite maintenant et les milléniaux qui ont repris les reines ne leur arrivent pas à la cheville.

L'avenir appartient aux indés, aux nouveaux univers et aux idées neuves. Et Dieu merci, c'est pas ça qui manque sur Steam et Gog !
suzukube publié le 16/08/2026 à 00:08
skuldleif Je préfère Infinite à campaign evolved, tu as bien raison
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Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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