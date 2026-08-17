STONKS-9800 : le petit simulateur de trading à succès ne pourra pas sortir sur le PS Store

Vous ne connaissez peut-être pas, donc rappelons pour commencer que l'on parle d'un simulateur de trading à l'esthétique animes 80s, ayant rencontré un bon petit succès sur Steam avec plus de 100.000 ventes et 97 % d'évaluations positives.Des versions consoles sont prévues, mais désormais sans l'apport de la PlayStation 5. Ternox Games indique en effet que Sony a résilié son contrat d'édition sur le PlayStation Store, ce qui d'ailleurs mènera également au retrait de ses autres 13 jeux de la plate-forme dès le 23 août.Aucune explication n'a été donnée mais beaucoup pensent avoir trouvé l'explication : PlayStation avait déjà indiqué opérer à différentes vagues de nettoyages de son Store pour supprimer ce que l'on peut appeler des « shovelwares » (juste là pour être vendu à pas cher genre 1€) et il suffit de voir la deuxième vidéo ci-dessous pour comprendre que Ternox est concerné par cela. Certes, tous leurs jeux ne sont pas de cet acabit (ils éditent parfois) etencore moins malgré son esthétique minimaliste, mais il faut croire que PlayStation n'a pas souhaité faire dans le détail en passant son coup de balai. Pour l'instant.