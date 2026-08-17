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STONKS-9800 : le petit simulateur de trading à succès ne pourra pas sortir sur le PS Store
Vous ne connaissez peut-être pas STONKS-9800, donc rappelons pour commencer que l'on parle d'un simulateur de trading à l'esthétique animes 80s, ayant rencontré un bon petit succès sur Steam avec plus de 100.000 ventes et 97 % d'évaluations positives.

Des versions consoles sont prévues, mais désormais sans l'apport de la PlayStation 5. Ternox Games indique en effet que Sony a résilié son contrat d'édition sur le PlayStation Store, ce qui d'ailleurs mènera également au retrait de ses autres 13 jeux de la plate-forme dès le 23 août.

Aucune explication n'a été donnée mais beaucoup pensent avoir trouvé l'explication : PlayStation avait déjà indiqué opérer à différentes vagues de nettoyages de son Store pour supprimer ce que l'on peut appeler des « shovelwares » (juste là pour être vendu à pas cher genre 1€) et il suffit de voir la deuxième vidéo ci-dessous pour comprendre que Ternox est concerné par cela. Certes, tous leurs jeux ne sont pas de cet acabit (ils éditent parfois) et STONKS-9800 encore moins malgré son esthétique minimaliste, mais il faut croire que PlayStation n'a pas souhaité faire dans le détail en passant son coup de balai. Pour l'instant.



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publié le 17/08/2026 à 12:19 par Gamekyo
commentaires (8)
walterwhite publié le 17/08/2026 à 12:26
Vive le full démat sur Playstation, quelle foutue saloperie c’est devenu cette boîte. Pire qu’eux ça n’existe pas.
altendorf publié le 17/08/2026 à 12:31
Donc c'est bien ce que je pensais, c'est lié aux shovelwares et donc tant mieux de dégager ces jeux sans intérêts, à part farmer des platines inutiles, qui polluent le PSN.
masharu publié le 17/08/2026 à 12:35
altendorf Supprimer des shovelware, OK. Mais Sony a clairement supprimer le mauvais jeu ici.
keiku publié le 17/08/2026 à 12:37
en même temps c'est vrai que le store c'est une poubelle actuellement... et ca ne fera en effet pas de mal de la vider

Mais le soucis c'est que ca arrive a une période ou les joueurs sont faché avec sony, donc si en plus il fâche une partie de leur tier, ca va être compliquer pour la suite

masharu Supprimer des shovelware, OK. Mais Sony a clairement supprimer le mauvais jeu ici.

c'est vrai en plus, il y tellement plus infâme que ca
mattewlogan publié le 17/08/2026 à 12:40
walterwhite mdr n’importe quoi
Au contraire, ils font ça justement pour éliminer les petits trucs qui servent à rien
brook1 publié le 17/08/2026 à 12:50
Si ça c'était une erreur, ces jeux seront réintégrés, c'est pas la première fois que ça arrive. Cela dit, ils ont raison de faire le ménage, on se croirait sur Steam avec tous ces jeux, osef.
jeanouillz publié le 17/08/2026 à 14:10
C'est ce qui s'appel, un dommage collatéral
naoshige11 publié le 17/08/2026 à 17:05
keiku c'est sur que bannir les jeux de chez Ternox ça va leur faire mal au portefeuille...
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