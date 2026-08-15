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Kingdom Hearts IV : trailer, premier monde Pixar confirmé et fenêtre de lancement [UP]
Mauvaises langues furent celles qui hurlaient qu'il ne fallait rien attendre du D23 : Square Enix était bien venu avec un nouvel aperçu de Kingdom Hearts IV pour d'ailleurs y confirmer le premier monde Disney/Pixar, sans grande surprise celui de Coco (on va dire qu'il était top 3 sur les paris avec Vaiana et Zootopie).

On apprend en outre que :

- Le lancement tombera fin 2027 (PC/PS5/XBS/NS2), ce qui donne espoir aux joueurs PlayStation pour une ultime version physique, hors report important.
- Une série d'animation est en cours de développement avec le support de l'équipe créative, à venir exclusivement sur Disney Channel et Disney+. Le scénario serait inédit tout en « rendant hommage » au casting des différents jeux.




UPDATE :

- Trailer version longue avec ajout de séquences jouables notamment avec Mickey, Donald et Dingo.

  • Kingdom Hearts IV : trailer, premier monde Pixar confirmé et fenêtre de lancement [UP]
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bourbon, jenicris, icebergbrulant, junaldinho, sorakairi86, thor, aozora78, burningcrimson, kalas28, alucardhellsing, korou
publié le 16/08/2026 à 06:00 par Gamekyo
commentaires (66)
akinen publié le 15/08/2026 à 07:21
C’est vraiment lisse de chez lisse. Les modèles 3D, un arrière plan, point.

Néanmoins c’est fluide, donc c’est déjà un bon début.

J’aurais bien aimé que square améliore sa méthode de communication (en prenant exemple sur capcom ou nintendo).

Là c’est honteux pour une licence aussi connue.
jenicris publié le 15/08/2026 à 07:24
C'est vraiment ouf l'année prochaine niveau jeu
Day one lui aussi
cyr publié le 15/08/2026 à 07:39
akinen et peut-être que disney a sont mots à dire aussi?


Bref qui a oser dire qu'a la D23 il y aurais rien a attendre ?

C'est l'événement le plus important pour la communication disney, parc, film etc

(J'espère la disparition de autopia chez nous pour une zone sur star wars (40000 m2 selon les dernières rumeurs avant d23.)

(La d23 d'il y a 2 ans, avait annoncer un financement de 10 milliards sur les 10 prochaines années pour disney land paris)

Et ceux qui doute, la walt disney compagny a racheter disneyland paris. On fait partie du même groupe que les 2 précédents américains.....disney California et disneyworld.
malroth publié le 15/08/2026 à 07:44
Le truc qu'il m'enerve depuis le 3 et meme dans les trailers c'est l'abondance des truc qui veuillent taper dans l'oeil genre glissade, des phases scripté, affrontent de geant scripté... J'en ai marre de ça serieux.

Je veux un retour plus terre à terre comme le 1 et le 2 qui etaient beaucoup plus lisibles.

La j'ai du mal avec les trailers de KH4 depuis le debut, mais j'attends quand meme. J'espere vraiment du lourd manette en main
cyr publié le 15/08/2026 à 07:45
jenicris rien de surprenant, on arrive en fin de gen,donc forcément les jeux se bouscule au portillon.
brook1 publié le 15/08/2026 à 07:48
Le 3 était tellement moyen, je ne sais pas s'ils seront capables de redresser la barre.
icebergbrulant publié le 15/08/2026 à 08:07
Ça a l’air propre mais j’espère que ce 4 va faire oublier le 3 qui était plus que moyen

Bien joué Square-Enix avec votre "Late 2027" comme date de sortie

Ça évitera que les gens pourrissent vos réseaux et demandent s’il y aura une version physique mais... au dernier moment, ça va repousser à mars 2028 et la version physique va disparaître comme par magie

J’espère avoir tort mais si j’ai raison et bien je vous aurai déjà grillé un an et demi avant
noctis publié le 15/08/2026 à 08:10
J’aime beaucoup le design de Sora. On pourra faire le deuil de Versus XIII et avoir un gameplay parfaitement maîtrisé, je l’espère, une Quadratum idéalisée comme le voulait Nomura, et un nouveau départ narratif plus maîtrisé, qui nous conduira à une conclusion finale avant la fin de carrière du créateur.

Une jolie édition physique est indispensable pour moi. J’espère qu’il n’y aura pas de retard dans le développement, pour pouvoir conserver une trace matérielle de cette belle œuvre.
magneto860 publié le 15/08/2026 à 08:37
Je me demande s'ils pondront un DLC pour KH Melody of Memory.
jenicris publié le 15/08/2026 à 08:54
icebergbrulant ça va repousser à mars 2028 et la version physique va disparaître comme par magie

j'espère pas
brook1 publié le 15/08/2026 à 09:03
icebergbrulant Je pense pas, ils vont pas vouloir louper Noël. Par contre la future probable édition avec tous les DLC inclus, tu peux oublier.
guiguif publié le 15/08/2026 à 09:03
Je sens que les mondes vont être rincés
aozora78 publié le 15/08/2026 à 09:07
Coco est un très bon premier monde, il joue avec les thématiques de Kingdom Hearts 4, ce n'est pas anodin que ce soit le premier monde Disney montré

J'espère que ce sera comme à l'époque de KH1 et KH2, et que les mondes seront choisie avec le cœur pour que ça raconte quelque chose, et Coco est tout choisie pour ça.

Parce que dans KH3 les mondes étaient globalement choisie de manière Random clairement, hors Toy Story.
natedrake publié le 15/08/2026 à 09:10
guiguif Perso, j'espère des mondes 2D à l'ancienne comme Pocahontas, le Livre de la Jungle, pas que les mondes 3D récents.

Y'a encore beaucoup de films qui ont pas encore été utilisés de ce côté.
yanssou publié le 15/08/2026 à 09:31
Bon Coco est un très bon choix en espérant qu'il ne sert pas juste de vitrine comme dans le 3 mais bien de fil conducteur à l'histoire.

Un peu déçu du costume de Sora, y'avais moyen de faire mieux en rendant hommage à celui du 2 surtout si il est plus mature.

Sinon enfin une série d'animation, à voir si le manga est prit en compte.
burningcrimson publié le 15/08/2026 à 09:41
Vivement
korou publié le 15/08/2026 à 09:42
Magnifique
aozora78 publié le 15/08/2026 à 10:00
Et bon sang que c'est beau, là j'avoue c'est la claque ce monde de Coco, j'espère pas de Downgrade.

Au final j'ai l'impression que Quadratum sera le monde le moins beau

Je suis très curieux de savoir comment Sora aura accès aux mondes Disney maintenant.
aozora78 publié le 15/08/2026 à 10:02
yanssou Auparavant c'était la magie de Donald qui leur permettait de changer d'apparence comme dans Atlantica, Halloween Town ou La Terre des Lions Là tu sens que comme dans le Film, c'est un maquillage pour Sora comme pour Miguel donc c'est cohérent.
shinz0 publié le 15/08/2026 à 10:04
Cool le monde de Coco

Et par pitié pas de monde sur Star Wars la licence s'est assez prostituée comme ça
aozora78 publié le 15/08/2026 à 10:06
shinz0 pourtant je trouve que Star Wars, avec son concept de côté obscur et de force, lumière et ténèbres, bien te mal, c'est un monde qui serait ultra cohérent

Et ils peuvent se baser sur tellement de films ou séries qu'il y a un fort potentiel dans le choix final.
yanssou publié le 15/08/2026 à 10:08
aozora78 non c'est cohérent, en plus Sora n'est pas mort donc pas squelitique, je parlais du costume d'origine, il aurait pu être mieux je trouve.
kalas28 publié le 15/08/2026 à 10:15
day one physique ou démat
kalas28 publié le 15/08/2026 à 10:17
shinz0 à la rigueur le mandalorian irait parfaitement avec un sora qui protège bébé yoda
aozora78 publié le 15/08/2026 à 10:18
yanssou Ah oui le nouveau costume pour KH4. Ils auront du mal à faire mieux que KH2 mais je suis surement biaisé
shinz0 publié le 15/08/2026 à 10:24
kalas28 ouais pourquoi pas mais qu'on laisse au moins la trilogie originelle tranquille
aozora78 publié le 15/08/2026 à 10:27
Dernier KH en physique, je pense prendre le collector.
guiguif publié le 15/08/2026 à 10:59
aozora78 Dernier KH en physique

S'il n'est pas repoussé
aozora78 publié le 15/08/2026 à 11:04
guiguif oui on a compris, mais c'est entre les mains de Square maintenant et on ne peut qu’espérer... J'espère qu'ils mettront tous les moyens pour honorer cette date pour que le jeu soit dans un état nickel et qu'il puisse être en version physique.
shanks publié le 15/08/2026 à 11:06
guiguif
Il me semble que même en 2028, certains jeux pourront sortir en boîte si les commandes ont été effectuées avant par le tiers.


Après s'il est reporté de plus de 6 mois, faut pas espérer certes
yanssou publié le 15/08/2026 à 11:12
aozora78 aucun n'a été mieux que celui du 2, le meilleur de la série
jenicris publié le 15/08/2026 à 11:29
shanks c'est pas pour les nouveaux jeux. Uniquement pour ceux sortent avant 2028, et qui auront une réédition
aozora78 publié le 15/08/2026 à 11:35
Dans Kingdom Hearts 2 il y avait 12 mondes Disney... 9 si on fusionne le Château Disney avec la rivière Intemporelle, qu'on retire les mondes mini-jeu du genre Atlantica et Winnie l'Ourson.

Là d'après les leaks, ça a l'air de se diriger vers le même nombre, 9... sauf que j'ai l'impression que tout est à faire comparé à KH2 ou ils avaient déjà beaucoup d'assets pour Halloween Town, Agrabah et le Château Disney par exemple, et qu'à l'époque, les mondes avaient peu de zones au final.

KH1 avait 7 vrai mondes Disney à explorer avec une histoire car le Colisée de l'olympe et Winnie l'Ourson n'étaient pas des vrais mondes.
aozora78 publié le 15/08/2026 à 11:43
En mondes Disney dans les leaks pour KH4 il y avait :

Coco
Hercule
La Princesse et la Grenouille
Les Indestructibles
Les Mondes de Ralph
Vaïana
Rebelle
Star Wars
Vice-Versa
Wall-E
Zootopia

J'imagine que le monde de Wall-E sera un petit monde de mini-jeux. Et que le monde de Hercule sera juste visible à travers des cinématiques. Donc ça ferait bien 9 mondes... Franchement la liste me fait bien plus rêver que celle de KH3 (seul Monstre & Cie et Toy Story à l'époque me hypait).

Là avec Zootopia, Star Wars, Les mondes de Ralph, Les Indestructibles, Coco, Vice-Versa, on est sur du très lourd. Même Vaïana ça peut être cool car peu de personnages et donc on pourrait se concentrer sur l'exploration et les combats.

Je parts du principe que cette liste est vraie mais on verra. C'est juste que pour l'instant, entre Star Wars qui a été tease et Coco, ça frappe juste.
fan2jeux publié le 15/08/2026 à 11:46
Fin 2027 aussi?
Comme si tous les editeurs voient 2028 comme un tournant majeur et qu'il faut sortir son jeu avant la date fatidique.

ou alors c'est une coincidence
mattewlogan publié le 15/08/2026 à 12:14
Trop trop hâte, j’adore
bladagun publié le 15/08/2026 à 12:21
Enfin ça commence à me hyper un peu ! J'avais un peu peur, le monde dans la ville fait archi fade ça donnais tellement pas envie, voir un peu de Disney pixar fait du bien.
bladagun publié le 15/08/2026 à 12:22
Ah enfin Disney commence a prendre kh au sérieux ! Une série KH ça peut être banger et ramener du beau monde sur la licence pas con du tout
alucardhellsing publié le 15/08/2026 à 12:54
alucardhellsing publié le 15/08/2026 à 12:55
J'aurais quand meme tellement aimé le retour de l'univers de l'etrange noel d emr jack
mooplol publié le 15/08/2026 à 13:32
Mouai, aucune nouvelle du retour des persos de FF ?
cyr publié le 15/08/2026 à 15:46
mooplol je crois que sur cette licence c'est pas ce que les fan demandent....ce qui compte c'est les univers disney....
cyr publié le 15/08/2026 à 15:50
fan2jeux coïncidence, les éditeurs se contrefous de la fin du physique chez PlayStation. Ils gagneront plus d'argent ou ils vont moins en dépenser. Les économies sur la logistique etc leur fera économiser des dizaines de millions chaque année
yanssou publié le 15/08/2026 à 15:53
mooplol aucune, la com de Square étant désastreuse faut patienter.

cyr c'est une collab square disney c'est juste la base de la licence.
zekk publié le 15/08/2026 à 16:22
yanssou
cyr publié le 15/08/2026 à 17:06
yanssou pour moi, la partie sur final fantasy est pas terrible. Disney a tellement d'univers riche et variés qu'il pourrait se passer de square (avec une nouvelle licences de jeux, kingdom heart doit rester kingdom heart.

J'ai pas fait le premier et le second, et j'hésite de prendre la compilation qui sort prochainement n'ayant pas accroché au 358/2 days sortie sur DS vu que ça manquer d'univers disney.
yanssou publié le 15/08/2026 à 17:16
zekk

cyr Je te conseil de faire la série, elle est né de cette collab et d'une discutions dans un ascenseur.
korou publié le 15/08/2026 à 18:01
cyr Tu dis ça surement car tu n'as pas fait le 1 et le 2. Le côté ff est excellent dans ces épisodes, particulièrement dans le 2.

Depuis ça manque cruellement dans la licence, j'espère au contraire un retour en force de FF dans KH4.
mooplol publié le 15/08/2026 à 18:14
cyr le 1 et le 2 sont largements au dessus du 3. Combattre avec cloud et auron rend tout beaucoup plus intéressant que de se farcir winnie l'ourson ou Donald. Une grosse partie de la fan base des 2 premiers venaient de final fantasy. Le 3 en a déçu beaucoup dont moi
bladagun publié le 15/08/2026 à 18:23
mooplol Ce que je l'aime auron une prequel à FFX j'aurais tellement dit oui
korou publié le 15/08/2026 à 18:52
mooplol bladagun Son passage aux enfers était tellement bien amené. Dégouté de voir le traitement de FF dans KH3.
rendan publié le 15/08/2026 à 20:27
Ça va être incroyable
rbz publié le 15/08/2026 à 20:31
ça sera repoussé en 2028.

je ne comprendrais jamais l'utilité des mondes Disney dans cette saga... tu revis juste des ersatz de films.ça sonne a chaque fois comme des filers qui apporte un peu d'éducation à Sora avec du lore rafistolé...
je suis tellement pas la cible, c'est la licence que j'apprécie Le moins chez square.

On aimerait voir le vieux nomura sur autre chose.


noctis le deuil de versus XIII il est vite fait hein.
Tu va te balader 1h à 2H dans un ersatz d'insomnia tout ça pour retourner chez coco et zootopia pendant 90 % du jeu
natedrake publié le 15/08/2026 à 20:46
rbz On aimerait voir le vieux nomura sur autre chose.

Bah ça s'appelle Versus XIII. Et on sait comment SE le lui a rendu.
parliz publié le 15/08/2026 à 22:58
rbz je ne comprendrais jamais l'utilité des mondes Disney dans cette saga... tu revis juste des ersatz de films.ça sonne a chaque fois comme des filers qui apporte un peu d'éducation à Sora avec du lore rafistolé...
je suis tellement pas la cible, c'est la licence que j'apprécie Le moins chez square.

Pareil ! Le crossover avec Disney c'était sympa au début mais je vois plus l'intérêt depuis les deux premiers et les spin-offs, qu'ils mettent plutôt des mondes de square ou d'autres licences ou fassent autre chose, surtout quand on voit le budget et la qualité de KH alors qu'il y a tellement de licences abandonnées chez square et qu'ils ne font plus grand chose de bien en nouvelles licences comparé a la grande époque, bien sûr le jeu sera sûrement très bon et tout mais voilà quoi.
natedrake publié le 15/08/2026 à 23:04
parliz Bah non, un KH sans Disney, c'est pas un KH. Le partenariat entre Disney et SE, c'est le but même de la licence.

Si vous voulez un RPG sans Disney, ça s'appelle Final Fantasy.
ouken publié le 16/08/2026 à 00:36
Mouai après un 3 vraiment pas bon et celui là qui sort de chez un coiffeur spécialisé dans le lissage à outrance ...le rendu j'aime pas du tout next
parliz publié le 16/08/2026 à 00:49
natedrake c'est la base de la license mais d'un autre côté c'est aussi basé sur des mondes et il y a des persos de Final Fantasy donc je pense que d'autres mondes ne contrediraient pas forcément l'univers (vu que tout ce qui est central par rapport au scénario ne vient pas vraiment de Disney au final), ça pourrait même cohabiter avec les mondes Disney, en tout cas je trouve quand même dommage qu'il y ait pas eu d'autres licences de square avec le budget et le soin des KH (quand on voit ce qu'est devenu Seiken Densetsu par exemple)
pimoody publié le 16/08/2026 à 06:39
Ça manque de Final Fantasy pour le moment. C’est ce qui était justement top dans les deux premiers, ce mélange des univers et l’imbrication des personnages et lore de Final Fantasy.
korou publié le 16/08/2026 à 06:58
aeris201 ils ont affirmé à 100% que ça sera 2027, donc avant de troller comme un débile, suis l’actu.
aeris201 publié le 16/08/2026 à 06:58
icebergbrulant Les joueurs Sony en sueur a l'idée que le jeu peut etre repoussé a 2028

Square Enix l'annonce pour fin 2027 tout en sachant tres bien que cette échéance ne sera pas tenu, on connait tous Nomura hein et surtout ce pingre de Square Enix dont la fin du physique chez Playstation doit bien l'arranger mais Square Enix n'est pas fou il va pas l'annoncer pour 2028 maintenant sinon il se prend un tollé direct
thor publié le 16/08/2026 à 07:31
25 ans, 15 000 épisodes et t'en as qui arrivent toujours pas à percuter que Kingdom Hearts est une licence Disney.
aeris201 publié le 16/08/2026 à 07:38
korou Tu sais ce qu'on dit : les promesses n'engagent que ceux qui les croient

C'est d'une grande tristesse de voir les joueurs Sony gesticuler dans une course contre la montre ou TOUT doit absolument sortir avant 2028 car apres c'est la fin des haricots
korou publié le 16/08/2026 à 07:40
aeris201 la grande tristesse c’est de voir comment un constructeur de JV puisse te griller autant le cerveau. T’es le seul à te battre ici. Change de combat.
rider288 publié le 16/08/2026 à 08:23
Ratchet & Clank sur PS2 proposait déjà des déplacements sur rail c'est tellement vieillot et nul, pas de mode libre, ça mérite pas 80€.
mattewlogan publié le 16/08/2026 à 08:31
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Kingdom Hearts IV
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Nom : Kingdom Hearts IV
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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