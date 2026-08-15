Kingdom Hearts IV : trailer, premier monde Pixar confirmé et fenêtre de lancement [UP]
Mauvaises langues furent celles qui hurlaient qu'il ne fallait rien attendre du D23 : Square Enix était bien venu avec un nouvel aperçu de Kingdom Hearts IV pour d'ailleurs y confirmer le premier monde Disney/Pixar, sans grande surprise celui de Coco (on va dire qu'il était top 3 sur les paris avec Vaiana et Zootopie).
On apprend en outre que :
- Le lancement tombera fin 2027 (PC/PS5/XBS/NS2), ce qui donne espoir aux joueurs PlayStation pour une ultime version physique, hors report important.
- Une série d'animation est en cours de développement avec le support de l'équipe créative, à venir exclusivement sur Disney Channel et Disney+. Le scénario serait inédit tout en « rendant hommage » au casting des différents jeux.
UPDATE :
- Trailer version longue avec ajout de séquences jouables notamment avec Mickey, Donald et Dingo.
Néanmoins c’est fluide, donc c’est déjà un bon début.
J’aurais bien aimé que square améliore sa méthode de communication (en prenant exemple sur capcom ou nintendo).
Là c’est honteux pour une licence aussi connue.
Day one lui aussi
Bref qui a oser dire qu'a la D23 il y aurais rien a attendre ?
C'est l'événement le plus important pour la communication disney, parc, film etc
(J'espère la disparition de autopia chez nous pour une zone sur star wars (40000 m2 selon les dernières rumeurs avant d23.)
(La d23 d'il y a 2 ans, avait annoncer un financement de 10 milliards sur les 10 prochaines années pour disney land paris)
Et ceux qui doute, la walt disney compagny a racheter disneyland paris. On fait partie du même groupe que les 2 précédents américains.....disney California et disneyworld.
Je veux un retour plus terre à terre comme le 1 et le 2 qui etaient beaucoup plus lisibles.
La j'ai du mal avec les trailers de KH4 depuis le debut, mais j'attends quand meme. J'espere vraiment du lourd manette en main
Bien joué Square-Enix avec votre "Late 2027" comme date de sortie
Ça évitera que les gens pourrissent vos réseaux et demandent s’il y aura une version physique mais... au dernier moment, ça va repousser à mars 2028 et la version physique va disparaître comme par magie
J’espère avoir tort mais si j’ai raison et bien je vous aurai déjà grillé un an et demi avant
Une jolie édition physique est indispensable pour moi. J’espère qu’il n’y aura pas de retard dans le développement, pour pouvoir conserver une trace matérielle de cette belle œuvre.
j'espère pas
J'espère que ce sera comme à l'époque de KH1 et KH2, et que les mondes seront choisie avec le cœur pour que ça raconte quelque chose, et Coco est tout choisie pour ça.
Parce que dans KH3 les mondes étaient globalement choisie de manière Random clairement, hors Toy Story.
Y'a encore beaucoup de films qui ont pas encore été utilisés de ce côté.
Un peu déçu du costume de Sora, y'avais moyen de faire mieux en rendant hommage à celui du 2 surtout si il est plus mature.
Sinon enfin une série d'animation, à voir si le manga est prit en compte.
Au final j'ai l'impression que Quadratum sera le monde le moins beau
Je suis très curieux de savoir comment Sora aura accès aux mondes Disney maintenant.
Et par pitié pas de monde sur Star Wars la licence s'est assez prostituée comme ça
Et ils peuvent se baser sur tellement de films ou séries qu'il y a un fort potentiel dans le choix final.
S'il n'est pas repoussé
Il me semble que même en 2028, certains jeux pourront sortir en boîte si les commandes ont été effectuées avant par le tiers.
Après s'il est reporté de plus de 6 mois, faut pas espérer certes
Là d'après les leaks, ça a l'air de se diriger vers le même nombre, 9... sauf que j'ai l'impression que tout est à faire comparé à KH2 ou ils avaient déjà beaucoup d'assets pour Halloween Town, Agrabah et le Château Disney par exemple, et qu'à l'époque, les mondes avaient peu de zones au final.
KH1 avait 7 vrai mondes Disney à explorer avec une histoire car le Colisée de l'olympe et Winnie l'Ourson n'étaient pas des vrais mondes.
Coco
Hercule
La Princesse et la Grenouille
Les Indestructibles
Les Mondes de Ralph
Vaïana
Rebelle
Star Wars
Vice-Versa
Wall-E
Zootopia
J'imagine que le monde de Wall-E sera un petit monde de mini-jeux. Et que le monde de Hercule sera juste visible à travers des cinématiques. Donc ça ferait bien 9 mondes... Franchement la liste me fait bien plus rêver que celle de KH3 (seul Monstre & Cie et Toy Story à l'époque me hypait).
Là avec Zootopia, Star Wars, Les mondes de Ralph, Les Indestructibles, Coco, Vice-Versa, on est sur du très lourd. Même Vaïana ça peut être cool car peu de personnages et donc on pourrait se concentrer sur l'exploration et les combats.
Je parts du principe que cette liste est vraie mais on verra. C'est juste que pour l'instant, entre Star Wars qui a été tease et Coco, ça frappe juste.
Comme si tous les editeurs voient 2028 comme un tournant majeur et qu'il faut sortir son jeu avant la date fatidique.
ou alors c'est une coincidence
cyr c'est une collab square disney c'est juste la base de la licence.
J'ai pas fait le premier et le second, et j'hésite de prendre la compilation qui sort prochainement n'ayant pas accroché au 358/2 days sortie sur DS vu que ça manquer d'univers disney.
cyr Je te conseil de faire la série, elle est né de cette collab et d'une discutions dans un ascenseur.
Depuis ça manque cruellement dans la licence, j'espère au contraire un retour en force de FF dans KH4.
je ne comprendrais jamais l'utilité des mondes Disney dans cette saga... tu revis juste des ersatz de films.ça sonne a chaque fois comme des filers qui apporte un peu d'éducation à Sora avec du lore rafistolé...
je suis tellement pas la cible, c'est la licence que j'apprécie Le moins chez square.
On aimerait voir le vieux nomura sur autre chose.
noctis le deuil de versus XIII il est vite fait hein.
Tu va te balader 1h à 2H dans un ersatz d'insomnia tout ça pour retourner chez coco et zootopia pendant 90 % du jeu
Bah ça s'appelle Versus XIII. Et on sait comment SE le lui a rendu.
je suis tellement pas la cible, c'est la licence que j'apprécie Le moins chez square.
Pareil ! Le crossover avec Disney c'était sympa au début mais je vois plus l'intérêt depuis les deux premiers et les spin-offs, qu'ils mettent plutôt des mondes de square ou d'autres licences ou fassent autre chose, surtout quand on voit le budget et la qualité de KH alors qu'il y a tellement de licences abandonnées chez square et qu'ils ne font plus grand chose de bien en nouvelles licences comparé a la grande époque, bien sûr le jeu sera sûrement très bon et tout mais voilà quoi.
Si vous voulez un RPG sans Disney, ça s'appelle Final Fantasy.
Square Enix l'annonce pour fin 2027 tout en sachant tres bien que cette échéance ne sera pas tenu, on connait tous Nomura hein et surtout ce pingre de Square Enix dont la fin du physique chez Playstation doit bien l'arranger mais Square Enix n'est pas fou il va pas l'annoncer pour 2028 maintenant sinon il se prend un tollé direct
C'est d'une grande tristesse de voir les joueurs Sony gesticuler dans une course contre la montre ou TOUT doit absolument sortir avant 2028 car apres c'est la fin des haricots