Tides of Annihilation : plus de 50 minutes de gameplay issues de la démo GamesCom

La GamesCom 2026 (prévue dans une dizaine de jours) proposera entre autres choses la possibilité pour le public sur place de prendre pour la première fois en main le jeu d'action, mais inutile d'attendre jusque-là pour découvrir le contenu de la démo avec ici environ 50 minutes de gameplay pleines de gros boss dans des arènes étonnamment très rondes, mais aussi quelques rapides séquences de petites énigmes.C'est toujours prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais il faudra encore patienter pour avoir une simple fenêtre de lancement.