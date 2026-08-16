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Tides of Annihilation : plus de 50 minutes de gameplay issues de la démo GamesCom
La GamesCom 2026 (prévue dans une dizaine de jours) proposera entre autres choses la possibilité pour le public sur place de prendre pour la première fois en main le jeu d'action Tides of Annihilation, mais inutile d'attendre jusque-là pour découvrir le contenu de la démo avec ici environ 50 minutes de gameplay pleines de gros boss dans des arènes étonnamment très rondes, mais aussi quelques rapides séquences de petites énigmes.

C'est toujours prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais il faudra encore patienter pour avoir une simple fenêtre de lancement.

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shining, abookhouseboy
publié le 16/08/2026 à 06:56 par Gamekyo
commentaires (2)
hatefield publié le 16/08/2026 à 08:16
Stylé, mais je sais pas pourquoi mais j'ai eu une désagréable sensation de Lost Soul Aside.
mattewlogan publié le 16/08/2026 à 08:32
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Tides of Annihilation
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Nom : Tides of Annihilation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Eclipse Glow Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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