Xbox : une annonce surprise à la GamesCom ? Xbox : une annonce surprise à la GamesCom ?

Instant spéculation pour terminer la journée : NateTheHate (dont on ne doute plus vraiment des propos dernièrement) vient d'affirmer que Xbox gardait l'annonce d'un jeu pour la GamesCom, sans rien dire de plus avant que Jez Corden n'intervienne pour spécifier que ce sera une suite, et totalement inattendue.



Mais ce n'est pas fini vu que, sur une bonne lancée, c'est NateTheHate qui reprend le micro pour dire que ce n'est pas un jeu déjà annoncé (donc pas The Elder Scrolls VI), que ce serait bien une IP Xbox mais avec un développement externe et :



- Ni Wolfenstein 3 (qui serait pas du tout inattendu)

- Ni le shooter StarCraft en rumeur

- Ni un nouveau Banjo



Dernier détail et non des moindres : ça pourrait sortir assez rapidement et même dès cette année. Et si Blinx 3 volait la vedette à GTA 6 ?