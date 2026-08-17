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Xbox : une annonce surprise à la GamesCom ?
Instant spéculation pour terminer la journée : NateTheHate (dont on ne doute plus vraiment des propos dernièrement) vient d'affirmer que Xbox gardait l'annonce d'un jeu pour la GamesCom, sans rien dire de plus avant que Jez Corden n'intervienne pour spécifier que ce sera une suite, et totalement inattendue.

Mais ce n'est pas fini vu que, sur une bonne lancée, c'est NateTheHate qui reprend le micro pour dire que ce n'est pas un jeu déjà annoncé (donc pas The Elder Scrolls VI), que ce serait bien une IP Xbox mais avec un développement externe et :

- Ni Wolfenstein 3 (qui serait pas du tout inattendu)
- Ni le shooter StarCraft en rumeur
- Ni un nouveau Banjo

Dernier détail et non des moindres : ça pourrait sortir assez rapidement et même dès cette année. Et si Blinx 3 volait la vedette à GTA 6 ?
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publié le 17/08/2026 à 21:02 par Gamekyo
commentaires (25)
shanks publié le 17/08/2026 à 21:07
Starfield 2 très probablement.
negan publié le 17/08/2026 à 21:09
Je mise sur Ryse 2 ou un nouveau prototype
guiguif publié le 17/08/2026 à 21:12
Recore 2
arquion publié le 17/08/2026 à 21:17
Blinx ou Kameo
altendorf publié le 17/08/2026 à 21:18
Conker Remake
ravyxxs publié le 17/08/2026 à 21:19
DLC de Forza Horizon 6 c'est ça la surprise.

Le jeu ce fait tellement en**ler de partout que les devs suent du souffre à l'heure qu'il est !

Même si il est sûr, à 1000% que Asha va virer des gens sur Coliation, Turn 10 et Playground Games après les sorties de E-DAY et FABLE, il faut essayer de relancer des joueurs sur FH6 en grande pompe, le jeu meurt chaque jour...
nobleswan publié le 17/08/2026 à 21:25
ravyxxs On dirait que tu te parle à toi même, c'est trop chelou.

Bon Sinon, sous Spencer j'aurais pas cru a cette rumeur, en revanche avec Asha Sharma j'aurais tendance à y croire.
shanks publié le 17/08/2026 à 21:26
En vrai avec une sortie en fin d'année, je sens trop la couille façon :

- Fallout Shelter 2
- Flight Simulator '26
- Battletoads 2
- Pentiment 2
heracles publié le 17/08/2026 à 21:27
Half Life 3 ?
shanks publié le 17/08/2026 à 21:30
heracles
Pas trop une licence Xbox je crois
wickette publié le 17/08/2026 à 21:31
ravyxxs

Mais qu'est-ce que tu raconte, FH6 est un gros succès et un jeu de ce genre ne va pas rester à 200K joueurs simultanés steam 3 mois après sa sortie, j'ai fini tous les bandeaux, j'ai fait le tour c'est bon perso, j'ai arrêté.

Les plus ardus vont demander du endgame en plus oui mais de là à parler de suer le souffre, dose un peu
nobleswan publié le 17/08/2026 à 21:34
shanks Je m'attend pas à un truc de fou mais bon, au vu des news qu'on a depuis le début d'année on prends.
olex publié le 17/08/2026 à 21:46
Prototype 3. Y avait pas un délire comme quoi une partie de Radical avait été recomposée il y a quelque temps ?
skuldleif publié le 17/08/2026 à 21:51
Sea of thieves 2

et enfin lacher la Xbox One car il me semble qu'ils sont toujours brider par le bousin
skuldleif publié le 17/08/2026 à 21:58
https://www.resetera.com/threads/xbox-game-studios-ot-38.1592677/page-27#post-159248635

a priori il s'agit de la suite d'un titre récent

Avowed 2
Sea of thieves 2
indiana jones 2
Gears tactics 2
ryse 2
skuldleif publié le 17/08/2026 à 21:59
"ça pourrait sortir assez rapidement et même dès cette année "

ah ok non si ca sort cette annee bah sea of thieves 2
ravyxxs publié le 17/08/2026 à 22:00
wickette On t'as jamais appris de ne pas commencer une phrase comme tu le fais ? Ca te coûte quoi de dire *Mais FH6 est un succès, je comprends pas ton commentaire *

Dur ? Ca m'a pris 10 secondes !
negan publié le 17/08/2026 à 22:04
Il y a aussi Killer Instint de possible.
apollokami publié le 17/08/2026 à 22:29
Otogi 3, Midtown Madness 4, Crimson Skies 2 on y croit
thelastone publié le 17/08/2026 à 22:31
Half life 3
grospich publié le 17/08/2026 à 22:49
Ils vont quand même pas annoncer certains jeux de blizzard juste avant la Blizzcon ?

Ça parle d'un Starcraft TPS, un Warcraft 4, et un jeu d'action RPG avec Arthas.
stardustx publié le 17/08/2026 à 22:58
des licenciements
hatwa publié le 17/08/2026 à 23:34
Duke Nukem
drockspace publié le 17/08/2026 à 23:45
Une petite piece sur Quake
ducknsexe publié le 17/08/2026 à 23:54
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