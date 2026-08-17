Xbox : une annonce surprise à la GamesCom ?
Instant spéculation pour terminer la journée : NateTheHate (dont on ne doute plus vraiment des propos dernièrement) vient d'affirmer que Xbox gardait l'annonce d'un jeu pour la GamesCom, sans rien dire de plus avant que Jez Corden n'intervienne pour spécifier que ce sera une suite, et totalement inattendue.
Mais ce n'est pas fini vu que, sur une bonne lancée, c'est NateTheHate qui reprend le micro pour dire que ce n'est pas un jeu déjà annoncé (donc pas The Elder Scrolls VI), que ce serait bien une IP Xbox mais avec un développement externe et :
- Ni Wolfenstein 3 (qui serait pas du tout inattendu)
- Ni le shooter StarCraft en rumeur
- Ni un nouveau Banjo
Dernier détail et non des moindres : ça pourrait sortir assez rapidement et même dès cette année. Et si Blinx 3 volait la vedette à GTA 6 ?
publié le 17/08/2026 à 21:02 par Gamekyo
Le jeu ce fait tellement en**ler de partout que les devs suent du souffre à l'heure qu'il est !
Même si il est sûr, à 1000% que Asha va virer des gens sur Coliation, Turn 10 et Playground Games après les sorties de E-DAY et FABLE, il faut essayer de relancer des joueurs sur FH6 en grande pompe, le jeu meurt chaque jour...
Bon Sinon, sous Spencer j'aurais pas cru a cette rumeur, en revanche avec Asha Sharma j'aurais tendance à y croire.
- Fallout Shelter 2
- Flight Simulator '26
- Battletoads 2
- Pentiment 2
Pas trop une licence Xbox je crois
Mais qu'est-ce que tu raconte, FH6 est un gros succès et un jeu de ce genre ne va pas rester à 200K joueurs simultanés steam 3 mois après sa sortie, j'ai fini tous les bandeaux, j'ai fait le tour c'est bon perso, j'ai arrêté.
Les plus ardus vont demander du endgame en plus oui mais de là à parler de suer le souffre, dose un peu
et enfin lacher la Xbox One car il me semble qu'ils sont toujours brider par le bousin
a priori il s'agit de la suite d'un titre récent
Avowed 2
Sea of thieves 2
indiana jones 2
Gears tactics 2
ryse 2
ah ok non si ca sort cette annee bah sea of thieves 2
Dur ? Ca m'a pris 10 secondes !
Ça parle d'un Starcraft TPS, un Warcraft 4, et un jeu d'action RPG avec Arthas.