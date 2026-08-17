Dernier trailer pour Star Wars : Zero Company

Parmi les jeux de fin du mois qui amorceront l'embouteillage qui va perdurer pendant quelques semaines, nous trouveronsdont voici un tout dernier trailer. Une fois encore, il faut reconnaître que ce n'est pas d'une beauté absolue mais l'essentiel restera l'éventuelle profondeur tactique de ce titre « à la XCOM » (des anciens de, justement) et ce cadre prenant place à la toute fin de la guerre des clones.Sortie prévue le 27 août, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.