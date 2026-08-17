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Dernier trailer pour Star Wars : Zero Company
Parmi les jeux de fin du mois qui amorceront l'embouteillage qui va perdurer pendant quelques semaines, nous trouverons Star Wars : Zero Company dont voici un tout dernier trailer. Une fois encore, il faut reconnaître que ce n'est pas d'une beauté absolue mais l'essentiel restera l'éventuelle profondeur tactique de ce titre « à la XCOM » (des anciens de XCOM, justement) et ce cadre prenant place à la toute fin de la guerre des clones.

Sortie prévue le 27 août, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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alucardhellsing
publié le 17/08/2026 à 15:50 par Gamekyo
commentaires (2)
snave publié le 17/08/2026 à 16:20
Beauté absolue ou pas, ce n'est pas le plus important, mais plutôt les mécaniques de gameplay et j'en passe.
maxx publié le 17/08/2026 à 16:58
snave
J'en attends aussi pas mal de l'écriture qui semble être vraiment pas mal. Franchement il me donne grave envie, c'est day one pour ma part
Gras
Italique
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Fiche descriptif
Star Wars : Zero Company
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Nom : Star Wars : Zero Company
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Respawn Entertainment
Genre : Tactique
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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