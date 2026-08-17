Dernier trailer pour Star Wars : Zero Company

Parmi les jeux de fin du mois qui amorceront l'embouteillage qui va perdurer pendant quelques semaines, nous trouverons Star Wars : Zero Company dont voici un tout dernier trailer. Une fois encore, il faut reconnaître que ce n'est pas d'une beauté absolue mais l'essentiel restera l'éventuelle profondeur tactique de ce titre « à la XCOM » (des anciens de XCOM, justement) et ce cadre prenant place à la toute fin de la guerre des clones.
Sortie prévue le 27 août, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
J'en attends aussi pas mal de l'écriture qui semble être vraiment pas mal. Franchement il me donne grave envie, c'est day one pour ma part