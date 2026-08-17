Gears of War E-Day : une bêta discrète sur Steam

La bêta ouverte de Gears of War : E-Day s'achève aujourd'hui, et si l'expérience a satisfait une bonne partie des fans qui y ont prêté attention, il faut reconnaître que cette avant-première n'a en revanche pas attiré grand-monde sur Steam.
On repart donc avec un pic de seulement 22.000 joueurs connectés simultanément, ce qui (en comparant uniquement avec d'autres bêtas ouvertes) est à peine mieux que le multi du Doom 2016 (19.000) et surtout moins bien qu'un paquet de jeux dont Marvel Tokon (33.000), PayDay 3 (35.000), Marathon (143.000) jusqu'aux plus grandes hauteurs que furent Monster Hunter Wilds (436.000) et le record Battlefield 6 (521.000). Mais c'est mieux que Concord hein (2.300).
Bref, faute d'informations concernant l'audience sur Xbox, il faudra attendre le lancement début octobre pour savoir si la performance commerciale est là, ou si la franchise est coincée dans un cycle loin d'être inhabituel pour d'autres franchises : ne parvenir qu'à attirer les fans encore existants, sans pouvoir capter un regard neuf. Demandez à Square Enix tiens.
Comme j'ai dit, c'est surtout un problème générationnel. Tu peux faire un excellent produit mais si la nouvelle génération en a rien à foutre de cette franchise, c'est perdu d'avance (sans être un flop).
J'ai mis à la fin le "Demandez à Square Enix tiens" car le PDG a avoué être dans la même impasse : ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec FF et DQ, ça va intéresser que les anciens, et les jeunes eux sont comme chez nous, ils se gavent aux F2P ou aux jeux Nintendo.
Dans une conversation sur X (merci la trad automatique aujourd'hui), entre un jap et un français, un bon comparo a été fait. Dragon Quest au Japon, c'est comme Astérix en France : tout le monde connaît, mais quand un nouveau produit sort (pour Astérix un album), c'est rare de voir un enfant ou un "jeune" parmi les acheteurs.
Et j'ai peur que Gears se retrouve dans la même situation. Une partie des anciens seront là, mais la nouvelle audience a déjà accès à 3000 autres shooters (et ici n'a pas envie de se faire démolir le cul dès qu'ils entreront dans le multi).
Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on fait plus facilement l'impasse sur un jeu si on est dans l'une des deux premières catégories alors qu'à l'époque on achetait et on faisait avec, la revente physique aidant. Là plus le choix, c'est très cher, pas de revente et si on veut juste jouer la campagne la pilule ne passe pas...
Gears a un multi assez unique donc ça peut encore jouer en sa faveur mais si ils ne découplent pas le solo/multi dans les jeux à l'avenir il y aura beaucoup de casse qui pourrait être évitée.
Non mais visiblement certains disaient que ça allait être le carton du siècle alors qu’ils ont retiré la version PlayStation, que ça sort dans un mois ultra concurrentiel et qu’il y a nombre de jeux comme jaja. Mais bon tout va bien
Personne de censé n'a dit ça, on vous dit juste d'arrêter de croire que PlayStation c'est le sauveur de l'industrie alors que ce n'est pas le cas.
Que PlayStation sauve déjà ses licences, car entre Marathon mort , un rachat de plusieurs milliards pour Bungie pour rien avoir en retour, Un TLOUS2 qui fait bien moins que le 1, un Horizon Forbiden West qui a déçu PlayStation, Un spiderman 2 qui a galéré a être rentable (l'est-il d'ailleurs ?), une stratégie GAss complément raté, le prochain ND qui fait trembler des genoux PlayStation car il a explosé son plafond ( va falloir aussi aller chercher la rentabilité), un PG qui certe fait des bon jeux mais des jeux qui tourne en rond, bah PlayStation a déjà assez a faire de son côté.
Et pour Gears pour savoir si c'est une réussite ou non, faudra juste voir si Xbox en commande un nouveau, si oui c'est que c'est rentable.
Avec la nouvelle direction si c'est pas réussi côté charts on va le savoir très rapidement avec les projets a venir chez The Coalition.
Alors que sous Spencer ça accordé crédit illimité donc impossible de savoir si un jeu avait réussi ou non.
Et surtout moins bien que Marathon à ce point...
Bon il aura son succès sur le gamepass ou il y aura le gros des joueurs.
Je peux comprendre qu'il est loin des standards actuel qui caresse le joueur dans le sens du poil
Heureusement que c'est une exclu console Xbox, les fanboys vont pouvoir l'acheter en quadruple pour "soutenir" la marque...