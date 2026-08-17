Gears of War E-Day : une bêta discrète sur Steam

La bêta ouverte des'achève aujourd'hui, et si l'expérience a satisfait une bonne partie des fans qui y ont prêté attention, il faut reconnaître que cette avant-première n'a en revanche pas attiré grand-monde sur Steam.On repart donc avec un pic de seulement 22.000 joueurs connectés simultanément, ce qui (en comparant uniquement avec d'autres bêtas ouvertes) est à peine mieux que le multi du(19.000) et surtout moins bien qu'un paquet de jeux dont(33.000),(35.000),(143.000) jusqu'aux plus grandes hauteurs que furent(436.000) et le record(521.000). Mais c'est mieux quehein (2.300).Bref, faute d'informations concernant l'audience sur Xbox, il faudra attendre le lancement début octobre pour savoir si la performance commerciale est là, ou si la franchise est coincée dans un cycle loin d'être inhabituel pour d'autres franchises : ne parvenir qu'à attirer les fans encore existants, sans pouvoir capter un regard neuf. Demandez à Square Enix tiens.