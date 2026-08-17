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Gears of War E-Day : une bêta discrète sur Steam
La bêta ouverte de Gears of War : E-Day s'achève aujourd'hui, et si l'expérience a satisfait une bonne partie des fans qui y ont prêté attention, il faut reconnaître que cette avant-première n'a en revanche pas attiré grand-monde sur Steam.

On repart donc avec un pic de seulement 22.000 joueurs connectés simultanément, ce qui (en comparant uniquement avec d'autres bêtas ouvertes) est à peine mieux que le multi du Doom 2016 (19.000) et surtout moins bien qu'un paquet de jeux dont Marvel Tokon (33.000), PayDay 3 (35.000), Marathon (143.000) jusqu'aux plus grandes hauteurs que furent Monster Hunter Wilds (436.000) et le record Battlefield 6 (521.000). Mais c'est mieux que Concord hein (2.300).

Bref, faute d'informations concernant l'audience sur Xbox, il faudra attendre le lancement début octobre pour savoir si la performance commerciale est là, ou si la franchise est coincée dans un cycle loin d'être inhabituel pour d'autres franchises : ne parvenir qu'à attirer les fans encore existants, sans pouvoir capter un regard neuf. Demandez à Square Enix tiens.

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publié le 17/08/2026 à 13:29 par Gamekyo
commentaires (25)
grievous32 publié le 17/08/2026 à 13:33
Ils savent pas c'qui est bon sur PC t'façon. Tu leur files des jeux de dingue, ils préfèrent te dire qu'ils ont payé un PC à plus de 2000 balles pour jouer à des jeux comme Lethal Company et autre =>
shanks publié le 17/08/2026 à 13:38
grievous32
Comme j'ai dit, c'est surtout un problème générationnel. Tu peux faire un excellent produit mais si la nouvelle génération en a rien à foutre de cette franchise, c'est perdu d'avance (sans être un flop).

J'ai mis à la fin le "Demandez à Square Enix tiens" car le PDG a avoué être dans la même impasse : ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec FF et DQ, ça va intéresser que les anciens, et les jeunes eux sont comme chez nous, ils se gavent aux F2P ou aux jeux Nintendo.

Dans une conversation sur X (merci la trad automatique aujourd'hui), entre un jap et un français, un bon comparo a été fait. Dragon Quest au Japon, c'est comme Astérix en France : tout le monde connaît, mais quand un nouveau produit sort (pour Astérix un album), c'est rare de voir un enfant ou un "jeune" parmi les acheteurs.

Et j'ai peur que Gears se retrouve dans la même situation. Une partie des anciens seront là, mais la nouvelle audience a déjà accès à 3000 autres shooters (et ici n'a pas envie de se faire démolir le cul dès qu'ils entreront dans le multi).
ouken publié le 17/08/2026 à 13:49
Bas les couilles du multi
mattewlogan publié le 17/08/2026 à 13:49
Non mais visiblement certains disaient que ça allait être le carton du siècle alors qu’ils ont retiré la version PlayStation, que ça sort dans un mois ultra concurrentiel et qu’il y a nombre de jeux comme jaja. Mais bon tout va bien.
vers0 publié le 17/08/2026 à 13:51
Merde javais completement zapper la beta .
skuldleif publié le 17/08/2026 à 13:54
Bah le suivi va durer 1 a 2 ans pis voilà comme d'habitude que vous scrutiez le nombre de joueurs steam ou non
altendorf publié le 17/08/2026 à 13:56
Sur PC, si tu fais pas de l'indé ou un jeu à tendance pour streamers, c'est mort maintenant
apollokami publié le 17/08/2026 à 13:57
Je pense aussi que ces jeux peuvent avoir 3 audiences différentes. Ceux qui ne sont intéressés que par la campagne, ceux qui sont là pour le multi et ceux qui peuvent apprécier les deux.

Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on fait plus facilement l'impasse sur un jeu si on est dans l'une des deux premières catégories alors qu'à l'époque on achetait et on faisait avec, la revente physique aidant. Là plus le choix, c'est très cher, pas de revente et si on veut juste jouer la campagne la pilule ne passe pas...

Gears a un multi assez unique donc ça peut encore jouer en sa faveur mais si ils ne découplent pas le solo/multi dans les jeux à l'avenir il y aura beaucoup de casse qui pourrait être évitée.
shincloud publié le 17/08/2026 à 14:07
shanks Les META sur Steam et chez les joueurs PC aujourd’hui, c’est souvent des jeux assez simples. Mais pour les gros jeux qui demandent réellement du skill, effectivement, c’est beaucoup plus complexe.
walterwhite publié le 17/08/2026 à 14:12
C’est pas la joie sur STEAM effectivement mais sur Xbox ma liste d’amis avec les vieux de la vielle avec qui j’ai commencé sur GEARS en 2006 étaient présent, ça démontre que le jeu est taillé pour les fans et qu’il aura un joli succès critique
negan publié le 17/08/2026 à 14:14
mattewlogan publié le 17/08/2026 à 15:49
Non mais visiblement certains disaient que ça allait être le carton du siècle alors qu’ils ont retiré la version PlayStation, que ça sort dans un mois ultra concurrentiel et qu’il y a nombre de jeux comme jaja. Mais bon tout va bien


Personne de censé n'a dit ça, on vous dit juste d'arrêter de croire que PlayStation c'est le sauveur de l'industrie alors que ce n'est pas le cas.

Que PlayStation sauve déjà ses licences, car entre Marathon mort , un rachat de plusieurs milliards pour Bungie pour rien avoir en retour, Un TLOUS2 qui fait bien moins que le 1, un Horizon Forbiden West qui a déçu PlayStation, Un spiderman 2 qui a galéré a être rentable (l'est-il d'ailleurs ?), une stratégie GAss complément raté, le prochain ND qui fait trembler des genoux PlayStation car il a explosé son plafond ( va falloir aussi aller chercher la rentabilité), un PG qui certe fait des bon jeux mais des jeux qui tourne en rond, bah PlayStation a déjà assez a faire de son côté.

Et pour Gears pour savoir si c'est une réussite ou non, faudra juste voir si Xbox en commande un nouveau, si oui c'est que c'est rentable.

Avec la nouvelle direction si c'est pas réussi côté charts on va le savoir très rapidement avec les projets a venir chez The Coalition.

Alors que sous Spencer ça accordé crédit illimité donc impossible de savoir si un jeu avait réussi ou non.
5120x2880 publié le 17/08/2026 à 14:16
grievous32 La majorité tourne plus autours de 5/600€ (la 3060 est la carte de référence). Et pour ce qui est des 1% de graphics whores, t'auras plus de chances de les voir sur Cyberpunk moddé à fond (ça c'est un jeu de dingue par exemple) que sur Lethal Company.
aozora78 publié le 17/08/2026 à 14:20
Faire moins bien que Marvel Tokon, alors que le jeu de combat est un jeu de niche, c'est chaud.

Et surtout moins bien que Marathon à ce point...

Bon il aura son succès sur le gamepass ou il y aura le gros des joueurs.
51love publié le 17/08/2026 à 14:24
Mdrr le disrespect

Mais c'est mieux que Concord hein (2.300)
supasaiyajin publié le 17/08/2026 à 14:35
J'ai essayé et les jeux en ligne c'est clairement plus mon truc
tripy73 publié le 17/08/2026 à 14:44
shincloud : les gros jeux qui demandent du skill sont légion sur PC (et pas que des TPS/FPS), mais faut juste connaître un minimum le catalogue qui ne se résume aux gros éditeurs tiers qu'ont à sur console.
shincloud publié le 17/08/2026 à 14:53
tripy73 Je regarde le top Steam, et c’est souvent les mêmes jeux qui reviennent : Apex, CS, Dota… Et sinon, tu retrouves surtout les jeux que les streamers mettent en avant, avec des trucs complètement débiles comme Bongo Cat.
dooku publié le 17/08/2026 à 15:05
Des infos sur la Vf correcte ou merde dIA
guiguif publié le 17/08/2026 à 15:18
dooku ya jamais eu d'IA, la VF d'Halo a été fait au Maroc.
tripy73 publié le 17/08/2026 à 15:45
shincloud : les jeux compétitifs sur PC ne se résument pas uniquement au top, il y a des jeux moins fréquentés mais où les commu ont atteint des niveaux énorme, que soit dans les STR (genre qui n'existe pas sur console) ou TPS comme Space Marine 2 dans le même genre que Gears ou encore Helldivers.
negan publié le 17/08/2026 à 15:56
dooku il y a une bonne VF dans la bêta
shockadelica publié le 17/08/2026 à 16:43
Le multi est quand même loin d être accessible, beaucoup l ont pas lâché depuis 20 ans, t arrives dessus et tu es rapidement dépassé par le niveau.
Je peux comprendre qu'il est loin des standards actuel qui caresse le joueur dans le sens du poil
sey75 publié le 17/08/2026 à 16:55
En même temps Gears c’est fini la license est morte et ça va faire très mal au studio un jeu a 400 millions qui va se faire éclipser par Call of duty gta 6 Phantom blade zero sur la même période et qui peine à faire des chiffres intéressant sur steam c’est fini pour eux
naoshige11 publié le 17/08/2026 à 17:03
J'ai pas suivi le truc, donc je sais pas comment fallait faire pour participer mais si ont était sur un truc du genre une simple inscription, ça en dit long sur l'intérêt qu'à le jeu pour les joueurs PC. Si même gratos personne n'en veut...

Heureusement que c'est une exclu console Xbox, les fanboys vont pouvoir l'acheter en quadruple pour "soutenir" la marque...
reynald publié le 17/08/2026 à 17:13
pour moi je pense que c'est une licence comme halo qui à fait son temps, il n'y a plus la même hype qu'il y avait à l'époque.
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Gears of War : E-Day
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Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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