[LEAK] Diablo IV : date et prix pour la Switch 2
Toujours pas officialisée malgré les leaks, la version Nintendo Switch 2 de Diablo IV continue de faire parler d'elle et une nouvelle fois grâce aux sources bien informées de billbil-kun avec désormais la totale en informations :
- Sortira le 15 septembre
- Inclura le jeu de base et les deux extensions (Vessel of Hatred, Lord of Hatred)
- 69,99€
- Attention, ce sera juste un code de téléchargement (même pas une Key Card)
Enfin, l'ouverture des précommandes tomberaient le 12 septembre, donc seulement 3 jours avant la sortie. Une date pas innocente puisque marquant l'ouverture de la BlizzCon 2026 donc l'occasion d'un « reveal + presque shadow-drop ».
publié le 17/08/2026 à 16:35 par Gamekyo
Par contre la prochaine blizz con il parait que ce sera gros, ça parlerait d'un fps dans l'univers starcraft je pense ?
Même pas de fiche eshop dans les jeux a venir lol.
wickette je le mets dans ma liste eshop, et le jour où io sera a 20€ peut-être que....j'ai pas mal aimé le 3, même si pas fini.