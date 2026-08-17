[LEAK] Diablo IV : date et prix pour la Switch 2 [LEAK] Diablo IV : date et prix pour la Switch 2

Toujours pas officialisée malgré les leaks, la version Nintendo Switch 2 de Diablo IV continue de faire parler d'elle et une nouvelle fois grâce aux sources bien informées de billbil-kun avec désormais la totale en informations :



- Sortira le 15 septembre

- Inclura le jeu de base et les deux extensions (Vessel of Hatred, Lord of Hatred)

- 69,99€

- Attention, ce sera juste un code de téléchargement (même pas une Key Card)



Enfin, l'ouverture des précommandes tomberaient le 12 septembre, donc seulement 3 jours avant la sortie. Une date pas innocente puisque marquant l'ouverture de la BlizzCon 2026 donc l'occasion d'un « reveal + presque shadow-drop ».