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[LEAK] Diablo IV : date et prix pour la Switch 2
Toujours pas officialisée malgré les leaks, la version Nintendo Switch 2 de Diablo IV continue de faire parler d'elle et une nouvelle fois grâce aux sources bien informées de billbil-kun avec désormais la totale en informations :

- Sortira le 15 septembre
- Inclura le jeu de base et les deux extensions (Vessel of Hatred, Lord of Hatred)
- 69,99€
- Attention, ce sera juste un code de téléchargement (même pas une Key Card)

Enfin, l'ouverture des précommandes tomberaient le 12 septembre, donc seulement 3 jours avant la sortie. Une date pas innocente puisque marquant l'ouverture de la BlizzCon 2026 donc l'occasion d'un « reveal + presque shadow-drop ».
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publié le 17/08/2026 à 16:35 par Gamekyo
commentaires (7)
negan publié le 17/08/2026 à 16:38
Jm'en fous
shinz0 publié le 17/08/2026 à 16:50
Code in Box, les bâtards
churos45 publié le 17/08/2026 à 16:56
mdr
wickette publié le 17/08/2026 à 17:00
Vendre un jeu de 2023 à 70EUR, même si c'est une nouvelle console, c'est tellement naif, ils se le gardent

Par contre la prochaine blizz con il parait que ce sera gros, ça parlerait d'un fps dans l'univers starcraft je pense ?
cyr publié le 17/08/2026 à 17:00
shinz0 gta 6 a montré la voie

Même pas de fiche eshop dans les jeux a venir lol.

wickette je le mets dans ma liste eshop, et le jour où io sera a 20€ peut-être que....j'ai pas mal aimé le 3, même si pas fini.
shinz0 publié le 17/08/2026 à 17:02
cyr même un GKC aurait été plus digne
riddler publié le 17/08/2026 à 17:06
Ils peuvent garder leur code in the box
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Fiche descriptif
Diablo IV
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Nom : Diablo IV
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Blizzard Entertainment
Genre : action
Multijoueur : oui
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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