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Tomb Raider : Legacy of Atlantis montre ses nouveautés, et y a débat chez les fans
Crystal Dynamics nous propose une nouvelle vidéo explicative sur les améliorations apportées à Tomb Raider : Legacy of Atlantis par rapport à l'original, cela passant par des affrontements heureusement plus poussés au niveau du feeling et l'ajout d'une jauge Focus permettant de ralentir le temps.

Le plus important est la reprise de plusieurs éléments issus de la trilogue préquelle, comme par exemple le craft de plantes pour bénéficier de quelques bonus, mais aussi et surtout le grand retour de l'arbre de compétences qui soulève quelques questions chez les fans. Certains se demandent si cette feature est pertinente pour une aventurière accomplie censée ne plus rien avoir à apprendre, là où d'autres se diront que cela reste un moyen comme un autre de motiver à l'exploration (les artefacts débloquent les points de compétence), surtout qu'on reste de l'ordre de simples petits bonus d'aide.

Sortie prévue le 12 février 2027 (PC, PS5, XBS, NS2).

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publié le 18/08/2026 à 08:37 par Gamekyo
commentaires (7)
taiko publié le 18/08/2026 à 08:39
Oh le craft avec les plantes, j'ai détesté, ça a tué le dernier opus.
olex publié le 18/08/2026 à 08:49
Pourquoi avoir mis un système de craft sur les plantes et un arbre de compétences, bordel... C'était déjà chiant sur Shadow...Petite douche froide rien qu'avec ça.
adamjensen publié le 18/08/2026 à 08:55
J’ai écouté ce qu’ils ont dit et regardé à quoi ça ressemble, et perso, ça va, ça me dérange pas, et ça a pas l’air chiant ou abusé non plus.
Bien sûr, ca ne concerne pas que les plantes.

Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble et écouter sans se taper toute la vidéo, ça commence à 3:08.

On peut aussi voir, dans l’onglet à côté du craft, un onglet pour les costumes, ce qui est plutôt cool.
osiris67 publié le 18/08/2026 à 08:56
Le truc qui ruine une aventure dynamique. Passez par des menu quand t as de l’action pure ca nique tout.
ravyxxs publié le 18/08/2026 à 09:04
pour une aventurière accomplie censée ne plus rien avoir à apprendre

Ces putains de points pour des compétences m'exaspère toujours autant, jamais aimé ce genre de chose à part dans les souls like où ça a du sens la plupart du temps car tu commences en étant "rien" ou "faible". Mais un soit disant guerrier ou guerrière ?

Mouais, parfois et j'ai pas honte, j'entre des codes tellement ça m'énerve même après 2 heures de jeu, je rentre des codes et ça change rien littéralement au jeu.

C'est super famélique ce genre de feature.
jasonduval publié le 18/08/2026 à 09:23
Un retour aux sources avec un arbre de compétences du bullet time, vivement les murs jaunes a la horizon
snave publié le 18/08/2026 à 09:44
Franchement, il aurait pu s'en passer sur le craft des plantes et de l'arbre des compétences. Ils auraient pu laisser ça sur la dernière trilogie et le prochain, ce n'était vraiment pas obligé sur celui-là.
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Fiche descriptif
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
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Nom : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
Support : PC
Editeur : Amazon Game Studios
Développeur : Crystal Dynamics
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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