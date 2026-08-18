Tomb Raider : Legacy of Atlantis montre ses nouveautés, et y a débat chez les fans

Crystal Dynamics nous propose une nouvelle vidéo explicative sur les améliorations apportées àpar rapport à l'original, cela passant par des affrontements heureusement plus poussés au niveau du feeling et l'ajout d'une jauge Focus permettant de ralentir le temps.Le plus important est la reprise de plusieurs éléments issus de la trilogue préquelle, comme par exemple le craft de plantes pour bénéficier de quelques bonus, mais aussi et surtout le grand retour de l'arbre de compétences qui soulève quelques questions chez les fans. Certains se demandent si cette feature est pertinente pour une aventurière accomplie censée ne plus rien avoir à apprendre, là où d'autres se diront que cela reste un moyen comme un autre de motiver à l'exploration (les artefacts débloquent les points de compétence), surtout qu'on reste de l'ordre de simples petits bonus d'aide.Sortie prévue le 12 février 2027 (PC, PS5, XBS, NS2).