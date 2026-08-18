Tomb Raider : Legacy of Atlantis montre ses nouveautés, et y a débat chez les fans
Crystal Dynamics nous propose une nouvelle vidéo explicative sur les améliorations apportées à Tomb Raider : Legacy of Atlantis par rapport à l'original, cela passant par des affrontements heureusement plus poussés au niveau du feeling et l'ajout d'une jauge Focus permettant de ralentir le temps.
Le plus important est la reprise de plusieurs éléments issus de la trilogue préquelle, comme par exemple le craft de plantes pour bénéficier de quelques bonus, mais aussi et surtout le grand retour de l'arbre de compétences qui soulève quelques questions chez les fans. Certains se demandent si cette feature est pertinente pour une aventurière accomplie censée ne plus rien avoir à apprendre, là où d'autres se diront que cela reste un moyen comme un autre de motiver à l'exploration (les artefacts débloquent les points de compétence), surtout qu'on reste de l'ordre de simples petits bonus d'aide.
Sortie prévue le 12 février 2027 (PC, PS5, XBS, NS2).
Bien sûr, ca ne concerne pas que les plantes.
Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble et écouter sans se taper toute la vidéo, ça commence à 3:08.
On peut aussi voir, dans l’onglet à côté du craft, un onglet pour les costumes, ce qui est plutôt cool.
Ces putains de points pour des compétences m'exaspère toujours autant, jamais aimé ce genre de chose à part dans les souls like où ça a du sens la plupart du temps car tu commences en étant "rien" ou "faible". Mais un soit disant guerrier ou guerrière ?
Mouais, parfois et j'ai pas honte, j'entre des codes tellement ça m'énerve même après 2 heures de jeu, je rentre des codes et ça change rien littéralement au jeu.
C'est super famélique ce genre de feature.