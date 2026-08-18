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Game Pass : les prochains jeux du service
La liste pour la deuxième vague de jeux Game Pass du mois d'août est disponible, avec une nouvelle fois essentiellement du rattrapage pour les Premium, mais tout de même aussi du Day One pour les Ultimate dont bien entendu Resonance : A Plague Tale Legacy en gros jeu du mois, ainsi que deux représentants des genres à la mode chez les indés : le soulsborne Vapor World (Early Access) et le rogue anti-épileptique Blood Dungeon.
Game Pass Premium :

- Egging On (disponible)
- BlazBlue Entropy Effect X (19 août)
- Relooted (19 août)
- Starsand Island (20 août)
- Aerial Knight's DropShot (25 août)
- Young Suns (31 août)

Game Pass Ultimate :

- Vapor World (disponible, Accès Anticipé)
- Blood Dungeon (25 août)
- Resonance : A Plague Tale Legacy (27 août)
- Shelldiver (1er septembre)







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ouken
publié le 18/08/2026 à 14:45 par Gamekyo
commentaires (1)
ouken publié le 18/08/2026 à 15:58
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Fiche descriptif
Resonance : A Plague Tale Legacy
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Nom : Resonance : A Plague Tale Legacy
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Asobo Studio
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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