Game Pass : les prochains jeux du service

La liste pour la deuxième vague de jeux Game Pass du mois d'août est disponible, avec une nouvelle fois essentiellement du rattrapage pour les Premium, mais tout de même aussi du Day One pour les Ultimate dont bien entenduen gros jeu du mois, ainsi que deux représentants des genres à la mode chez les indés : le soulsborne(Early Access) et le rogue anti-épileptiqueGame Pass Premium :(disponible)(19 août)(19 août)(20 août)(25 août)(31 août)Game Pass Ultimate :(disponible, Accès Anticipé)(25 août)(27 août)(1er septembre)