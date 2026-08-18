L'ancien réalisateur de Tekken 8 retourne aux cotés de Katsuhiro Harada
Pas de surprise dans l'actuel mercato du monde de la baston : après avoir quitté Bandai Namco où il fut partie des têtes pensantes de la franchise Tekken
(on parle quand même du réalisateur des épisodes 7&8), Kohei Ikeda annonce avoir tout simplement rejoint Katsuhiro Harada dans le tout neuf « VS Studio » au sein de SNK.
Une nouvelle entreprise à surveiller de près donc, alors que les inquiétudes perdurent sur l'avenir de Tekken
, orphelin de ses deux principaux papas. Les voyants ne sont néanmoins pas encore au rouge, Tekken 8
continuant sa carrière avec d'ailleurs demain l'arrivée de Bob, puis en fin d'année Roger Jr et pour terminer le pass 3 la surprise Yujiro Hanma de Baki (début 2027).
publié le 18/08/2026 à 10:27 par Gamekyo