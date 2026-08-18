L'ancien réalisateur de Tekken 8 retourne aux cotés de Katsuhiro Harada

Pas de surprise dans l'actuel mercato du monde de la baston : après avoir quitté Bandai Namco où il fut partie des têtes pensantes de la franchise(on parle quand même du réalisateur des épisodes 7&8), Kohei Ikeda annonce avoir tout simplement rejoint Katsuhiro Harada dans le tout neuf « VS Studio » au sein de SNK.Une nouvelle entreprise à surveiller de près donc, alors que les inquiétudes perdurent sur l'avenir de, orphelin de ses deux principaux papas. Les voyants ne sont néanmoins pas encore au rouge,continuant sa carrière avec d'ailleurs demain l'arrivée de Bob, puis en fin d'année Roger Jr et pour terminer le pass 3 la surprise Yujiro Hanma de Baki (début 2027).