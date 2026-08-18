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L'ancien réalisateur de Tekken 8 retourne aux cotés de Katsuhiro Harada
Pas de surprise dans l'actuel mercato du monde de la baston : après avoir quitté Bandai Namco où il fut partie des têtes pensantes de la franchise Tekken (on parle quand même du réalisateur des épisodes 7&8), Kohei Ikeda annonce avoir tout simplement rejoint Katsuhiro Harada dans le tout neuf « VS Studio » au sein de SNK.

Une nouvelle entreprise à surveiller de près donc, alors que les inquiétudes perdurent sur l'avenir de Tekken, orphelin de ses deux principaux papas. Les voyants ne sont néanmoins pas encore au rouge, Tekken 8 continuant sa carrière avec d'ailleurs demain l'arrivée de Bob, puis en fin d'année Roger Jr et pour terminer le pass 3 la surprise Yujiro Hanma de Baki (début 2027).

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publié le 18/08/2026 à 10:27 par Gamekyo
commentaires (1)
altendorf publié le 18/08/2026 à 11:38
Ah oui encore une sacrée perte...
Gras
Italique
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Fiche descriptif
Tekken 8
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Nom : Tekken 8
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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