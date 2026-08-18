Control Resonant reporté... en physique

Remedy nous annonce quevient de passer GOLD, signifiant pour ceux qui ne connaissent pas encore le terme que le développement est totalement bouclé (hors patch Day One et suivi, comme d'habitude), mais il y a un gros MAIS.Tout cela ne concerne que la version numérique prévue le 24 septembre (PC/PS5/XBS) tandis que l'édition physique semble avoir subi quelques couacs dans sa production, au point de devoir attendre le 15 octobre. Un écart toujours moindre que pour(1 an) on va dire.