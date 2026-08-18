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Control Resonant reporté... en physique
Remedy nous annonce que Control Resonant vient de passer GOLD, signifiant pour ceux qui ne connaissent pas encore le terme que le développement est totalement bouclé (hors patch Day One et suivi, comme d'habitude), mais il y a un gros MAIS.

Tout cela ne concerne que la version numérique prévue le 24 septembre (PC/PS5/XBS) tandis que l'édition physique semble avoir subi quelques couacs dans sa production, au point de devoir attendre le 15 octobre. Un écart toujours moindre que pour Alan Wake 2 (1 an) on va dire.

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idd
publié le 18/08/2026 à 16:16 par Gamekyo
commentaires (24)
ichachi publié le 18/08/2026 à 16:18
Vous sentez tous les acteurs de l'industrie qui se prépare à la fin du physique ?
altendorf publié le 18/08/2026 à 16:19
ichachi Evidemment, mais bon certains ont joué les hypocrites quand la vague de colère a pris histoire de ne pas être impacté. Cela va être "drôle" les prochains mois...
link49 publié le 18/08/2026 à 16:21
Tant pis, j'attendrais le 15 octobre.
midomashakil publié le 18/08/2026 à 16:25
maintenant il detruit le physique et prochainement le partage des comptes
sey75 publié le 18/08/2026 à 16:29
Ce qui est drôle c’est que le jeu le plus vendu de l’année pour l’instant c’est black ops 2 sur ps5 un jeu demat gta 6 va battre des record sans disque et Phantom blade zero va être un énorme succès sans version physique finalement des jeux peuvent avoir un succès incroyable sans physique
oro publié le 18/08/2026 à 16:42
comme par hasaaaard haha
xynot publié le 18/08/2026 à 16:51
Forcément avec ce genre de pratique le ratio sera en faveur de la version démat, les gens voudront pas se faire spoil.
churos45 publié le 18/08/2026 à 16:54
Le jeu était hyper attendu, ce contre-temps ne va pas leur porter préjudice (sarcasme)
bennj publié le 18/08/2026 à 16:55
sey75 super tu découvres les jeux qui sortent uniquement en démat, elle est bien ta grotte ?

D'ailleurs t'es le double compte de qui au fait ?
sey75 publié le 18/08/2026 à 17:00
Ça te fait mal que le physique n’est pas aussi fort que tu le pense et je suis authentique j’ai créé mon compte il y’a 2 jours si tu veut savoir
ravyxxs publié le 18/08/2026 à 17:03
Voilà, ça commence, maintenant on va voir si les gens donnent la même énergie à ces boîtes ! C'était rassurant de voir les chiffres de RE9, mais si même Capcom arrive à mentir sur ça, que dire des autres ? Voyons voir les chiffres de AC Black Flag remake en France vs USA en physique et démat.

Ils vont tous suivre le wagon, et ils savent que les joueurs le feront.

C'est juste dommage que le store de Playstation soit fermé de la sorte...il est là le problème.
guiguif publié le 18/08/2026 à 17:04
Aucun problème a attendre
olex publié le 18/08/2026 à 17:14
Vu le court délai, malheureusement je pense que si patch Day 1 il y a, ce ne sera pas intégré sur le disque. Après, c'est pas le jeu que j'attends le plus, donc pas grave.
idd publié le 18/08/2026 à 17:15
tout report est le bienvenu car là c'est embouteillage de la mort
walterwhite publié le 18/08/2026 à 17:15
bennj le triple compte d'Ouroboros4 Il a complètement disparu de la surface terrestre.

Ils avaient fait le même coup avec Alan Wake 2, j'ai attendu...pour le coup ce Control ne m'intéresse pas mais pour ceux qui le veulent en physique, attendez
sey75 publié le 18/08/2026 à 17:22
C’est quoi ça t’arrive ça te dit t’est un double compte jsp quoi mdr c’est quoi c’est gens là
mattewlogan publié le 18/08/2026 à 17:26
Hahahhaa
bennj publié le 18/08/2026 à 17:33
walterwhite il est authentique il a dit rhoooooooo
sey75 publié le 18/08/2026 à 17:36
Il esquive mdr ça montre bien la mentalité du mecs stv on ce lance un 1v1 sniper call off pour vérifier un truc
icebergbrulant publié le 18/08/2026 à 18:25
1 petit mois ça va, je préfère cela à pas du tout de physique
bennj publié le 18/08/2026 à 18:31
sey75 sdfkmj sd jlmksdf ok ?
losz publié le 18/08/2026 à 19:40
Pas grave, on jouera gratos sur pc.
soulfull publié le 18/08/2026 à 20:12
midomashakil exactement, personne n'y pense mais le partage de compte risque aussi de sauter ou exiger un abo Psn ou Xbox live.
loganwolverine publié le 18/08/2026 à 21:02
midomashakil Tu me prêtes ton compte Playstation ?
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Control Resonant
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Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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