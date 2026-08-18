Control Resonant reporté... en physique

Remedy nous annonce que Control Resonant vient de passer GOLD, signifiant pour ceux qui ne connaissent pas encore le terme que le développement est totalement bouclé (hors patch Day One et suivi, comme d'habitude), mais il y a un gros MAIS.
Tout cela ne concerne que la version numérique prévue le 24 septembre (PC/PS5/XBS) tandis que l'édition physique semble avoir subi quelques couacs dans sa production, au point de devoir attendre le 15 octobre. Un écart toujours moindre que pour Alan Wake 2 (1 an) on va dire.
D'ailleurs t'es le double compte de qui au fait ?
Ils vont tous suivre le wagon, et ils savent que les joueurs le feront.
C'est juste dommage que le store de Playstation soit fermé de la sorte...il est là le problème.
Ils avaient fait le même coup avec Alan Wake 2, j'ai attendu...pour le coup ce Control ne m'intéresse pas mais pour ceux qui le veulent en physique, attendez