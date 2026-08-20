Charts US : juillet dominé par un jeu de 2012 + fin des données numériques pour Xbox Charts US : juillet dominé par un jeu de 2012 + fin des données numériques pour Xbox

Le point bilan pour les USA via Circana, ici pour le mois de juillet, avec pour commencer une annonce d'importance : Microsoft mais aussi toutes ses branches (donc également Bethesda et Activision) ne communiqueront plus les données numériques aux instituts (à l'instar de Nintendo et Ubisoft).



Un sacré manque, surtout de la part d'une entreprise qui fait l'essentiel de ses ventes sur le dématérialisé (selon Kotaku, la Xbox représente seulement 4 % des ventes en boîte cette année aux USA) mais Circana rappelle que depuis avril, l'institut utilise sa propre méthodologie donnant des classements plus proches de l'estimation que des ventes réelles, mais c'est ça ou rien.



Sur le hardware



- Les ventes de PS5 n'ont reculé que de 6 % par rapport à juillet 2025, preuve encore que toutes ces histoires de boycott concernent surtout les réseaux sociaux.

- 230.000 ventes de Switch 2 en juillet (-51 % par rapport au même mois en 2025), 169.000 PlayStation 5 (-6%) et 52.000 Xbox Series (-18%).

- Rappelons que la Xbox Series augmente ses prix ce mois-ci, avant le tour de la Switch 2 en septembre. Triste époque.



Sur le software



- On le savait déjà mais l'énorme surprise commerciale de l'été remonte deux générations en arrière avec le combo Black Ops et Black Ops 2 sur PlayStation 5 dans le cadre d'un portage à 39,99€ l'unité (!), un prix qui n'a aucunement freiné les fans de la bonne époque, jusqu'à faire de Black Ops 2 la 5e meilleure vente de l'année aux USA.

- Les félicitations pour Ubisoft (c'est rare) avec Assassin's Creed : Black Flag Resynced, 3e du classement du mois de juillet.

- Sur juillet justement, Halo : Campaign Evolved est une évidente déception pour la stature de la licence, surtout sur ce territoire. Il est suivi par Splatoon Raiders qui n'attendait pas de miracle (plus de 60 % de l'audience mondiale de la licence est au Japon) et on avoue qu'on n'attendait pas du tout le spin-off de Sword Art Online en 8e position.





MEILLEURES VENTES DE JUILLET 2026 / USA

(Classement en valeur de ventes + estimations)



1. Call of Duty : Black Ops II

2. EA Sports College Football 27

3. Assassin's Creed : Black Flag Resynced

4. EA Sports MVP Bundle

5. Call of Duty : Black Ops

6. Halo : Campaign Evolved

7. Splatoon Raiders

8. Echoes of Aincrad : Sword Art Online

9. Tomodachi Life 2

10. 007 First Light



MEILLEURES VENTES 2026 / USA

(Classement en valeur de ventes + estimations)



1. Resident Evil Requiem

2. 007 First Light

3. Crimson Desert

4. MLB The Show 26

5. Call of Duty : Black Ops II

6. Forza Horizon 6

7. Tomodachi Life 2

8. LEGO Batman

9. Pokémon Pokopia

10. EA Sports College Football 27