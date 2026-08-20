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Compulsion est redevenu indépendant
La modification de la fiche Steam la semaine dernière (l'éditeur n'étant plus Microsoft) avait mis la puce à l'oreille et le PDG de Compulsion Games, Guillaume Provost, confirme aujourd'hui l'information : le studio n'appartient officiellement plus à Xbox, et est repassé sous la bannière de l'indépendance avec un auto-rachat de l'entreprise, ses employés restants et les différentes licences, donc South of Midnight justement, ainsi que Contrast et We Happy Few. Aucune information sur le mécène qui a permis d'obtenir l'argent nécessaire.

Les modifications des droits d'exploitation sont encore en cours sur les trois consoles, et reste maintenant à voir ce qu'il en sera pour les quatre autres : Arkane, Undead Labs, Ninja Theory et Double Fine.

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aozora78, ghostofwolf
publié le 20/08/2026 à 17:07 par Gamekyo
commentaires (10)
negan publié le 20/08/2026 à 17:09
Ah merde
ravyxxs publié le 20/08/2026 à 17:15
Et ils vont tous mourir comme ça à moins de relever vite la pente.

Les devs du jeu surprise de Geoff, oublier le nom, eux aussi sont indés, et ils ont pris super cher...

Ca serait bien que les devs arrêtent de donner du crédit à SweetInc, sincèrement, arrêter, parce que les retours des gens avant même que le jeu sorte, peut vous tuer...

XBOX s'en lave les mains car trop de sang a déjà couler et s'apprête à couler de nouveau après EDAY et FABLE. Bon move.
stardustx publié le 20/08/2026 à 17:31
Il pourra toujours ouvrir un salon de coiffure si le studio ferme.
churos45 publié le 20/08/2026 à 18:15
ok, curieux de voir ce qu'ils vont faire
grievous32 publié le 20/08/2026 à 18:47
J'espère vraiment que ça va marcher pour Ninja Theory surtout... Je veux vraiment que Senua sorte... C'est con de pas l'avoir gardé celui-là. Ils auraient pu refaire un jeu Kung Fu Chaos chez Microsoft, soit chez Ninja Theory, soit à la place de Kiln. Les licences oubliées que certains studios possèdent, pourraient être un gros + pour le catalogue du Game Pass et comme exclusivité.
rufus publié le 20/08/2026 à 19:25
C'est fou quand même de se dire que les Studios soit mieux loin de Xbox, Sony, Tencent... Les gros éditeurs sont devenus des Cancers. Faut les fuirs pour survivre
shanks publié le 20/08/2026 à 19:33
rufus
Ouais bah on en reparle dans 1 an ou 2...
rufus publié le 20/08/2026 à 19:36
shanks c'est sûre que tout les studios ne vont pas survivre, mais pour citer ravyxxs tu t'éloignes de Sweet baby, tu finance tes jeux en Crowdfunding, tu propose un bon jeu, même avec de vieux concept, de vieilles licence... C'est toujours mieux qu'être sous un éditeur qui te tue après t'avoir demandé un Gaas ou jeu a cahier des charges et qui te blame pour l'échec de ce qu'il t'as imposé
ravyxxs publié le 20/08/2026 à 20:35
rufus tout à fait

C'est un studio qui a au moins un talent artistique, faut surtout pas qu'ils le gâchent !!
jaysennnin publié le 20/08/2026 à 20:50
rufus sans vouloir défendre ms, certains de ces studios ont eu un chèque en blanc et une liberté artistique chez ms, au lieu de sortir ce que les "joueurs" (qui peuvent être aussi chiant, je le concède) ils ont fait que des expérimentation, et certains ont sorti que 1 jeu sur une période de presque 9 ans
Gras
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South of Midnight
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Nom : South of Midnight
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Compulsion Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X
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