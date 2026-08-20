Compulsion est redevenu indépendant

La modification de la fiche Steam la semaine dernière (l'éditeur n'étant plus Microsoft) avait mis la puce à l'oreille et le PDG de Compulsion Games, Guillaume Provost, confirme aujourd'hui l'information : le studio n'appartient officiellement plus à Xbox, et est repassé sous la bannière de l'indépendance avec un auto-rachat de l'entreprise, ses employés restants et les différentes licences, doncjustement, ainsi queet. Aucune information sur le mécène qui a permis d'obtenir l'argent nécessaire.Les modifications des droits d'exploitation sont encore en cours sur les trois consoles, et reste maintenant à voir ce qu'il en sera pour les quatre autres : Arkane, Undead Labs, Ninja Theory et Double Fine.