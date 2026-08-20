Compulsion est redevenu indépendant

La modification de la fiche Steam la semaine dernière (l'éditeur n'étant plus Microsoft) avait mis la puce à l'oreille et le PDG de Compulsion Games, Guillaume Provost, confirme aujourd'hui l'information : le studio n'appartient officiellement plus à Xbox, et est repassé sous la bannière de l'indépendance avec un auto-rachat de l'entreprise, ses employés restants et les différentes licences, donc South of Midnight justement, ainsi que Contrast et We Happy Few. Aucune information sur le mécène qui a permis d'obtenir l'argent nécessaire.
Les modifications des droits d'exploitation sont encore en cours sur les trois consoles, et reste maintenant à voir ce qu'il en sera pour les quatre autres : Arkane, Undead Labs, Ninja Theory et Double Fine.
Les devs du jeu surprise de Geoff, oublier le nom, eux aussi sont indés, et ils ont pris super cher...
Ca serait bien que les devs arrêtent de donner du crédit à SweetInc, sincèrement, arrêter, parce que les retours des gens avant même que le jeu sorte, peut vous tuer...
XBOX s'en lave les mains car trop de sang a déjà couler et s'apprête à couler de nouveau après EDAY et FABLE. Bon move.
Ouais bah on en reparle dans 1 an ou 2...
C'est un studio qui a au moins un talent artistique, faut surtout pas qu'ils le gâchent !!